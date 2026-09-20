Ez az éjszakai szokás növelheti a szívroham és a stroke kockázatát

Az éjszakai fény és a szív egészsége közötti összefüggést vizsgáló kutatás 2026 szeptemberében jelent meg a European Heart Journal című szaklapban.

Az éjszakai fény alvás közben a szervezet természetes cirkadián ritmusát is befolyásolhatja

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Hogyan vizsgálták az éjszakai fény hatását?

A kutatók a UK Biobank adatait használták fel. A vizsgálat egyik részében 11 071 ember egy héten keresztül a csuklóján viselt olyan érzékelőt, amely folyamatosan mérte a személyt érő fény mennyiségét.

A szakemberek éjszakai pihenési időszakként azt az öt órát határozták meg, amikor az adott résztvevő a legkevesebbet mozgott. Ezután azt vizsgálták, hogy ebben az időszakban mennyi ideig érte három luxnál erősebb fény.

Mintegy három évvel később MRI-vizsgálattal elemezték a résztvevők szívét. Egyebek mellett a szívüregek méretét, a szívfal vastagságát és a szívizom összehúzódását vizsgálták.

Milyen változásokat találtak a szívben?

A kutatás szerint minél nagyobb volt az éjszakai fényterhelés, annál kifejezettebbek voltak bizonyos, a szív szerkezetét és működését érintő eltérések.

A legnagyobb fényterhelésnek kitett résztvevőknél azokhoz képest, akiknél nem mértek ilyen éjszakai fényterhelést:

a bal kamra izomtömege 2,4 százalékkal nagyobb volt;

a szívfal átlagosan 1,5 százalékkal vastagabb volt;

a szívizom összehúzódását jellemző egyik mutató 1,9 százalékkal alacsonyabb volt.

A jobb kamrában és a bal pitvarban is találtak eltéréseket. A kutatók szerint ezek az eredmények nem jelentik azt, hogy az érintett emberek szívbetegek voltak. A megfigyelt eltérések ugyanakkor a szív szerkezeti átalakulásával állhatnak összefüggésben.

Növelheti az éjszakai fény a szívroham és a stroke kockázatát?

A kutatók egy külön elemzésben 73 286 résztvevő egészségi állapotát követték nyomon akár tíz éven keresztül. Az eredmények alapján a legnagyobb éjszakai fényterhelésnek kitett csoportban több szív- és érrendszeri probléma kockázata is magasabb volt.

A megfelelő éjszakai fényterhelés nélküli csoporthoz képest:

29 százalékkal magasabb volt a szívelégtelenség kockázata;

15 százalékkal magasabb volt a pitvarfibrilláció kockázata;

24 százalékkal magasabb volt a szívroham kockázata;

33 százalékkal magasabb volt a stroke kockázata;

26 százalékkal magasabb volt a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető halálozás kockázata.

Fontos, hogy ezek relatív kockázatnövekedést jelentenek. A 24 százalékkal magasabb szívrohamkockázat például nem azt jelenti, hogy a résztvevők 24 százaléka szívrohamot kapott.

Miért lehet probléma a fény alvás közben?

Az emberi szervezet természetes nappal–éjszaka ritmust, úgynevezett cirkadián ritmust követ. Ez többek között az alvást, a vérnyomást, a hormontermelést, az anyagcserét és a szívritmust is befolyásolja.

A sötétség jelzi a szervezetnek, hogy elérkezett az éjszakai pihenés ideje, és elősegíti a melatonin termelődését. Az esti és éjszakai világítás ezzel szemben megzavarhatja ezt a természetes folyamatot.

A kutatásban az alvás hossza is fontos tényezőnek bizonyult. A vizsgált szívelváltozásoktól függően az összefüggés 24–49 százaléka statisztikailag kapcsolatba hozható volt a rövidebb alvási idővel. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a kevesebb alvás okozta a szívben megfigyelt eltéréseket.