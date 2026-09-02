Az állatvilág már érzi, amit az emberiség még nem: a cápák már menekülnek a szuper El Niño elől

Az El Niño 2026-ban rendkívül erős lehet, a szakemberek szerint a korábbi rekordokat is megdöntheti.

A szuper El Niño az időjárás mellett a tengeri élővilágra is hatással lehet, ezt a szokatlan kaliforniai cápamegfigyelések is jelzik, amelyeket tüzetesebben is bemutatunk.

Az El Niño hatásai világszerte érezhetők lehetnek a hőhullámoktól kezdve az aszályokon át a heves esőzésekig és áradásokig.

Szokatlan helyeken bukkantak fel a a Csendes-óceán nyugodt vizeit kedvelő cápák. A tudósok szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a víz melegedése elől húzódtak hátrébb a tengeri élőlények. Az El Niño 2026-ban a várakozások szerint tovább fog erősödni, és a történelem eddigi legerősebbikévé válhat. Na de mi az az El Niño, és mire számíthatunk a következő hónapokban? Ennek jártunk utána.

Az El Niño egy természetesen előforduló éghajlati mintázat, amely a Csendes-óceán keleti részén lévő felszíni vizek felmelegedését okozza. Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC / AFP

Mi az az El Niño?

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán egyenlítő menti középső és keleti részén a tenger felszíne a megszokottnál jóval melegebbé válik. A felmelegedés a légköri áramlásokat is megváltoztatja, ezért az El Niño hatásai az egész világon megjelenhetnek. Egyes térségekben heves esőzéseket és áradásokat, máshol szárazságot és erdőtüzeket okozhat – jelentette a WMO.

Hogyan lesz belőle szuper El Niño? A „szuper El Niño” nem hivatalos meteorológiai kategória, hanem a rendkívül erős El Niño-események közkeletű elnevezése. Korábban az 1982-83-as, az 1997-98-as, és a 2015-16-os eseményt tartották különösen erősnek. A mostani helyzet azért figyelemre méltó, mert az előrejelzések szerint az El Niño 2026 őszén tovább erősödhet a korábbiaknál. A WMO közleménye szerint augusztus és október között tetőzhet a jelenség, ekkor a tengerfelszín hőmérséklete az átlaghoz képest akár 2,9 Celsius-fokkal is melegebb lehet, de egyes előrejelzések – úgy mint a brit Met Office – szerint akár 3 fok is lehet az eltérés.

Már a cápák is érzik a változást

Kalifornia partjainál szokatlan cápamegfigyeléseket regisztráltak a napokban: az Unilad tájékoztatása szerint olyan fajok is északabbra húzódtak, amelyek korábban ritkán fordultak elő ezeken a területeken. A Malibu Pier közelében például egy pörölycápát is észleltek. A háttérben részben az El Niño állhat. A melegebb tengervíz megváltoztathatja a tengeri élővilág és a táplálékforrások eloszlását, így egyes fajok új területekre vándorolhatnak.

Még jövőre is érződhet a hatása Az El Niño jelenség nem csupán egy távoli óceáni változás: a következő hónapokban a világ számos pontján éreztetheti a hatását. Ha a jelenlegi előrejelzések beigazolódnak, a szuper El Niño 2026 végén és 2027-ben is komoly hatással lehet a világ időjárására. A hőhullámok, aszályok, heves esőzések és áradások is gyakoribbá válhatnak.

További információt a jelenségről az alábbi videóban hallhatsz:

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