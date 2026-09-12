„Mindig érdekelt, mi történik a halottasházban" − az elhunytak mellett találta meg a helyét Kardos Betti tanatoesztéta

- Kardos Betti korábban piacfejlesztőként dolgozott, majd a temetkezési szakmát választotta, és tanatoesztétikusként 2018 óta foglalkozik elhunytak felkészítésével.
- Számára az elhunytakkal való foglalkozás nem pusztán egy munka.
- Kulisszákról, életről, halálról mesélt az Origónak.
A nyugati ember igyekszik biztonságos távolságot tartani a haláltól. Nem szeretünk róla beszélni, és még kevésbé szeretünk találkozni vele − talán még az elhunyt szótól is ódzkodunk. Vajon hogyan jut el valaki odáig, hogy hivatásként válassza azt, amitől a legtöbben ösztönösen elfordítják a fejüket? Kardos Betti tanatoesztéta elmeséli.
Valóra vált a gyerekkori álom − érdekelte az elhunyt és hogy mi történik a halottasházban
Betti korábban egy nagy cégnél dolgozott piacfejlesztőként, egy idő után azonban úgy érezte, nem tudja elengedni a halál témáját. Temetkezési ügyintézőként helyezkedett el, de tovább szerette volna képezni magát, ezért elvégezte a tanatoesztétikát. 2018 óta dolgozik ezen a területen, és úgy érzi, megérkezett oda, ahol mindig is szeretett volna hasznos lenni.
Ha van gyerekkori álom, akkor az az én életemben valóra vált. Falun nevelkedtem, ahol még lovaskocsival szállították a halottakat. Egyszer, még gyerekként láttam egy öreg bácsit, aki egy ilyen lovaskocsit vezetett. A tekintetében benne volt az alázat. Amikor pedig a nagymamámmal temetőt látogattunk, sosem volt rossz érzésem. Mindig érdekelt, mi történik a halottasházban. Amikor a nagyi elküldött vízért, mindig egy nagyobb kört tettem, hogy be tudjak kukucskálni.
A beszélgetésből hamar kiderül, hogy Betti számára az elhunytakkal való foglalkozás nem pusztán munka: segít, hogy az elhunyt méltóképpen jelenhessen meg azon a napon, amikor szerettei utoljára találkoznak vele.
„Fontos számomra, hogy ott legyenek mellette a kedvenc tárgyai, például a kis kézitáskája, a párnája, vagy hogy be legyen fújva parfümmel. A hozzátartozók általában megveszik a temetésre a legdrágább ruhát, szépen elkészítik a frizurájukat, de hát nem ők a főszereplők. Neki kell a legszebbnek lennie" − mondja.
Mi történik attól a pillanattól, hogy egyedül marad az elhunyttal?
A kívülálló számára talán nehéz elképzelni, mit takar pontosan a tanatoesztétika. Nos, jóval több annál, mint hogy az elhunyt kap egy sminket és egy rendezett frizurát.
Befestem és besütöm az elhunyt haját, kap egy szép naturális sminket, eltávolítom az orrszőrzetet. A szemgödröt emelő pasztillával hangsúlyozom. Ha otthon hunyt el az illető, a száját összevarrom, és ha kéri a hozzátartozó, kirúzsozom, természetesen visszafogott színnel. Olyanná varázsolom, mintha békésen aludna
− osztja meg az Origóval.
A hajfestés egy speciális asztalon történik, ahol Betti az elhunyt fejét könnyedén meg tudja támasztani. Így a haj tökéletesen kezelhető és festés is elvégezhető.
A szobába belépve mindig köszön az elhunytnak
Érdekli a háttértörténete annak, akivel éppen időt tölt? – kérdésünkre Betti a következő választ adja:
Hogyne. Sőt, új hóbortom, hogy megnézem a tenyerükben az életvonalat, és elgondolkodom azon, milyen élete lehetett, mennyit dolgozhatott. És hogy mennyire hálás lehetek én, hogy a családja tisztességben engedi őt el azzal, hogy biztosítják számára az esztétikai szolgáltatást. Mielőtt találkoznék az elhunyttal, a kollégáimtól mindig azt kérem, hogy az érkezésem előtt 30 perccel vegyék ki a hűtőből, hogy kicsapódjon a víz. Ellenkező esetben nem tudok sminkelni, hiszen a smink lefolyna az arcról.
− avat be, majd megtudjuk azt is, hogy a szobába belépve mindig köszön az elhunytnak. Nem magában, hanem hangosan, a keresztnevén szólítva az illetőt, majd elmeséli neki, hogy azért jött, hogy felkészüljenek az utolsó útra. A munkafolyamatot dokumentálja is: lefotózza az első fázist, majd sorban a további lépéseket, természetesen a hozzátartozók írásos engedélyével. Ujjlenyomatmintát is vesz, amelyet később gravíroztat, majd átad a családnak. Van, aki morbidnak tartja, mások nevetnek rajta, de Betti mindenkire rábízza, ki mit ért a végtisztesség fogalma alatt.
Amit a halál tanít az életről
A munkája során megélt történetek nemcsak a halálhoz való viszonyát változtatták meg, hanem arra is más szemmel kezdett nézni, mit jelent egyáltalán élni. A sok búcsú, amellyel nap mint nap találkozik, számára nem az élet végét, hanem annak értékét hangsúlyozza. Talán ezért fogalmaz olyan határozottan, amikor arról beszél, mit tanított neki ez a hivatás:
Szerintem, aki nem tiszteli a halált, addig nem tud élni sem.
A ruhásszekrénye úgy néz ki, mint egy ravatalozó
Bettinek már arra is kész terve van, mi történjen vele az utolsó napján, még mielőtt a temetésére sor kerülne:
„Azt szeretném, hogy amikor elvisznek a koporsóban, az egyik bokám keresztezze a másikat, szépen, nőiesen. A hajam legyen leengedve, kivasalva. Mivel feketemániás vagyok, a ruhásszekrényem úgy néz ki, mint egy ravatalozó. Éppen ezért szeretném, ha fekete ruhában temetnének el, fekete szemhéjfestékkel, rajta csillámporral, ahogy a mindennapokban is szoktam sminkelni magam. A hamvasztásom előtt szórjanak le három kilogramm csillámporral, majd a hamvaimat helyezzék egy átlátszó üvegbe, és persze abba is szórjanak egy kis csillámport.
Külföldön szeretne örök nyugalomra lelni, már ki is nézte a helyet: van egy csodálatos szóróparcella, ahol a hamvakat nem a földbe temetik, hanem a kövek, kavicsok tetején szórják szét.
„Azt szeretném, hogy ott legyek, a szabad ég alatt, ahol érhet a napfény, az eső, a szél. Amikor először jártam ezen a helyen − amelynek a neve hadd maradjon az én titkom −, egyszer csak megakadt a szemem egy kavicson. Az volt ráírva: Ciao Betti. Elnevettem magam, és arra gondoltam: hát engem ide visszavárnak!”
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