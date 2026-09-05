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hosszú élet titka

Így tartsd magad fiatalon: ezt eszi reggelire a világ leggazdagabb embere, Elon Musk

57 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Fehérjedús és energiában gazdag: Elon Musk reggelije a magyarok számára némileg szokatlan lehet, ugyanakkor tökéletes választás akkor, ha sokáig szeretnénk fittek és fiatalosak maradni.
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hosszú élet titkaéletmódreggeliElon Musk

Évekkel fiatalabbnak érzi magát Elon Musk, köszönhetően energiát adó reggelijének. A világ leggazdagabb embere egy magyarok számára igen szokatlan, ugyanakkor felettébb fehérjedús fogást fogyaszt, amelyet mindenkinek érdemes lehet beiktatni a napi menüjébe. Görgess tovább és tudd meg, mi a világ leggazdagabb embere, Elon Musk reggelije.

Elon Musk és Elon Musk reggelije
Elon Musk reggelije valósággal fiatalon tart Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Ez a csodafogás Elon Musk reggelije

Elon Musk vezet többet is a világ legnagyobb vállalatai közül, ehhez azonban energiára van szüksége. Hogy a napja fitten induljon, egy igazán fehérjedús reggelit fogyaszt, ám ellenére annak, hogy ő a világ leggazdagabb embere, az első fogása cseppet sem fényűző. Egy podcastben elárulta, hogy a tányérjára a nap ezen szakában.

steak és tojás kerül, kenyér nélkül.

Sokaknak ez túlzónak tűnhet, Musk azonban úgy véli, ez segít fenntartani az energiaszintjét a nap folyamán. „Igazán remek reggeli, nagyon felpörget” – fogalmazott. Kifejtette azt is, hogy a szénhidrátfogyasztás a felelős a napközben tapasztalható energiacsúcsokért, majd későbbi energiaesésért, a felemelkedésekért és összeomlásokért.

Kiváló tápanyagforrás a milliárdos reggelije

A táplálkozási szakértők ugyan megosztottak az alacsony szénhidráttartalmú étrendekkel kapcsolatban, de mind a steak, mind a tojás olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek fontos szerepet játszanak az energiatermelésben, ezenkívül kulcsfontosságúak az izomállapot fenntartásában és az általános egészség megőrzésében. A tojás például az egyik legtöbb tápanyagban gazdag élelmiszer: kiváló fehérjeforrás, olyan vitaminokat tartalmaz, mint a B12- és a D-vitamin, valamint olyan ásványi anyagokat, mint a szelén és a jód. Mindemellett gazdag kolinban, amely támogatja az agy működését, javítva a memóriát, a kognitív teljesítményt és az idegrendszer egészséges működését.

Steak és tojás tányéron
Steak és tojás a világ leggazdagabb emberének energiát adó reggelije Fotó: Shutterstock

A marhahús szintén kiváló minőségű fehérjét, ezenkívül vasat, cinket és B12-vitamint tartalmaz. A vas segít az oxigén szállításában a szervezetben, míg a B12-vitamin hozzájárul a normális energiafelszabaduláshoz, valamint a fáradtság és kimerültség csökkentéséhez. Ahhoz azonban, hogy egy kiegyensúlyozott és egészséges étrend része lehessen, fontos, hogy a vörös hús sovány, a fogyasztása pedig mérsékelt legyen.

Teltségérzetet biztosítanak

A fehérjében gazdag reggelik nagyobb teltségérzetet biztosítanak, így az azokat fogyasztó emberek hosszabb ideig érzik magukat jóllakottnak és fittebbnek. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy egyetlen étkezés sem felelős önmagában a fiatalságért vagy a hosszú élettartamért. A jó egészség megőrzése általában több tényező együttes hatásától függ. Ezek közé tartozik az étrend, a testmozgás, az alvás, a stresszszint és a genetika. Elon Musk kedvenc reggelije ugyanakkor valóban tartalmaz számos olyan tápanyagot, amely a tartós energiaszinthez, a jobb kognitív funkciókhoz és az egészséges öregedéshez kapcsolódik.

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