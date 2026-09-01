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tanévkezdés

A legnagyobb lélektani mérföldkő a gyerekek életében: első nap az iskolában, mi történik ilyenkor?

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Kezdetét vette a 2026/2027-es új tanév, amit sok diák kedvtelenül vesz tudomásul, míg mások, elsősorban a leendő általános iskolások, izgalommal és érdeklődéssel vár. Nézzük, milyen az első nap az iskolában, mi történik ilyenkor a diákokkal!
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tanévkezdéstanévnyitó ünnepségelsős osztályfőnökévnyitóosztályfőnök
  • Az első iskolai nap megalapozza, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, és nyitottan várja a következő napokat.
  • Az újdonsült tanulók (kisiskolások) megismerik az alapvető szabályokat és az iskola fontos helyszíneit
  • A tanévnyitó ünnepség dress code-ja minden esetben ünnepélyes és elegáns

A tanévkezdés a nyári szünetet követően sok gyerek számára izgalmas és pozitív változásokat hoz, még akkor is, ha a korai kelés gondolata kezdetben nem túl csábító. Az első nap az iskolában azért is lehet örömforrás, mert ilyenkor lehet újra találkozni az osztálytársakkal, megoszthatják egymással a nyári élményeiket, és közösen vághatnak bele az új kalandokba. A megszokott iskolai környezet biztonságot és rutint ad a mindennapjaiknak, ami segít nekik a kiegyensúlyozott időbeosztás kialakításában is.

Gyerekek szaadnak az iskolába - első nap az iskolában
Első nap az iskolában: legyen a tanévnyitó napja ünnep!
Fotó: FamVeld / Shutterstock

Első nap az iskolában − mire számíthatnak a gyerekek?

Mielőtt a gyerkőc először átlépi az iskola kapuját, a legjobb, amit a szülő tehet, hogy elmagyarázza neki, mire is számíthat. Fontos, hogy ő is lássa, mi lesz a különbség az óvoda és az általános iskola között. Ezeket a mondatokat azonban semmiképp ne mondd neki, elég izgalom neki az évnyitó.

Tanévnyitó, a dress code-os ünnepi esemény

A rendezvény célja az új diákok köszöntése, az igazgató tanévértékelő és -tervező beszéde, valamint a közösség összekovácsolása. Formális ünnepi eseményről van szó, ezért az elegáns megjelenés kötelező. Az általános elvárás fiúknál a fehér hosszú ujjú ing, a fekete vagy sötétkék szövetnadrág, esetleg nyakkendő és a sötét cipő. 

Lányoknak kötelező a fehér blúz vagy elegáns fehér ing, a fekete vagy sötétkék szoknya (amelynek hossza örökös vita tárgya) és sötét cipő (amelynek sarokmagassága szintén állandó vita tárgya).

Így telik az első néhány tanóra

Az első iskolai nap a kiselsősök számára hatalmas mérföldkő, hiszen minden új nekik: a hatalmas épület, a padok, a csengő hangja.

Ilyenkor csak ismerkedős játékokra, csapatépítésre lehet számítani – az első évben alapvetően az íráskészség, olvasás, számítás, kézügyesség fejlesztése a cél. 

Előfordul, hogy egyes dolgokat már óvodáskorú gyermeked is elsajátított, az első év legfontosabb szerepe, hogy minden gyermek azonos szintre kerüljön. Ha a régi osztály jön össze, akkor a nyári élmények mesélése és az osztályfőnöki óra áll a középpontban. Általában 3-4 órát tartanak meg, klasszikus tantárgyi oktatás még nincs. Ekkor osztják ki a tankönyveket (ha nem nyáron történt meg), és ellenőrzik a diákigazolványokat. 

Tanárnő az első osztályfőnöki órán
A tanító néni kedves szavakkal várja a gyerekeket, hogy csökkentse az izgalmakat.
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A felsősök már rutinosak, de nekik is hoz újdonságot az első nap – különösen az ötödikeseknek, akik most váltanak tanítókról szaktanárokra. 

Számukra az első nap leginkább adminisztráció: megkapják a tankönyveket, átbeszélik a házirendet, az órarendet és a követelményeket. A klasszikus, órarend szerinti tanítás és a tananyag feldolgozása a második iskolai naptól indul el élesben. 

Így hangolódhatsz a tanévkezdésre és a további iskolai napokra

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