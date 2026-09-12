Igazi csoda: 22 éves lefagyasztott embrióból született meg a kislány

Cristina Rapti-Tzelepi és férje néhány hónappal azután döntött az újabb gyermekvállalási kísérlet mellett, hogy fiuk októberben közúti balesetben meghalt. A nő egyik, 22 éve lefagyasztott embrióját használták fel, ám sietniük kellett: Görögországban a nők legfeljebb 54 éves korukig vehetnek részt lombikkezelésen, és ehhez egy országos hatóság engedélye is szükséges.

Fagyasztott embrióból született kisbaba. Fotó: Unsplash

Évtizedek óta őrzött embrióból született gyermekük

Mindössze két és fél hónapom volt. Stresszes időszak volt, de a belső erőnknek, az orvosunknak és az egész csapatának köszönhetően minden akadályt leküzdöttünk

– mondta az asszony.

Rapti-Tzelepi szerdán adott életet Athénban 3,49 kilogrammos kislányának. A szülők rózsaszín léggömbök és virágok között, meghatódva ünnepelték az érkezését.

A kislány a Georgia nevet kapta elhunyt bátyja, Giorgos emlékére, aki szintén lombikprogram segítségével született.

A baba 60 éves édesapja, Constantinos Raptis szerint az orvos visszaadta családjuk reményét - írja az apnews.com.

Az édesanya nőgyógyásza, Kostas Pantos szerint érdemes lenne felülvizsgálni a görög korhatárt, különösen az ország meredeken csökkenő születésszáma miatt. A házaspár pedig nem zárta ki, hogy külföldön újabb gyermekkel próbálkozzon.