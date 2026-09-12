Igazi csoda: 22 éves lefagyasztott embrióból született meg a kislány

Cristina Rapti-Tzelepi és férje néhány hónappal azután döntött az újabb gyermekvállalási kísérlet mellett, hogy fiuk októberben közúti balesetben meghalt. A nő egyik, 22 éve lefagyasztott embrióját használták fel, ám sietniük kellett: Görögországban a nők legfeljebb 54 éves korukig vehetnek részt lombikkezelésen, és ehhez egy országos hatóság engedélye is szükséges.
Évtizedek óta őrzött embrióból született gyermekük
Mindössze két és fél hónapom volt. Stresszes időszak volt, de a belső erőnknek, az orvosunknak és az egész csapatának köszönhetően minden akadályt leküzdöttünk
– mondta az asszony.
Rapti-Tzelepi szerdán adott életet Athénban 3,49 kilogrammos kislányának. A szülők rózsaszín léggömbök és virágok között, meghatódva ünnepelték az érkezését.
A kislány a Georgia nevet kapta elhunyt bátyja, Giorgos emlékére, aki szintén lombikprogram segítségével született.
A baba 60 éves édesapja, Constantinos Raptis szerint az orvos visszaadta családjuk reményét - írja az apnews.com.
Az édesanya nőgyógyásza, Kostas Pantos szerint érdemes lenne felülvizsgálni a görög korhatárt, különösen az ország meredeken csökkenő születésszáma miatt. A házaspár pedig nem zárta ki, hogy külföldön újabb gyermekkel próbálkozzon.