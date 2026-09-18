Évente több ezer új emlőrákos esetet diagnosztizálnak, a szakértők szerint pedig ezeknek a negyede megelőzhető lenne, a dohányzás elhagyásával, az egészséges testsúly fenntartásával és több testmozgással. Egy új tanulmány szerint azonban az életmódbeli tényezők - amelyekről közismert, hogy növelik a rák kialakulásának esélyét -, attól függően változnak, a hölgyek épp mely életszakaszban járnak.

Így csökkenthetik az emlőrák kockázatát az 1966 és 1996 között született nők / Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKU

Eszerint különösen a 30-as és 50-es éveikben járó – 1966 és 1996 között született –, nőknek kell ügyelniük az elfogyasztott alkohol és zsír mennyiségére, hogy ezzel csökkentsék az emlőrák kockázatát.

A kora felnőttkor és a középkorúság közötti időszak, a 30-as és 50-es évek körüli időszak kulcsfontosságú lehet a testtömegindex (BMI) emelkedésének és az alkoholfogyasztás újbóli növekedésének kezelésében. Azáltal, hogy azonosítjuk, mikor a legvalószínűbb, hogy ezek a viselkedésbeli átmenetek bekövetkeznek, az eredmények segíthetnek a lakosság körében az emlőrák kockázatának csökkentését célzó, személyre szabottabb közegészségügyi stratégiák kidolgozásában

- magyarázta el Marc Gunter professzor, a londoni Imperial College rák epidemiológiai és megelőzési tanszékének vezetője, aki azt is elmondta, a Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, a serdülőkor és a kora felnőttkor különösen fontos időszak lehet a fizikai aktivitás ösztönzésére és a gyors súlygyarapodás megelőzésére.

A kutatás elvégzéséhez a londoni Imperial College és a londoni Rákkutató Intézet tudósai több mint 110 ezer nő adatait elemezték, akik részt vettek a Breast Cancer Now Generations tanulmányban. Az eredmények azt mutatták, az életmóddal összefüggő főbb mellrák kockázati tényezők – mint amilyen az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a testmozgás és a testsúly –, hogyan változnak az emberek élete során. Míg az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a testmozgás a késő tinédzserkorban tetőzött, a testzsír mennyisége a felnőttkor során folyamatosan nőtt, majd a 60-as évek végén tetőzött. A szakértők azt is megállapították, az 1960 és 2003 között született nők – akik jelenleg 65 és 22 év közöttiek –, általában magasabb BMI-vel rendelkeztek egész életük során. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szintje ráadásul fiatalabb korban érte el a csúcsot, összehasonlítva az 1908 és 1959 között született nők adataival.

Tudjuk, hogy az emlőrák legalább 23 százaléka megelőzhető lenne egészséges életmódbeli változtatásokkal, beleértve a fizikai aktivitást, az optimális testsúly fenntartását és a kevesebb alkoholfogyasztást. Ez a tanulmány értékes betekintést nyújt abba, hogy mikor van a legnagyobb valószínűsége ezeknek a viselkedésmintáknak a megváltozásának. Ha megértjük ezeket a kulcsfontosságú életszakaszokat, jobban támogathatjuk a nőket abban, hogy tartós változásokat hajtsanak végre az emlőrák kockázatának csökkentése érdekében

- jelentette ki dr. Simon Vincent, a kutatást finanszírozó Breast Cancer Now tudományos igazgatója, a The Sun beszámolója szerint.