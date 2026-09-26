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házi praktika

Így tisztítsd ki az ereszt, ne fizess érte tízezreket

26 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Az ősszel lehulló levelek könnyen megtöltik az ereszcsatornát, a dugulás pedig komoly bosszúságot okozhat. Mutatjuk, hogyan tisztítsd ki házilag, különösebb kiadás nélkül – és mire figyelj, hogy a munka ne végződjön balesettel. Mutatjuk a biztonságos eresztisztítást lépésről lépésre.
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házi praktikatisztításereszcsatorna
  • Nem csak ősszel érdemes ellenőrizni: ha sok fa van a ház körül, gyakrabban is szükség lehet tisztításra.
  • A levelek mellett ágak, gallyak és egyéb szennyeződések is bekerülhetnek az ereszbe.
  • A kesztyű alapfelszerelés, hiszen az összegyűlt szennyeződés között madárürülék is lehet.
  • A slaggal végzett átmosás segíthet ellenőrizni, hogy szabadon folyik-e a víz az ereszben és a lefolyócsőben.
  • A létrás munka nem veszélytelen: stabil talaj és segítő nélkül ne kezdj bele.
  • Ha a lefolyócső dugulása nem szüntethető meg egyszerűen, vagy sérült az eresz, inkább bízd szakemberre.

Miért tölt be fontos szerepet az ereszcsatorna és hogyan tisztíthatjuk ki biztonságosan saját magunk? Mutatjuk!

eresztisztítás után ömlik a víz az ereszcsatornából
Az eresztisztítással a ház ázását is megakadályozzuk. 
Fotó: Shutterstock

Eresztisztítás Ereszcsatorna tisztítása házilag

Az eresz nem csak dísz: fontos feladata van

Az ereszcsatorna a tetőről érkező csapadékvizet összegyűjti és a lefolyócső felé vezeti. Ha eltömődik vagy megsérül, a víz nem tud megfelelően elfolyni, ezért az eresz túlcsordulhat, a homlokzat vagy más épületelemek pedig nedvességnek lehetnek kitéve. A szakmai útmutatók is a rendszeres ellenőrzést és a felgyülemlett szennyeződés eltávolítását javasolják.

Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg egy kiadós eső után látványosan folyik az esővíz az eresz oldalán. A megelőző karbantartással sok kellemetlenséget elkerülhetünk.

Miből veheted észre, hogy eldugult az eresz?

Az egyik legfeltűnőbb jel, ha esőzéskor a víz nem a lefolyó felé halad, hanem az eresz oldalán vagy egy-egy pontján túlcsordul. Az is gyanús lehet, ha a lefolyócsőből nem távozik megfelelően a víz.

A falon megjelenő nedvesedés vagy elszíneződés szintén jelezhet vízelvezetési problémát, de ezeknek más oka is lehet, ezért önmagában a foltosodásból nem lehet biztosan arra következtetni, hogy az eresz dugult el. Az eltömődött vagy nem megfelelően működő eresz ugyanakkor valóban hozzájárulhat vízkárokhoz.

Mi kell az eresztisztításhoz?

A házi tisztításhoz nincs feltétlenül szükség különleges felszerelésre, de a megfelelő létra és a biztonságos munkakörülmények fontosabbak, mint maga a takarítás.

A legegyszerűbb eszközök:

  • stabil, a munkamagassághoz megfelelő létra,
  • erős kerti vagy munkavédelmi kesztyű,
  • vödör a kiszedett leveleknek és szennyeződésnek,
  • kisebb kerti lapát vagy kézi szerszám a makacsabb lerakódásokhoz,
  • slag az átöblítéshez.

A kesztyű nem felesleges óvatosság: az ereszben a levelek és gallyak mellett madárürülék, szerves törmelék és egyéb szennyeződés is felhalmozódhat. Érdemes ezért a munka után alaposan kezet mosni, a használt eszközöket pedig megtisztítani.

A létra a legfontosabb kérdés

Az eresz tisztításánál nem maga a falevél kiszedése jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem a magasban végzett munka. A fogyasztóvédelmi biztonsági ajánlások szerint létrát csak stabil, sík talajon szabad felállítani, és érdemes egy másik felnőtt segítségét is kérni, aki figyel a létrára. A létrát távol kell tartani a légvezetékektől is.

Ne próbálj oldalra kihajolva elérni egy távolabbi szakaszt, és ne állj a létra legfelső fokára. Ha a ház magassága vagy az eresz elhelyezkedése miatt csak kockázatosan tudnád elvégezni a munkát, jobb szakembert hívni.

Így tisztítsd ki az ereszt lépésről lépésre

  1. Elsőként válassz száraz, nyugodt időt, és a munka megkezdése előtt ellenőrizd a létrát és a környezetet.
  2. Ha biztonságosan elérhető az eresz, kézzel vagy egy kisebb lapáttal távolítsd el a nagyobb szennyeződéseket. A leveleket, gallyakat és egyéb hulladékot tedd vödörbe, így nem kell később az egész udvart összeszedni.
  3. Ne próbáld egyszerre az egész ereszcsatornát elérni. Haladj szakaszonként, és mindig csak addig nyújtózkodj, ameddig biztonságosan elérsz.
  4. Miután a nagyobb szennyeződéseket eltávolítottad, következhet az ellenőrzés és az átöblítés.
esővíz felfogása
Azzal, hogy felfogjuk az ereszből kifolyó esővizet, amit később a növények locsolására használunk, sokat spórolhatunk. 
Fotó: 123RF

Ha van slagod, ezt se hagyd ki

A tisztítás után érdemes vízzel átöblíteni az ereszcsatornát. Ez segíthet eltávolítani a kisebb maradványokat, és közben azt is láthatod, hogy megfelelően halad-e a víz a lefolyó felé.

Figyeld meg a csatlakozásokat is: van-e szokatlan szivárgás, sérülés vagy olyan pont, ahol a víz nem tud továbbfolyni. A lefolyócsőnél pedig azt kell ellenőrizni, hogy a víz akadálytalanul távozik-e. A karbantartási útmutatók külön is hangsúlyozzák, hogy az ereszt és a lefolyókat szabadon kell tartani az akadályoktól.

Ha a lefolyócsőben dugulás maradt, ne próbáld mindenáron egyre nagyobb víznyomással megszüntetni. Ha egyszerű átöblítéssel nem oldható meg a probléma, vagy sérülésre gyanakszol, érdemes szakember segítségét kérni.

Milyen időközönként kell tisztíani az ereszt?

Az ereszt annak megfelelő gyakorisággal kell ellenőrizni és tisztítani, amennyire a környezet indokolja.

Ha például nagy lombhullató fák állnak közvetlenül a ház mellett, sokkal több levél és gally kerülhet az ereszbe. Ilyenkor egyetlen őszi takarítás kevés lehet. Egy nagyobb vihar után szintén érdemes ránézni a rendszerre, mert ágak és egyéb törmelék kerülhetett bele. Illetve jelentősebb viharok után is érdemes átvizsgálást tartani a tetővíz-elvezető rendszereknél.

Az ősz természetesen kiemelt időszak, hiszen ilyenkor rengeteg falevél gyűlhet össze az ereszben, de tavasszal is érdemes ellenőrizni, illetve szükség esetén kitisztítani.

A létra biztonságos használata Egyedül ne

Az eresztisztítás lehet egyszerű otthoni karbantartási feladat, de a magasban végzett munka miatt nem veszélytelen. Létrás eresztisztításnál legyen a helyszínen egy másik felnőtt, aki segít a biztonságos munkavégzésben.

A segítő közben összegyűjtheti a kiszedett szennyeződést, mozgathatja a vödröt, illetve figyelheti a létra stabilitását. Így neked sem kell feleslegesen fel-le mászkálnod.

Ha azonban az eresz csak bizonytalanul felállított létráról érhető el, meredek tető mellett található, vagy a rendszer sérült, ne kockáztass: ilyenkor a szakember a jobb választás.

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