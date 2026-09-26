Így tisztítsd ki az ereszt, ne fizess érte tízezreket

Nem csak ősszel érdemes ellenőrizni: ha sok fa van a ház körül, gyakrabban is szükség lehet tisztításra.

A levelek mellett ágak, gallyak és egyéb szennyeződések is bekerülhetnek az ereszbe.

A kesztyű alapfelszerelés, hiszen az összegyűlt szennyeződés között madárürülék is lehet.

A slaggal végzett átmosás segíthet ellenőrizni, hogy szabadon folyik-e a víz az ereszben és a lefolyócsőben.

A létrás munka nem veszélytelen: stabil talaj és segítő nélkül ne kezdj bele.

Ha a lefolyócső dugulása nem szüntethető meg egyszerűen, vagy sérült az eresz, inkább bízd szakemberre.

Miért tölt be fontos szerepet az ereszcsatorna és hogyan tisztíthatjuk ki biztonságosan saját magunk? Mutatjuk!

Az eresztisztítással a ház ázását is megakadályozzuk.

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Eresztisztítás – Ereszcsatorna tisztítása házilag

Az eresz nem csak dísz: fontos feladata van

Az ereszcsatorna a tetőről érkező csapadékvizet összegyűjti és a lefolyócső felé vezeti. Ha eltömődik vagy megsérül, a víz nem tud megfelelően elfolyni, ezért az eresz túlcsordulhat, a homlokzat vagy más épületelemek pedig nedvességnek lehetnek kitéve. A szakmai útmutatók is a rendszeres ellenőrzést és a felgyülemlett szennyeződés eltávolítását javasolják.

Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg egy kiadós eső után látványosan folyik az esővíz az eresz oldalán. A megelőző karbantartással sok kellemetlenséget elkerülhetünk.

Miből veheted észre, hogy eldugult az eresz?

Az egyik legfeltűnőbb jel, ha esőzéskor a víz nem a lefolyó felé halad, hanem az eresz oldalán vagy egy-egy pontján túlcsordul. Az is gyanús lehet, ha a lefolyócsőből nem távozik megfelelően a víz.

A falon megjelenő nedvesedés vagy elszíneződés szintén jelezhet vízelvezetési problémát, de ezeknek más oka is lehet, ezért önmagában a foltosodásból nem lehet biztosan arra következtetni, hogy az eresz dugult el. Az eltömődött vagy nem megfelelően működő eresz ugyanakkor valóban hozzájárulhat vízkárokhoz.

Mi kell az eresztisztításhoz?

A házi tisztításhoz nincs feltétlenül szükség különleges felszerelésre, de a megfelelő létra és a biztonságos munkakörülmények fontosabbak, mint maga a takarítás.