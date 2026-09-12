Te tudod mi az a kék menyasszony? Minden, amit tudni lehet az esküvő utáni depresszióról

Az esküvő utáni depresszió sokkal gyakoribb, mint gondolnánk: a nagy nap után egyes menyasszonyok boldogság helyett szomorúságot, szorongást és csalódottságot élnek át.

A kék menyasszonyoknak nevezett érintettek gyakran már az esküvő előtt bizonytalanok, kételkednek a kapcsolatukban, vagy attól félnek, hogy nem tudnak megfelelni a házassággal járó elvárásoknak.

A szakember szerint fontos, hogy ne nyomjuk el a félelmeinket: a párunkkal való őszinte beszélgetés és szükség esetén pszichológus segítsége is sokat segíthet.

A média, a társadalmi elvárások és a kultúra óriási nyomást gyakorol ránk, miszerint a házasságunknak tökéletesnek kell lennie, olyannak, amilyenről kislány korunktól ábrándoztunk. Ez azonban könnyen vezethet esküvő utáni depresszióhoz, amelynek súlyos következményei lehetnek. Mutatjuk, milyen tünetei lehetnek és hogyan segíthetünk az érintetteknek.

Kék menyasszonyoknak nevezzük azokat a hölgyeket, akik esküvő utáni depresszióval küzdenek

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Az esküvő utáni depresszió rengeteg embert érinthet

Egy friss felmérésből kiderült, hogy sokkal többen szenvednek ettől a problémától, mint azt gondolnánk: a megkérdezett újdonsült menyasszonyok több mint fele számolt be arról, hogy az esküvőt követő hetekben és hónapokban szomorúnak, depressziósnak vagy csalódottnak érezte magát. A jelenség a kék menyasszony elnevezést kapta. Ez igen nagy gond, hiszen a depresszió képes tönkretenni egy kapcsolatot vagy házasságot, sőt akár egy életet, ezért érdemes komolyan venni ezt a problémát.

Figyeljünk a jelekre: ezek lehetnek az esküvő utáni depresszió tünetei

A kék menyasszonyokra jellemző bizonytalankodás, kétkedés, szorongás egy általános személyiségjegy része.

„Aki az esküvőjén is ilyen erős kétségekkel érez, az valószínűleg az élete sok más részében is bizonytalan, tépelődő, szorongó, önemésztő típus. Tehát az esküvőt követően nem véletlenül uralkodik el rajtuk ez az érzés, inkább csak a jelentősége miatt felerősödik az amúgy is ilyen gondolkodásmód. Rájuk jellemző, hogy az átlagosnál gyakrabban éreznek bizonytalanságot, vagy megkérdőjelezik a kapcsolatukat, de még azt is, hogy jól választottak-e, és hogy egyáltalán akarnak-e férjhez menni. Sokszor önmagukban is bizonytalanok, hogy meg tudnak-e felelni a leendő férjük elvárásainak. Ez utóbbi az esetek nagy többségében csupán a saját önbizalomhiányukból fakad. Éppen ezért jellemző, hogy ők már az eljegyzést követően kizárólag a nagy napra koncentrálnak, arra, ami utána jön, a házasságra, igyekeznek nem gondolni. Nem tervezgetik a mézes heteket, nem álmodoznak a közös otthonról, közös tervekről, gyerekekről” – árulta el lapunknak dr. Fehér Gabriella pszichológus. A szakértő szerint már az esküvői előkészületek közben is észrevehető, hogy a megszokott izgalom helyett szorongás és lehangoltság jellemzi a kék menyasszonyokat. Gabriella ezért azt ajánlja, hogy ha észrevesszük magunkon a jeleket, akkor merjünk segítséget kérni.