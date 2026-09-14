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külföldi utazás

Kávéillat és aranyló lombok: íme a legszebb európai városok az őszi szezonban

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Stockholm őszi pompában.
Stockholm őszi pompában.
Fotó: tetianasv
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Amikor a nyári kánikula véget ér, és a nagyvárosok megszokott ritmusa visszatér, sokan kelnek útra, hogy az ikonikus utcák, terek teljesen új arcát fedezzék fel. Barangold be te is a legszebb úti célokat, hiszen Európa ősszel egészen varázslatos hangulatot áraszt!
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külföldi utazáseurópai városlátogatásősz
  • Csendesebb, nyugodtabb utcák várják az utazókat Európa városaiban a nyári tömeg elvonulása után.
  • Az aranyló lombok és a lágy fények különleges hátteret adnak a történelmi épületeknek.
  • A szabadtéri sétákat a hangulatos kávézók és szezonális élmények egészítik ki.

Az aranyló falevelek, a hűvös, tiszta reggelek és a finom párába burkolózó terek egészen megváltoztatják a kontinens ismert városainak atmoszféráját. Ahogy a nyári tömegek elvonulnak, a történelmi belvárosok visszakapják eredeti karakterüket, így az utcákon sétálva sokkal közvetlenebb élményben lehet részed. Európa ősszel tökéletes terepet nyújt a hosszú, céltalan barangolásokhoz, a klasszikus kávéházi pihenőkhöz vagy a csendes vízparti sétákhoz. A fák lombkoronája borostyán- és rézvörös árnyalatokba öltözik, ami egészen egyedi hátteret ad az építészeti remekműveknek. A visszafogottabb fényviszonyok és a természet átalakulása olyan nyugodt ritmust ad a városlátogatásoknak, amit az év más időszakában ritkán tapasztalni.

Európa ősszel olyan arcát mutatja, mint aez a rigai közpark a színes lombokkal.
Európa ősszel lenyűgöző arcát mutatja: az olyan úti célok, mint Riga, egészen biztos, hogy életre szóló élményeket kínál ebben az időszakban. 
Fotó: Tanya Keisha / Shutterstock

Európa ősszel nyújtja a legszínesebb élményt

A hűvösebb időjárás kifejezetten kedvez a gyalogos felfedezésnek, nyugodt városlátogatásnak. Amszterdam vagy Gdansk csatornái mellett sétálva a vízfelszínen tükröződő színes lombkoronák látványa egészen más dimenzióba helyezi a jól ismert épületeket. Párizs és Salzburg parkjai, mint a Luxemburg-kert vagy a Mirabell-kastély parkja, ilyenkor mutatják a legelbűvölőbb arcukat, ahol a gondozott sétányok és a lehullott levelek szőnyege különleges harmóniát teremt.

A londoni Richmond Hill üzletei őszi napsütésben.
A londoni Richmond Hill tradicionális üzetei őszi hangulatban.
Fotó: schusterbauer.com / Shutterstock

A skandináv fővárosok, mint Stockholm, a kora őszi napsütésben az aranyló fények és a tenger közelségének izgalmas kontrasztját nyújtják, míg a baltikumi Riga óvárosában a gótikus és szecessziós homlokzatok kapnak mélyebb, tónusosabb karaktert. A cseh fürdőváros, Karlovy Vary a völgyet ölelő erdők színesedésével válik igazán festőivé, London kiterjedt királyi parkjai pedig hatalmas egybefüggő zöldterületeikkel hívnak hosszabb feltöltődésre.

Ilyenkor a városi élet áthelyeződik a csöndes belső terekbe is. A szabadtéri teraszok helyét átveszik a meleg hangulatú kávézók, a múzeumok kiállítótermei és a helyi piacok, ahol a szezonális gasztronómia alapanyagai kerülnek előtérbe. Az őszi városnézés nem a rohanásról, hanem a részletek megfigyeléséről és a helyi életérzés csendes megéléséről szól.

Nézd meg a videót is a legszebb európai helyszínekről ősszel:

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