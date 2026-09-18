Ragadozókkal él együtt Zoltán, a farkasokkal suttogó

Nyugodt, vidéki tanyára gurulunk be az autónkkal Kakucs külterületén, amikor megérkezünk Kriston-Csigás Zoltánhoz. Azért jövünk, hogy szemügyre vegyük az itt élő farkasokat, amelyekkel a vadbiológus mondhatni egy családként él. Amikor beljebb hajtunk a földúton, csirkék szaladnak el előttünk, körülöttünk lovak tucatja legelészik, a szalmaboglyák mellett pedig macskák játszanak. Régi ismerősökként üdvözöljük egymást Zoltánnal, aki rögvest beljebb invitál minket. A lombokon át észrevesszük, hogy valami minden léptünket követi. Az egyik farkas az.
Farkasok ölelésében
Zoltánt már gyerekként érdekelni kezdték a farkasok. Világéletében állatok közelében volt, lévén, hogy birtokos családból származik. Rendszeresen járt vadászni, a vadvilág pedig teljesen elvarázsolta. Először egy budafoki állatotthonban volt lehetősége megtapasztalni, milyen testközelből érezni egy farkas jelenlétét, akkor döntötte el, hogy ő maga is tartani, sőt kutatni fogja őket.
„Azonnal megfogott az egyéniségük” – kezdi Zoli. „A kutyákkal ellentétben ők nem hódolnak be az embernek, nem követnek szabályokat. Ilyen szempontból olyanok egy kicsit, mint én. A családjukért azonban bármit megtennének” – magyarázza teljes beleéléssel úgy, hogy idestova 20 éve tart farkasokat az otthonában. Mint mondja, az egyik legnagyobb tévhit, hogy a farkasok falkában élnek, természetes közegükben ugyanis különálló családokként vannak jelen, a családfő pedig a legidősebb hím. A kölykök 1 éves korukban már felnőtt példánynak számítanak, 2 évesen párosodnak, egy évre rá pedig szaporodnak. Egész addig működnek családként, amíg a kölykök kétévesen ki nem repülnek. Addig tüzelni sem kezdenek.
„Nagyon összetartó faj. Engem, az anyámat, a feleségemet és a fiunkat szintén családtagként kezelik. Egy idegen embert ellenben azonnal széttépnének. Az állkapcsuk tízszer erősebb egy kutyáénál, a szemfogaik kétszer akkorák. Egy harapásra képesek szétroppantani egy koponyát.”
Közelebb megyünk a kennelükhöz. Jelenleg három farkas él a kerítés mögött, a 2 éves Gardi, a 3 éves Fenrir, és a 13 esztendős Erik. Az ordasok a dróthálóknak tapadva végig rajtunk tartják a szemüket és szüntelen ugatnak ránk. Ekkor Zoltán megálljt parancsol nekünk, kissé hátrébb küld minket, kinyitja a kennelt, majd magára zárja az ajtaját. Az egy perce még véresszájú, félelmetes ragadozók hirtelen kezesbáránnyá válnak, nyalakodva köszöntik Zolit, körégyűlnek és ugrálni kezdenek rá.
„Kölyökkoruk óta én nevelem őket. Úgy persze nem lehet játszani velük, mint a kutyákkal, nem hoznak vissza labdát, botot, vagy ilyesmit, de a nyakadba ugranak, az öledbe ülnek, néha megbolhásznak. Na az tud fájni...” – meséli mosolyogva Zoli, miközben az egyik fiatal farkas mellette ugrándozik. Idomítani ugyan nem lehet őket, de szinte mindent megértenek. Cselekvésre ugyanakkor csak akkor ösztönözhetők, ha veszélyt szimatolnak. Ilyenkor mindenáron megvédik egymást.
„A fiammal, Kopánnyal, és egy segéddel korábban őrző-védő kiképzést tartottunk a farkasoknak. A segédnek védőruhában rá kellett támadnia Koppányra, a farkasok pedig mint a sajátjukat, úgy védték. Ezt a viselkedést azonban csak vészhelyzetben tanúsították, másképpen nem sikerült kihozni belőlük. Nagyon öntörvényűek, csak akkor fogadnak vezényszavakat, ha akarnak, ellenben ha elmegyek velük sétálni, nem tágítanak mellőlem. Manapság sajnos ritkán megyünk, mert mindig szembejön valaki, aki fotózni akar.”
Szerencsére nincs is szükségük sétára, hiszen az 5 hektáros telken 200 négyzetméter csak az ő területük. Itt számos odút ástak már, a napjuk nagy részét azokban töltik. Enni persze kijárnak, Zoltán általában nyúllal kedveskedik nekik.
„Néha borjút, kecskét, őzet is kapnak. A táplálkozásukban azt kutatom, miként kezdik meg a prédájukat. Van egy sajátos módja annak, ahogy a farkasok esznek, amit a tetemen elsőként felbontanak. Ez egy fontos információ, ugyanis elejét veheti számos vadgazdálkodásbeli konfliktusnak arról, hogy egyes vadakat farkastámadás ért-e vagy sem” – fejtette ki Zoli, akinek egy másik fontos felfedezése volt, hogy a farkasok képesek szabályozni a szaporulatukat. Ha elérnek bizonyos létszámot, nem nemzenek több kölyköt.
„Nagyon okos állatok, de mint mondtam, nagyon öntörvényűek, betörhetetlenek. Az ember képtelen maga alá rendelni a farkast, legfeljebb a barátai lehetünk. Ez a legnagyobb különbség közte és a kutya között. A kölcsönös tisztelet életbevágó” – mutatott rá Zoltán. Ő maga testközelből tanulta meg a leckét, egy alkalommal ugyanis rosszul nyúlt az egyik korábbi farkasa felé, amely hirtelen nekiugrott. „Szerencsére sikerült eltartanom magamtól és előbb lenyugtatnom, minthogy elfogyjon az erőm. Karcolásokkal megúsztam, de egy életre tanultam a hibámból.”
A prédáik vagyunk
A farkas a kutyafélék családjába tartozó faj, Magyarországon fokozottan védett. Az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Parkban vannak állandó jelleggel jelen, de alkalmanként megtalálhatók a Zempléni-hegységben, a Mátrában és a Gemencben is, sőt egyre több nagyragadozó terjed el újra az országban. Habár hazánkban 100 éve nem volt farkastámadás, 1955 és 2019 között 450 predációs célú, ember elleni farkastámadást regisztráltak a világon. Az ember természetes prédafaja a farkasnak, ám a ragadozók megtanulták, hogy mi távolról is veszélyt jelenthetünk a számukra. Újabban azonban egyre több példány merészkedik közelebb, így érdemes minél többet tudnunk róluk, valamint megtanulnunk azt, miképp zavarhatjuk el őket. Ha nem sikerül, annak Zoltán szerint az ember és a farkas is megissza a levét.
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