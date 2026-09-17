Míg korábban a fehérjéről és a fehérjebevitelről sokaknak talán csak a testépítők jutottak eszébe, manapság egyre többen ügyelnek arra, hogy naponta elegendő mennyiséget fogyasszanak belőle. A fehérje, mindamellett, hogy energiát ad, és segíti az izomépítést, elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint részt vesz a a hormonok és az enzimek termelésében is. Nem árt azonban az odafigyelés, egyes magas fehérjetartalmú ételek ugyanis gyakran magas zsírtartalmúak is, amiből szintúgy nem mindegy, mennyit viszünk be naponta. A VeryWell Health összegyűjtötte, melyek azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztásánál fontos a mértéktartás.

Öt magas fehérjetartalmú étel, amely meglepően zsíros / Fotó: New Africa / Shutterstock

1. Sajt

Lauren Manaker dietetikus elmondása szerint a zsírtartalom gyakran elhomályosíthatja a fehérjearányt egyes élelmiszereknél. Jó példák erre a diófélék, amelyekben a fehérje mellett egészséges zsírok és rostok is megtalálhatók, azonban a zsír annyira domináns, hogy inkább nasiként és feltétként ajánlott a fogyasztásuk, mintsem elsődleges fehérjeforrásként. A sajt egy másik klasszikus példa erre: egy uncia (nagyjából 28 gramm) cheddar sajt körülbelül hét gramm fehérjét tartalmaz, de emellett nagyjából kilenc gramm zsírt is.

2. Mogyoróvaj

A mogyoróvaj fogyasztásánál szintúgy nem árt a mértékletesség, figyelembe véve a zsírtartalmát.

Két evőkanál mogyoróvaj nagyjából nyolc gramm fehérjét és 16 gramm zsírt tartalmaz

- hívta fel rá a figyelmet Manaker.

3. Zsíros húsok

Talán nem meglepő, hogy bár a hús nagyszerű fehérjeforrás, de néhány fajtája kész zsírbomba lehet. Manaker példaként a szalonnát és a darált marhahúst említette meg, amelyek ugyan abszolút beleillenek a kiegyensúlyozott étrendbe, a zsírtartalmuk azonban messze túlszárnyalja a fehérjeértéküket.

4. Diófélék

Ahogy azt már korábban is említettük, a diófélék a fehérjetartalmuk mellett igen zsírosak is: egy uncia brazil dió 4,05 gramm fehérjét és 19 gramm zsírt tartalmaz, míg ugyanennyi pekándió 2,6 gramm fehérjét és 20,4 gramm zsírt.

5. Tojás

Habár a tojás zsírtartalma nem feltétlenül haladja meg a fehérjetartalmát, mégis fontos kitérni rá.

A tojás fehérje- és zsírtartalma nagyjából megegyezik, amit szerintem a legtöbb ember nem is tud, mivel állati eredetű fehérjeforrásról van szó

– magyarázta el Dru Rosales dietetikus.