Öt magas fehérjetartalmú étel, amely meglepően zsíros

Míg korábban a fehérjéről és a fehérjebevitelről sokaknak talán csak a testépítők jutottak eszébe, manapság egyre többen ügyelnek arra, hogy naponta elegendő mennyiséget fogyasszanak belőle. A fehérje, mindamellett, hogy energiát ad, és segíti az izomépítést, elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint részt vesz a a hormonok és az enzimek termelésében is. Nem árt azonban az odafigyelés, egyes magas fehérjetartalmú ételek ugyanis gyakran magas zsírtartalmúak is, amiből szintúgy nem mindegy, mennyit viszünk be naponta. A VeryWell Health összegyűjtötte, melyek azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztásánál fontos a mértéktartás.
1. Sajt
Lauren Manaker dietetikus elmondása szerint a zsírtartalom gyakran elhomályosíthatja a fehérjearányt egyes élelmiszereknél. Jó példák erre a diófélék, amelyekben a fehérje mellett egészséges zsírok és rostok is megtalálhatók, azonban a zsír annyira domináns, hogy inkább nasiként és feltétként ajánlott a fogyasztásuk, mintsem elsődleges fehérjeforrásként. A sajt egy másik klasszikus példa erre: egy uncia (nagyjából 28 gramm) cheddar sajt körülbelül hét gramm fehérjét tartalmaz, de emellett nagyjából kilenc gramm zsírt is.
2. Mogyoróvaj
A mogyoróvaj fogyasztásánál szintúgy nem árt a mértékletesség, figyelembe véve a zsírtartalmát.
Két evőkanál mogyoróvaj nagyjából nyolc gramm fehérjét és 16 gramm zsírt tartalmaz
- hívta fel rá a figyelmet Manaker.
3. Zsíros húsok
Talán nem meglepő, hogy bár a hús nagyszerű fehérjeforrás, de néhány fajtája kész zsírbomba lehet. Manaker példaként a szalonnát és a darált marhahúst említette meg, amelyek ugyan abszolút beleillenek a kiegyensúlyozott étrendbe, a zsírtartalmuk azonban messze túlszárnyalja a fehérjeértéküket.
4. Diófélék
Ahogy azt már korábban is említettük, a diófélék a fehérjetartalmuk mellett igen zsírosak is: egy uncia brazil dió 4,05 gramm fehérjét és 19 gramm zsírt tartalmaz, míg ugyanennyi pekándió 2,6 gramm fehérjét és 20,4 gramm zsírt.
5. Tojás
Habár a tojás zsírtartalma nem feltétlenül haladja meg a fehérjetartalmát, mégis fontos kitérni rá.
A tojás fehérje- és zsírtartalma nagyjából megegyezik, amit szerintem a legtöbb ember nem is tud, mivel állati eredetű fehérjeforrásról van szó
– magyarázta el Dru Rosales dietetikus.
Mennyi a napi ajánlott fehérjebevitel?
Az általános ajánlások szerint egy átlagos felnőtt számára napi 0,8 g/testsúlykilogramm fehérjebevitel tekinthető alapértéknek, azonban ezt az igény több tényező is befolyásolhatja: úgy, mint az életkor, az étrend, a sport és az aktivitás. Terhesség és szoptatás alatt a megnövekedett fehérjeigény természetes élettani folyamat, míg a gyermekek és serdülők esetében a fejlődés és a fokozott aktivitás emeli meg a szükségletet - írja a BioTechUsa.
Súlyos következményekkel járhat a túlzott fehérjebevitel
Hiába az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen eleme, ha túlzásba visszük, komoly egészségügyi problémákkal kell számolnunk. Amennyiben a fehérje mellé nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű rostot, az emésztőrendszerünk megzavarodhat, az egyoldalú táplálkozás pedig nem csak a fizikai, de lelki-szellemi egészségünket is veszélyeztetheti. A további részleteket ITT lehet elolvasni!