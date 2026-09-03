Te is futsz a hétvégi félmaratonon? Ezekre a veszélyekre érdemes készülnöd

Felkészülni, vigyázz, kész, rajt! Szeptember 6-án vasárnap kezdetét veszi a fővárosban a 41. WizzAir Budapest Félmaraton, amelynek résztvevői 21 kilométeres távot teljesítenek világörökségi helyszíneken áthaladva. A versenyre egyéniben, párban és trióban lehetett jelentkezni, ezenkívül egy 10 kilométeres távra is beadhatták nevezésüket az érdeklődők. A WizzAir közlése szerint az esemény teltházas lesz, 24 ezren állnak majd rajthoz. Fontos azonban, hogy aki futócipőt húz, tisztában legyen az extrém terhelés szervezetre mért hatásaival, ennél fogva felkészült legyen egy esetleges vészhelyzetre is. Dr. Bense Tamás általános orvos lapunknak nyilatkozva kifejtette, mi mindenre érdemes figyelni a félmaratonozóknak.

Szeptember 6-án vasárnap kezdetét veszi a fővárosban a 41. WizzAir Budapest Félmaraton Fotó: Török Attila / MW Nemzeti Sport

Teltházas a 41. WizzAir Budapest Félmaraton – Állj rajthoz felelősségteljesen!

Ahhoz, hogy valaki egy ilyen hosszú távú futóversenyen elinduljon, elengedhetetlen a megfelelő testi-lelki felkészültség. A több kilométeren át végzett intenzív mozgás nagy terhelést ró a szívre, így biztonsággal csak azok állhatnak rajthoz, akik már hetek óta szoktatják a szervezetüket az extrém mozgáshoz, ezenkívül karbantartott a vérnyomásuk.

„Az edzetlen embereknél a szívet ért hirtelen megterhelés különböző szívproblémákat, magas vérnyomáskiugrást provokálhat, aminek a szövődménye szívinfarktus és agyvérzés is lehet” – hívta fel a figyelmet dr. Bense Tamás. „Nem edzésben lévő izmoknál ínszalagszakadás és izomszakadás is előfordulhat, a leszerepléstől való félelem okozta stressz miatt pedig az idegrendszert is komoly terhelés érheti. Rossz eredmény esetén ez a stressz hosszabb távon is fennállhat” – figyelmeztetett a szakember, arra is rámutatva, hogy a stressz következtében fokozott gyomorsav-termelődés, annak okán pedig hirtelen hányás is jelentkezhet futás közben.

Ha valaki érzi, hogy feszült, még a verseny előtt érdemes több vizet innia Fotó: Török Attila / MW Nemzeti Sport

„Ha valaki érzi, hogy feszült, még a verseny előtt érdemes több vizet innia, akár egy egészségeset hánynia, savlekötőt, magnéziumot, B6-vitamint bevennie. Utóbbiak együttesen az idegrendszert is nyugtatják” – tanácsolta a szakember. A háziorvos szerint a rajt előtt mindenképpen ajánlott vérnyomást mérni, és ha az értékek kiugróak, kihagyni a versenyt. „Kiugró érték esetén időnként ellenőrizni kell a vérnyomást, illetve mihamarabb ki kell vizsgáltatni azt. A háziorvos 24 órás vérnyomásmérő műszert is feltehet a páciensre, illetve kardiológushoz is beutalhatja őt. Aki extrém méretű terhelésnek tervezi kitenni a szervezetét, számára mindez elővigyázatosságként is fontos lehet, hiszen nem egyszer hallani olyanról, hogy élsportolóknak is megáll a szíve a pályán, pedig az ő állapotukat sportorvosok is rendszeresen ellenőrzik” – mutatott rá az orvos.