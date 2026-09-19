Tényleg vonzóbbá teheti a férfiakat, ha nem fürdenek?

Tényleg vonzóbbá teheti a férfiakat, ha ritkábban fürdenek?

Mi az a pheromone maxxing, amely egyre több fiatal férfit vesz rá a zuhanyzás és a dezodor elhagyására?

Van bármilyen tudományos alapja annak, hogy a természetes testszag növeli a vonzerőt?

Új, bizarr trend terjed a fiatal férfiak körében: egyesek szándékosan ritkábban fürdenek, nem használnak dezodort, sőt a hajmosást is elhagyják. A pheromone maxxing követői abban bíznak, hogy így jobban érvényesül természetes testszaguk, amely szerintük vonzóbbá teheti őket a nők számára. A trend ugyanakkor komoly problémákat vet fel a férfi higiénia szempontjából.

Férfi higiénia: Bizarr internetes trend terjed a fiatal férfiak között: a testszagtól várnak nagyobb vonzerőt, de a kutatók szerint ennek nincs tudományos alapja (illusztráció) Forrás: Pexels

Férfi higiénia: mi az a pheromone maxxing és miért nem fürdenek egyes férfiak?

A pheromone maxxing mögött az az elképzelés áll, hogy az emberi szervezet olyan kémiai jeleket, úgynevezett feromonokat bocsát ki, amelyek befolyásolhatják mások vonzalmát. A közösségi médiában olyan férfiak is beszámoltak a módszerről, akik azt állítják, több bókot kaptak, miután felhagytak például a rendszeres hajmosással.

Ausztrál kutatók szerint nincs bizonyíték arra, hogy a módszer működne. Számos állatfaj valóban feromonok segítségével kommunikál, az embernél azonban eddig nem azonosítottak olyan vegyületet, amely megfelelne a feromon tudományos kritériumainak.

A testszag sem feltétlenül segíti a vonzalmat. A friss verejték ugyanis szinte szagtalan. Ha valaki hosszabb ideig nem mosakszik, a bőrön elszaporodó baktériumok egyre erősebb, kellemetlen szagot fognak okozni.

A trend hívei gyakran hivatkoznak egy 1995-ös kísérletre, amelyben nők férfiak által viselt pólók szagát értékelték, az eredmények pedig arra utaltak, hogy bizonyos immunrendszeri különbségek szerepet játszhatnak a vonzalomban. Egy 2020-as, több hasonló vizsgálatot összegző elemzés azonban már nem talált ilyen általános hatást, ezért a kutatók továbbra is a rendszeres, szappanos fürdést és a dezodor használatát tartják jobb választásnak – olvasható a Daily Mail cikkében.

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