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örök fiatalság

Vér, tej és mérgek az örök ifjúság szolgálatában: a fiatalság elixírjeinek nyomába eredtünk

1 órája
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Mi az, amire még a leggazdagabb uralkodók és a legokosabb tudósok is vágytak, de nem kaphatták meg? Nem más, mint az örök fiatalság. Már a régiek is tudták, hogy a szépségért meg kell szenvedni, de voltak olyanok, akik egy kicsit túl komolyan vették a feladatot.
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örök fiatalságkutatásfiatalság

Mindenki életében eljön a perc, amikor felfedezi első ősz hajszálait, amelyek arra emlékeztetik, milyen gyorsan telik az idő. A halandóság gondolatát nehéz elfogadni, és ez mindig is így volt. Éppen ezért már egészen az ókortól kezdve születtek praktikák, amelyekkel az emberek megpróbálták megállítani az idő kerekét, hogy megőrizzék fiatalságukat. Íme, a legmeghökkentőbbek mind közül!

Az örök fiatalság elixírjére talán mindenki vágyik kicsit
Az örök fiatalság elixírjére talán mindenki vágyik kicsit
Fotó: Pexels


A fiatalság megőrzése: a ráncfeltöltés bizarr előfutárai

A 16–17. század fordulóján élt egy grófnő, akinek egy fiatal szolgálólány vére csöppent arcára. A legenda szerint bőre azon pontja, amellyel a vér találkozott, teljesen kisimult. Ezután az asszonynak elvetemült ötlete támadt: fiatal lányok tucatjait gyilkoltatta meg, hogy szépségrituáléi során megfürödhessen vérükben, ezzel visszanyerve ifjúságát. A történet réme nem más, mint a magyar származású Báthory Erzsébet, és bár kezéhez rengeteg áldozat vére tapadt, a rituális fürdők motívuma egyetlen korabeli tanúvallomásban sem szerepel. Igaz vagy kitaláció? Talán sosem tudjuk meg. Az viszont bizonyos, hogy a szépségmegőrző fürdőket nemcsak a Báthori-család sarja alkalmazta. Kleopátráról például úgy tartják, szamártejben fürdött, így maradt bőre puha és feszes. Poppaea Sabináról, Nero császár feleségéről pedig, magától Pliniustól az ókori polihisztortól tudjuk, hogy még utazásaira is magával vitte szamárcsordáját, hogy elegendő teje legyen a mártózáshoz. Tudhattak valamit, hiszen a tejsav ma is ismert összetevője a modern kozmetikának.

A halhatatlanság koktélkísérletei

Csin Si Huang-ti, Kína első császára nem elégedett meg azzal, hogy hatalmas birodalmat épített, a halállal is szembe akart szállni. A Kr. e. 3. században alkimistákat és taoista mestereket bízott meg azzal, hogy találják meg a halhatatlanság receptjét. Udvarában elixíreket kotyvasztottak, amelyeknek a higany volt a rendszeres összetevője. A titokzatos folyékony fémhez nagy reményeket fűztek a tudósok. Csin rendszeresen fogyasztott az elkészült fogásokból, így története tragikusan ironikus fordulatot vett: az örök élet ígéretének minden kortya mérgező volt. A császár 210-ben, 49 évesen halt meg. Az örökös harcot vívó uralkodó hatalmas mauzóleumát ma több ezer katonából álló, agyaghadsereg őrzi. Bár elhunyt, nevét majd kétezer évvel később is emlegetik. Így egy meglepő csavarral ugyan, de elérte célját, és valóban halhatatlanná vált.

Állati műtétek a férfierőért

A 19. század végére a tudomány is az ifjúságot kergette. Charles-Édouard Brown-Séquard francia fiziológus 1889-ben, 72 évesen úgy döntött, hogy fecskendők segítségével fiatalítja szervezetét. A módszerhez kutyák és tengerimalacok hereszövetéből kinyert kivonatokat használt, majd arról számolt be, hogy állóképessége és közérzete is javulni kezdett. Az öregedésgátló kísérletezés néhány évtizeddel később vált csak divattá, amikor Serge Voronoff egy még abszurdabb módszerrel állt elő. Az Oroszországból emigrált, francia tudós ugyanis, fiatal majmok hereszöveteit ültette idősödő férfiak heréjébe sebészeti úton, hogy visszaadja vitalitásukat és erejüket. Ez az ígéret gazdag urak sorát vonzotta a sebész műtőasztalára. Csakhogy a tudomány nem igazolta a kezelés sikerességét, így az hamar eltűnt az orvoslásból - írja a Fanny magazin.

 

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