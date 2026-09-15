Ezeken a helyeken jobb, ha nem fotózol – Komoly büntetés jár érte

Egyes tigrisrezervátumokban és farkasmenedékhelyeken a vaku és a megosztott GPS-koordináták miatt teljesen kitiltották az okostelefonokat.

Tádzs Mahal belső sírkamrájában nagyon komoly pénzbírság jár egyetlen képért is.

Amszterdam piroslámpás negyedében telefonodat a csatornába is dobhatják.

Turistaként az első gondolatunk, hogy azonnal megörökítsük a látványt a telefonunkkal. Fontos azonban tudni, hogy számos kulturális, biztonsági vagy természetvédelmi helyszínen fotózni tilos. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, méregdrága büntetésekkel, vagy akár rendőrségi előállítással is szembesülhetünk.

Fotózni tilos a világ számos pontján.

Fotó: Toey Andante / Shutterstock

Fotózni tilos – meg is verhetnek miatta

A külföldi utazásaink során mindig érdemes figyelni a kihelyezett táblákat, vagy megkérdezni egy helyi idegenvezetőt. Ha bizonytalan vagy, jobb az óvatosság: ha nagy szenvedések árán is, de bírd ki, hogy karod meghosszabbítása, az az okoskütyü a zsebedben marad – egy Instafotóért kár lenne börtönbe kerülni vagy busás bírságot fizetni, nemde? Íme 5 helyszín a teljesség igénye nélkül, ahol nemhogy problémás lehet fotózni, hanem egyenesen tilos és főben járó bűn.

Minnesota-i Büntetés-végrehajtási Intézetek

Ha itt fotókat készítesz, barátkozz meg a gondolattal, hogy itt is maradsz. Talán nem meglepő, hogy a börtönökben és fegyházakban sem látják szívesen az okostelefonokkal fotózókat. Itt a korlátozások elsősorban biztonsági, adatvédelmi és taktikai szempontokat szolgálnak. A fotók kiszivárgása segíthetné a szökési útvonalak tervezését vagy a biztonsági rendszerek kijátszását.

A Minnesota-i Büntetés-végrehajtási Intézetekben a sajtósoknak is megtiltják, hogy kamerát vigyenek be az elítéltekkel készített interjúkra. Az újságírók bemehetnek beszélgetni a rabokkal, de csak papírt, tollat és hangfelvevőt használhatnak.

Ráadásul a börtönben készült fényképek a személyzet és a fogvatartottak magánéletének megsértését is jelenthetik.

Bírság: azonnali őrizetbe vétel, a felszerelés teljes elkobzása, és vádalkutól függően több hónaptól több évig terjedő letöltendő börtönbüntetés

Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park

A vaku, az okostelefon hanghatásai és a klasszikus fotógépek kattogása stresszt okoznak a vadon élő vagy rehabilitált állatoknak. Az ausztrál Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Parkban szigorú kulturális és vallási fotózási tilalom van érvényben. A terület az őslakos anangu nép tulajdona és szent helye. Hitük szerint a szent barlangok és sziklafalak rituális részleteit világi módon terjeszteni súlyos tiszteletlenség és vallásgyalázás.

Bírság: kb. 18 000 – 180 000 Ft

Tádzs Mahal

Az indiai komplexum területét és a belső teret az indiai hatóságok és a fegyveres biztonsági őrök rendkívül szigorúan ellenőrzik. Ha valaki megpróbál titokban bent fotózni vagy videózni, annak elkobozhatják az eszközeit, rosszabb esetben komoly pénzbírságot szabhatnak ki, legrosszabb esetben – drónfelvételek készítése esetén – rendőrségi eljárás indulhat, főleg, ha valaki tiszteletlenül pózol az épületben található mauzóleum előtt.

Bírság: több százezer forint

Sixtus-kápolna

A Sixtus-kápolnát kívülről bárki mindenféle retorzió nélkül lefényképezheti. A probléma az épület belsejében történő fotózással van. A vakuzás hosszú távon megrongálhatja a freskókat. Egyébként világszerte számos szent helyen korlátozzák a fényképezést – ezek a helyek sok látogató számára mélyen spirituálisak és személyesek. A fotózás könnyen a hely szentségével szembeni tiszteletlenségnek hathat, hiszen az imádság terei.

Bírság: kereskedelmi célú fotózásért több millió forint

Piroslámpás negyed Hollandiában

Ha valaki kamerát emel egy ablakra, amelyen keresztül a hölgyek csábítanak, a biztonsági őrök azonnal közbelépnek – mondhatni, hogy a reakciójuk gyors, és kíméletlen. Először csak szóbeli figyelmeztetésben részesülsz: a szexmunkás hölgy azonnal behúzza a függönyt, az őr pedig kiabálva követeli a kép törlését. Ha egy rosszabb napját fogod ki, határozottan kilök a területről.

Bírság mértéke: 95 eruótól több száz euróig

Észak-Koreában vajon hol tilos fotókat készíteni?

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