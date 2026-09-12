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Franciaország

Mediterrán szőlők és mesebeli falvak: a legszebb kevésbé ismert francia borutak – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Készen állsz arra, hogy felfedezd a híres francia szőlőültetvények kevésbé ismert, mégis varázslatos szegleteit? Cikkünkből megtudhatod, melyek Franciaország legszebb borvidékei, ha elhagynád a klasszikus turistaútvonalakat.
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Franciaországkülföldi utazásborvidék
  • A klasszikus célpontokon túl Franciaország számtalan kevésbé ismert, de elbűvölő borvidéket rejt a mediterrán szigetektől a kanyargós folyóvölgyekig.
  • A Lot-völgy mély vörösborai, Limoux ősi pezsgői és Elzász mesebeli borútja különleges, tömegmentes élményt nyújtanak.
  • Beaujolais friss ízei, Korzika tengerparti ültetvényei és Nantes fehérborai garantálják a változatos gasztro-utazást.

A francia borászati kultúra sokkal színesebb annál, mint amit a legismertebb márkák vagy vidékek nevei sugallnak. Ha szeretnénk elkerülni a zsúfolt turisztikai gócpontokat, Franciaország legszebb borvidékei között számos olyan rejtett kincset találunk, amelyek autentikus élményeket, gazdag történelmet és különleges ízvilágot kínálnak. A mediterrán szigetektől a kanyargós folyóvölgyekig terjedő vidékek kiváló úti célt jelentenek egy tartalmas utazáshoz.

Franciaország legszebb borvidékei közé tartozik a Beaujolais borvidék.
Franciaország legszebb borvidékei közé tartozik a Lyontól északra elterülő Beaujolais borvidék.
Fotó: bibeg01 / Shutterstock

Melyek Franciaország legszebb borvidékei a tömegturizmuson túl?

A Lot folyó völgye Cahors városával az élén a mély és karakteres, Malbec szőlőből készülő vörösborairól híres. A vidék központjában álló, középkori Pont Valentré híd tökéletes díszletet ad a borkóstolók utáni sétákhoz. A pezsgők kedvelőinek a déli Limoux vidéke nyújthat felejthetetlen élményt: a helyi hagyományok szerint itt született meg a világ első habzóbora, a Blanquette de Limoux, amelyet a történelmi fagerendás házakkal övezett főtéren vagy a környékbeli pincészetekben érdemes megkóstolni.

A francia-német határ mentén húzódó Elzász a 170 kilométeres borútjáról és mesebeli, virágos falvairól ismert. Colmar és Riquewihr utcái között haladva a rendkívül aromás Gewürztraminer vagy Pinot gris fajtákat ízlelhetjük meg. Beljebb haladva a Beaujolais régió a Gamay szőlőből sajtolt gyümölcsös vörösborokkal várja a látogatókat. Ennek a területnek a leghíresebb tétele a Beaujolais nouveau, amelyet az őszi szüret után azonnal palackoznak, és megjelenését minden év novemberében nagy ünnepségek kísérik.

Picnic on old vineyard with red poppies flowers and green grass with glasses of red Cahors wine, summer in Cahors wine making region in France, holidays or weekend background
Piknik a vadvirágos Cahors borvidéken, ahol a Malbec szőlőből készült mélyvörös borok és a kanyargós Lot-völgy látványa adják meg a tökéletes francia életérzést.
Fotó: barmalini / Shutterstock

Tengerparti ültetvények és az atlanti-óceáni szellő

Korzikán a tengerparti pihenés és a borászat találkozik. A sziget kilenc védett eredetű területe közül kiemelkedik Patrimonio, ahol a Niellucciu szőlőből testes vörösborokat, a Vermentinóból pedig friss, gyümölcsös fehérborokat szűrnek.

A nyugati országrészben, Nantes környékén terül el a Pays Nantais vidéke. Ez a terület a száraz, könnyed Muscadet fehérborról ismert, amely kiválóan illik a tenger gyümölcseihez. A város nyüzsgése után érdemes ellátogatni a közeli Clissonba, ahol a szőlőtőkék gyűrűjében álló középkori vár és a történelmi vásárcsarnok igazi időutazásra hív.

Akár a történelmi völgyek, akár a napsütötte szigetek vonzanak, ezek a rejtett francia borvidékek garantáltan felejthetetlen élményekkel és különleges ízekkel várnak. Érdemes tehát letérni a megszokott útvonalakról, és saját magad felfedezni a francia borvidékek sokszínűségét. 

Cahors városban a középkori Pont Valentré híd tökéletes díszletet ad a borkóstolók utáni sétákhoz.
A Lot folyó vizéről visszatükröződő Cahors városa, amely Malbec boraival csábít.
A Szent Márton-templom és a Pont Neuf-híd az Aude folyó felett Limoux városában, Dél-Franciaországban.
Hagyományos pezsgőkészítés Limoux-ban: a Blanquette és Crémant habzóborok a történelmi occitániai pincék mélyén, fahordókban erjedve nyerik el jellegzetes ízvilágukat.
Szőlőültetvény panorámája Riquewihr kisváros mellett az Elzászi borút entén Franciaországban.
A franciaországi Elzászban található Riquewihr mesebeli középkori utcáival, színes fagerendás házaival és a várost övező szőlőültetvényeivel a régió egyik leghangulatosabb történelmi települése.
A Beaujolais borvidékén fekvő Oingt középkori falu, amely a környék szőlőültetvényeinek jellegzetes, sárgás-aranyló kőiből épült.
Az aranysárga kövekből épült házak és a szűk, macskaköves utcák egyedülálló középkori hangulatot varázsolnak a Beaujolais borvidéken található Oingt városába.
Korzikai hangulat Vermentino szőlőből készült fehérborral naplemente idején.
Rusztikus vidéki hangulat vörös rózsákkal és korzikai szőlőültetvénnyel.
Monnières, Nantes környékének borvidéke magával ragadó panorámával várja az ide látogatókat.
Clisson középkori városa Pays Nantais borvidék legfontosabb központja.
Galéria: Kevésbé ismert, de elbűvölő francia borvidékek
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Cahors városban a középkori Pont Valentré híd tökéletes díszletet ad a borkóstolók utáni sétákhoz.

 

Nézd meg a videót is a bájos Riquewihr városkáról:

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