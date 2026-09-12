Mediterrán szőlők és mesebeli falvak: a legszebb kevésbé ismert francia borutak – Galéria

A klasszikus célpontokon túl Franciaország számtalan kevésbé ismert, de elbűvölő borvidéket rejt a mediterrán szigetektől a kanyargós folyóvölgyekig.

A Lot-völgy mély vörösborai, Limoux ősi pezsgői és Elzász mesebeli borútja különleges, tömegmentes élményt nyújtanak.

Beaujolais friss ízei, Korzika tengerparti ültetvényei és Nantes fehérborai garantálják a változatos gasztro-utazást.

A francia borászati kultúra sokkal színesebb annál, mint amit a legismertebb márkák vagy vidékek nevei sugallnak. Ha szeretnénk elkerülni a zsúfolt turisztikai gócpontokat, Franciaország legszebb borvidékei között számos olyan rejtett kincset találunk, amelyek autentikus élményeket, gazdag történelmet és különleges ízvilágot kínálnak. A mediterrán szigetektől a kanyargós folyóvölgyekig terjedő vidékek kiváló úti célt jelentenek egy tartalmas utazáshoz.

Franciaország legszebb borvidékei közé tartozik a Lyontól északra elterülő Beaujolais borvidék.

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Melyek Franciaország legszebb borvidékei a tömegturizmuson túl?

A Lot folyó völgye Cahors városával az élén a mély és karakteres, Malbec szőlőből készülő vörösborairól híres. A vidék központjában álló, középkori Pont Valentré híd tökéletes díszletet ad a borkóstolók utáni sétákhoz. A pezsgők kedvelőinek a déli Limoux vidéke nyújthat felejthetetlen élményt: a helyi hagyományok szerint itt született meg a világ első habzóbora, a Blanquette de Limoux, amelyet a történelmi fagerendás házakkal övezett főtéren vagy a környékbeli pincészetekben érdemes megkóstolni.

A francia-német határ mentén húzódó Elzász a 170 kilométeres borútjáról és mesebeli, virágos falvairól ismert. Colmar és Riquewihr utcái között haladva a rendkívül aromás Gewürztraminer vagy Pinot gris fajtákat ízlelhetjük meg. Beljebb haladva a Beaujolais régió a Gamay szőlőből sajtolt gyümölcsös vörösborokkal várja a látogatókat. Ennek a területnek a leghíresebb tétele a Beaujolais nouveau, amelyet az őszi szüret után azonnal palackoznak, és megjelenését minden év novemberében nagy ünnepségek kísérik.

Piknik a vadvirágos Cahors borvidéken, ahol a Malbec szőlőből készült mélyvörös borok és a kanyargós Lot-völgy látványa adják meg a tökéletes francia életérzést.

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Tengerparti ültetvények és az atlanti-óceáni szellő

Korzikán a tengerparti pihenés és a borászat találkozik. A sziget kilenc védett eredetű területe közül kiemelkedik Patrimonio, ahol a Niellucciu szőlőből testes vörösborokat, a Vermentinóból pedig friss, gyümölcsös fehérborokat szűrnek.