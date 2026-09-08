Füge: mikor érett, mire jó és hogyan tehetjük el télire lekvárként?

Így állapíthatod meg, hogy érett a füge.

A füge egyszerre finom és sokoldalú gyümölcs: frissen, sütve, szárítva vagy lekvárként is az asztalra kerülhet.

Rostot és többféle ásványi anyagot tartalmaz, ugyanakkor nagyobb mennyiségben emésztőrendszeri panaszokat okozhat.

Ha pedig túl sok terem belőle, nem kell aggódni: a fügelekvár készítése, a szárítás vagy a megfelelően végzett tartósítás segítségével a nyár ízeit a hidegebb hónapokra is megőrizhetjük.

A füge különleges helyet foglal el a gyümölcsök között: kívül szerénynek tűnik, belül azonban édes, zamatos és apró magvakkal teli. Frissen önmagában is finom, de salátákhoz, süteményekhez, sajtok mellé, lekvárként vagy sütve is felhasználható. Ráadásul nemcsak az íze miatt érdemes beilleszteni az étrendbe. A füge rostot, káliumot, magnéziumot, rezet, mangánt és K-vitamint is tartalmaz. De mikor jó a füge, hogyan lehet felismerni az érett példányokat, és mihez kezdjünk vele, ha egyszerre túl sok termett?

A füge az egyik legegészségesebb őszi gyümölcs, amiből lekvárt is készíthetünk.

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Mikor jó a füge?

A friss füge akkor igazán finom, amikor már teljesen beérett. Ilyenkor puha tapintású, édes illatú, a héja pedig fajtától függően zöldes, lilás vagy barnás lehet.

Nem érdemes azonban túlságosan megnyomkodni, mert az érett füge könnyen sérül. A nagyon kemény, illat nélküli darabok általában még nem érték el azt az állapotot, amikor igazán édesek.

Az érett gyümölcsöt célszerű mielőbb elfogyasztani, mert a füge viszonylag gyorsan romlik.

A füge jótékony hatása

A füge jótékony hatása elsősorban a rosttartalmával és az értékes mikrotápanyagokkal hozható összefüggésbe.

Segítheti az emésztést

A füge rostot tartalmaz, amely hozzájárulhat a megfelelő bélműködéshez. A rostban gazdag étrend általában támogatja a rendszeres székletürítést, ezért a füge ilyen szempontból is jó választás lehet.

Ásványi anyagokat is tartalmaz

A gyümölcsben többek között kálium, magnézium, réz és mangán található, valamint K-vitamint is tartalmaz.

Frissen és szárítva is fogyasztható

A friss füge könnyű gyümölcsös desszert lehet, a szárított változat pedig praktikus nassolnivaló. Utóbbival azonban érdemes mértéket tartani, hiszen a víz eltávolításával a cukor is koncentráltabbá válik.