A leggyakoribb hibák, amiket elkövethetsz a fűtési szezon kezdetén

A fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőrizni a kazánt, a kéményt és a szén-monoxid-érzékelőt.

A leggyakoribb fűtési hibák közé tartozik a karbantartás elmulasztása, a radiátorok eltakarása és a túl magasra állított termosztát is.

Néhány egyszerű tipp segítségével könnyebb lehet a fűtésszámla csökkentése, miközben az otthonod is kellemesen meleg maradhat. Mutatjuk a legjobb fűtés tippeket!

Kezdd felkészülten a fűtési szezont! Szakértők szerint érdemes időt szánni az otthoni rendszer ellenőrzésére, mert néhány egyszerű lépéssel megelőzhetők a meghibásodások és a felesleges kiadások.

Kezdődik a fűtési szezon: ezeket a dolgokat ellenőrizd mindenképpen!

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Ezek a leggyakoribb fűtési hibák a fűtési szezon elején

1. Kimarad a próbafűtés

A szakemberek szerint még a komolyabb lehűlés előtt érdemes próbafűtést végezni. Így időben kiderülhet, ha valamilyen meghibásodás alakult ki a rendszerben, és még a folyamatos használat előtt elvégezhetők a szükséges javítások – olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatójában.

2. Elmarad a készülékek karbantartása

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tulajdonosok évekig nem ellenőriztetik a kazánt vagy más fűtőberendezést. A rendszeres karbantartás hiánya csökkentheti a hatékonyságot, növelheti az energiafogyasztást, és váratlan meghibásodásokhoz is vezethet. A katasztrófavédők ajánlása szerint a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni,

mert ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet.

3. Megfeledkezünk a radiátor légtelenítéséről

A Home Alliance beszámolója szerint a radiátor légtelenítése sok háztartásban elmarad, pedig a bennrekedt levegő miatt a fűtőtest egyenetlenül melegedhet fel. Emiatt a rendszernek többet kell dolgoznia ugyanazért a hőmérsékletért, ami hosszabb távon magasabb fogyasztást és rezsiszámlát eredményezhet.

4. Eltakarjuk a radiátorokat

Gyakori, hogy bútorok, függönyök vagy különféle tárgyak kerülnek a radiátor elé. Ezzel akadályozzuk a meleg levegő áramlását, így a helyiség lassabban melegszik fel, miközben a rendszer több energiát használ fel.