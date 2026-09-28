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fűtési szezon

A leggyakoribb hibák, amiket elkövethetsz a fűtési szezon kezdetén

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Sokan csak akkor foglalkoznak a radiátorokkal és kazánokkal, amikor már megérkeztek az első hideg napok, pedig ilyenkor már késő megelőzni bizonyos problémákat. A fűtési szezon kezdetén elkövetett hibák nemcsak kellemetlenséget okozhatnak, hanem a rezsiszámlát is megemelhetik, sőt egyes esetekben biztonsági kockázatot is jelenthetnek.
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fűtési szezonradiátoroktippek-tanácsokfűtésszámla
  • A fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőrizni a kazánt, a kéményt és a szén-monoxid-érzékelőt.
  • A leggyakoribb fűtési hibák közé tartozik a karbantartás elmulasztása, a radiátorok eltakarása és a túl magasra állított termosztát is.
  • Néhány egyszerű tipp segítségével könnyebb lehet a fűtésszámla csökkentése, miközben az otthonod is kellemesen meleg maradhat. Mutatjuk a legjobb fűtés tippeket!

Kezdd felkészülten a fűtési szezont! Szakértők szerint érdemes időt szánni az otthoni rendszer ellenőrzésére, mert néhány egyszerű lépéssel megelőzhetők a meghibásodások és a felesleges kiadások.

Radiátoron állító sárga pulóveres nő a fűtési szezon kezdetekor
Kezdődik a fűtési szezon: ezeket a dolgokat ellenőrizd mindenképpen!
Fotó: 123RF

Ezek a leggyakoribb fűtési hibák a fűtési szezon elején

1. Kimarad a próbafűtés

A szakemberek szerint még a komolyabb lehűlés előtt érdemes próbafűtést végezni. Így időben kiderülhet, ha valamilyen meghibásodás alakult ki a rendszerben, és még a folyamatos használat előtt elvégezhetők a szükséges javítások – olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatójában.

2. Elmarad a készülékek karbantartása

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tulajdonosok évekig nem ellenőriztetik a kazánt vagy más fűtőberendezést. A rendszeres karbantartás hiánya csökkentheti a hatékonyságot, növelheti az energiafogyasztást, és váratlan meghibásodásokhoz is vezethet. A katasztrófavédők ajánlása szerint a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, 

mert ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet.

3. Megfeledkezünk a radiátor légtelenítéséről

A Home Alliance beszámolója szerint a radiátor légtelenítése sok háztartásban elmarad, pedig a bennrekedt levegő miatt a fűtőtest egyenetlenül melegedhet fel. Emiatt a rendszernek többet kell dolgoznia ugyanazért a hőmérsékletért, ami hosszabb távon magasabb fogyasztást és rezsiszámlát eredményezhet.

4. Eltakarjuk a radiátorokat

Gyakori, hogy bútorok, függönyök vagy különféle tárgyak kerülnek a radiátor elé. Ezzel akadályozzuk a meleg levegő áramlását, így a helyiség lassabban melegszik fel, miközben a rendszer több energiát használ fel.

5. Túl magasra állítjuk a termosztátot

Sokan azt hiszik, hogy a lakás gyorsabban felmelegszik, ha a termosztátot maximumra állítják. A szakértők szerint ez tévhit: a berendezés nem lesz gyorsabb, viszont több energiát használhat fel, ami kedvezőtlenül hathat a számlákra.

6. Nem figyelünk a huzatra és a hőveszteségre

A rosszul záródó ablakok és ajtók jelentős mennyiségű hőt engedhetnek ki az ingatlanból. Ha azon gondolkodunk, hogyan spóroljunk a fűtéssel, az egyik legfontosabb lépés a hőveszteségi pontok megszüntetése lehet.

Origo-tipp: egy-egy hővédőfólia rengeteget segíthet! A másnéven hőtükör fóliának is nevezett tárgyat a radiátorok mögé helyezhetjük, így nem a falakat és az utcát fűtjük, hanem a szobák belseje felé tereljük a meleget. Nyáron kint tartja a meleget, télen pedig bent. Próbáld ki!

7. Elmarad a kémény és az érzékelők ellenőrzése

A szakemberek szerint a fűtési szezon előtt nemcsak a fűtőberendezéseket, hanem a kéményt is érdemes ellenőriztetni. Emellett fontos meggyőződni arról is, hogy a szén-monoxid-érzékelő megfelelően működik-e.

8. Nem használjuk ki az időzített beállításokat

A programozható termosztátok segíthetnek abban, hogy csak akkor működjön intenzíven a rendszer, amikor valóban szükség van rá. Ez a megoldás egyszerre növelheti a komfortérzetet és támogathatja a fűtésszámla csökkentésének célját is, mert nem kell pánikszerűen kapcsolgatnod, amikor éppen rád tör a hideg otthon.

A fűtés bekapcsolása előtt érdemes néhány percet rászánni a következőkre:

  • próbafűtés még az első lehűlés előtt;
  • radiátor légtelenítése;
  • kazánkarbantartás;
  • termosztát helyes használata;
  • kéményellenőrzés;
  • szén-monoxid-érzékelő tesztelése;
  • hőveszteségi pontok megszüntetése;
  • programozható termosztát használata.

További tippeket ebben a videóban találhatsz:

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