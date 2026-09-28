A leggyakoribb hibák, amiket elkövethetsz a fűtési szezon kezdetén

- A fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőrizni a kazánt, a kéményt és a szén-monoxid-érzékelőt.
- A leggyakoribb fűtési hibák közé tartozik a karbantartás elmulasztása, a radiátorok eltakarása és a túl magasra állított termosztát is.
- Néhány egyszerű tipp segítségével könnyebb lehet a fűtésszámla csökkentése, miközben az otthonod is kellemesen meleg maradhat. Mutatjuk a legjobb fűtés tippeket!
Kezdd felkészülten a fűtési szezont! Szakértők szerint érdemes időt szánni az otthoni rendszer ellenőrzésére, mert néhány egyszerű lépéssel megelőzhetők a meghibásodások és a felesleges kiadások.
Ezek a leggyakoribb fűtési hibák a fűtési szezon elején
1. Kimarad a próbafűtés
A szakemberek szerint még a komolyabb lehűlés előtt érdemes próbafűtést végezni. Így időben kiderülhet, ha valamilyen meghibásodás alakult ki a rendszerben, és még a folyamatos használat előtt elvégezhetők a szükséges javítások – olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatójában.
2. Elmarad a készülékek karbantartása
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tulajdonosok évekig nem ellenőriztetik a kazánt vagy más fűtőberendezést. A rendszeres karbantartás hiánya csökkentheti a hatékonyságot, növelheti az energiafogyasztást, és váratlan meghibásodásokhoz is vezethet. A katasztrófavédők ajánlása szerint a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni,
mert ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet.
3. Megfeledkezünk a radiátor légtelenítéséről
A Home Alliance beszámolója szerint a radiátor légtelenítése sok háztartásban elmarad, pedig a bennrekedt levegő miatt a fűtőtest egyenetlenül melegedhet fel. Emiatt a rendszernek többet kell dolgoznia ugyanazért a hőmérsékletért, ami hosszabb távon magasabb fogyasztást és rezsiszámlát eredményezhet.
4. Eltakarjuk a radiátorokat
Gyakori, hogy bútorok, függönyök vagy különféle tárgyak kerülnek a radiátor elé. Ezzel akadályozzuk a meleg levegő áramlását, így a helyiség lassabban melegszik fel, miközben a rendszer több energiát használ fel.
5. Túl magasra állítjuk a termosztátot
Sokan azt hiszik, hogy a lakás gyorsabban felmelegszik, ha a termosztátot maximumra állítják. A szakértők szerint ez tévhit: a berendezés nem lesz gyorsabb, viszont több energiát használhat fel, ami kedvezőtlenül hathat a számlákra.
6. Nem figyelünk a huzatra és a hőveszteségre
A rosszul záródó ablakok és ajtók jelentős mennyiségű hőt engedhetnek ki az ingatlanból. Ha azon gondolkodunk, hogyan spóroljunk a fűtéssel, az egyik legfontosabb lépés a hőveszteségi pontok megszüntetése lehet.
Origo-tipp: egy-egy hővédőfólia rengeteget segíthet! A másnéven hőtükör fóliának is nevezett tárgyat a radiátorok mögé helyezhetjük, így nem a falakat és az utcát fűtjük, hanem a szobák belseje felé tereljük a meleget. Nyáron kint tartja a meleget, télen pedig bent. Próbáld ki!
7. Elmarad a kémény és az érzékelők ellenőrzése
A szakemberek szerint a fűtési szezon előtt nemcsak a fűtőberendezéseket, hanem a kéményt is érdemes ellenőriztetni. Emellett fontos meggyőződni arról is, hogy a szén-monoxid-érzékelő megfelelően működik-e.
8. Nem használjuk ki az időzített beállításokat
A programozható termosztátok segíthetnek abban, hogy csak akkor működjön intenzíven a rendszer, amikor valóban szükség van rá. Ez a megoldás egyszerre növelheti a komfortérzetet és támogathatja a fűtésszámla csökkentésének célját is, mert nem kell pánikszerűen kapcsolgatnod, amikor éppen rád tör a hideg otthon.
A fűtés bekapcsolása előtt érdemes néhány percet rászánni a következőkre:
- próbafűtés még az első lehűlés előtt;
- radiátor légtelenítése;
- kazánkarbantartás;
- termosztát helyes használata;
- kéményellenőrzés;
- szén-monoxid-érzékelő tesztelése;
- hőveszteségi pontok megszüntetése;
- programozható termosztát használata.
További tippeket ebben a videóban találhatsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: