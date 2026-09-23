Nemsokára kezdődik a fűtésszezon – ezt még előtte csináld meg a radiátorokkal, hogy alacsonyabb legyen a rezsi

Rövidülnek a nappalok, a hőmérséklet egyre csökken, szépen lassan pedig az otthonunk is lehűl. Habár sokan a végsőkig halogatják, előbb-utóbb szükségessé válik a fűtés bekapcsolása, a fűtésszezon azonban nem kell, hogy anyagi kihívást jelentsen. Ha a radiátorok megfelelően működnek, akár több ezer forint is spórolható havonta. Alább mutatjuk, miképp járj el a fűtésszámla csökkentése érdekében.

A fűtésszámla csökkentése könnyebb lehet, ha ellenőrizzük a radiátorok szelepeit, és lehetővé tesszük, hogy a lakás különböző pontjai egyenletesen melegedjenek fel anélkül, hogy a termosztátot vennénk feljebb. Fotó: 123RF

Fűtésszámla csökkentése okosan: így állítsd át a radiátorokat

Hiába termel elegendő hőt a fűtési rendszerünk, ha nem minden radiátorunk működik megfelelően, és nem egyenletesen melegszenek fel a lakás különböző helyiségei. Ilyenkor a hűvösebb szobákban sokan feljebb veszik a termosztátot, ez azonban felesleges energiafelhasználáshoz vezet. A leghasznosabb, ha még a fűtési szezon megkezdése előtt ellenőrizzük a beállításokat, ugyanis könnyen lehet, hogy a rendszerben keringő meleg víz nem oszlik el egyformán. A kazánhoz közelebb lévőkhöz általában több jut, míg a távolabbiakhoz kevesebb.

Erre jobbára az a megoldás, hogy a radiátorok egyik végén található, a készüléken átáramló víz mennyiségét szabályozó szelepeket állítjuk át.

A megfelelő beállításhoz többször is ellenőrizni kell a radiátorok hőmérsékletét, hogy végül minden helyiségben hasonló hőmérsékleten működhessenek. Mivel minden fűtési rendszer egy kissé eltérő, így aki nem biztos a dolgában, annak érdemes szakember segítségét kérnie.

A radiátorok kiegyensúlyozása önmagában nem eredményez drasztikusan csökkenő fűtésszámlát, ám ha karbantartják a kazánt és megfelelő a lakás szigetelése, akkor mindez együttesen a pénztárcánknak is jót tesz.

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