Galandféreglárvák lepték el egy nő agyát, hónapokig hallucinált

Az agyi CT- és MRI-vizsgálatok több cisztát mutattak ki. Ezekben jól látszottak a sertés-galandféreg (Taenia solium) lárváinak feji részei. Az orvosok neurociszticerkózist diagnosztizáltak, az agyi elektromos aktivitás vizsgálata pedig rohamokra utaló eltérést is feltárt.

Galandféreglárva: nem megfelelően átsütött étel okozhatta a fertőzést

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Ciszták borították az agyát, mindegyikben egy galandféreglárva rejtőzött

A fertőzést nem a nem megfelelően átsütött sertéshús okozza. Az agyi ciszták akkor alakulhatnak ki, ha valaki egy galandférget hordozó ember székletével szennyezett étellel, vízzel vagy kézzel lenyeli a parazita mikroszkopikus petéit. A lárvák a bélből a véráramba, majd különböző szervekbe, köztük az agyba juthatnak.

Az orvosok nem tudták megállapítani, pontosan hol fertőződött meg a nő. Az előző évben azonban olyan evakuációs központokban is tartózkodott, ahol rosszak voltak a higiéniai körülmények.

A beteget kétféle parazitaellenes gyógyszerrel, gyulladáscsökkentő szteroiddal és rohamellenes készítménnyel kezelték. Egy hónappal később a tünetei megszűntek, az újabb felvételeken pedig a ciszták összezsugorodtak, a lárvák jellegzetes képletei már nem látszottak.

A neurociszticerkózis kezelés nélkül súlyos, akár halálos szövődményeket is okozhat: görcsrohamokhoz, agyi duzzanathoz, folyadékkeringési zavarhoz és más neurológiai károsodásokhoz vezethet.