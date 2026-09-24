Boszorkányok, ördögök és egy meggyilkolt püspök: mi az igazság a Gellért-hegy sötét legendái mögött?

Szent Gellért velencei bencés szerzetesként került Magyarországra, majd István király fiának, Imre hercegnek a nevelője és a csanádi egyházmegye első püspöke lett.

1046. szeptember 24-én, a Vata-féle felkelés idején ölték meg a Duna budai partján, a később róla elnevezett hegy közelében.

Halálának pontos körülményeit legendák is kiszínezték: a legismertebb változat szerint szöges hordóban gurították le a hegyről, ezt azonban nem lehet biztos történeti tényként kezelni.

A Gellért-hegy évszázadokkal később a magyar boszorkányhit egyik leghíresebb helyszínévé vált. Boszorkányperekben is felbukkan a „Gellért-hegyre járás”.

A boszorkányszombatok természetesen a néphit világához tartoznak, de a róluk szóló történetek olyan erősen beépültek a folklórba, hogy még az ország távoli vidékein is ismerték őket.

A Gellért-hegy a vértanú püspök után kapta a nevét. Nemcsak róla szólnak legendák, hanem az ott zajló állítólagos boszorkányszombatokról. Utánajártunk, hogy mi az igazság a mítoszok mögött.

Szent Gellért szobra a Gellért-hegyről Pest felé mutat a kereszttel.

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Velencéből indult, Magyarország egyik legismertebb szentje lett a Gellért-hegy névadója

Szent Gellért alakját ma elsősorban a róla elnevezett budapesti heggyel kapcsoljuk össze, pedig életének nagyobb része egészen máshol zajlott. Velencéből származott, bencés szerzetes volt, és eredeti tervei szerint a Szentföldre akart eljutni. Magyarországon azonban olyan fordulatot vett az élete, amely végül az Árpád-kor egyik legfontosabb egyházi személyiségévé tette.

A hagyomány szerint István király felismerte a művelt szerzetes képességeit, és rábízta fia, Imre herceg nevelését. Gellért később Bakonybél környékére vonult vissza, ám remeteélete nem tartott örökké.

Miután István király hatalma megszilárdult a Maros vidékén, Gellértet bízta meg az ottani egyházszervezet kiépítésével. 1030 körül ő lett a csanádi püspökség első püspöke. Nem egyszerűen hittérítőként működött: templomok és az egyházi oktatás megszervezése is kapcsolódott tevékenységéhez. Egyetlen teljes egészében fennmaradt műve, a latin nyelvű Deliberatio a korai magyarországi művelődéstörténet különleges emléke. István 1038-as halálát követően azonban az ország politikai helyzete egyre bizonytalanabbá vált.