„Azt mondták, nem lehet gyerekem” – így cáfolt rá végül az orvosokra a 28 éves Ágnes

Ámon Ágnes története a Fertility Fórum – Ha nem jön a baba podcast egyik legmeghatóbb epizódja. A sikeres üzletasszony dr. Vereczkey Attila meddőségi szakorvosnak őszintén mesélt arról az útról, amelynek elején azt mondták neki: szinte biztos, hogy sosem lehet saját gyereke, míg a végén már természetes úton fogant kislányát tarthatta a karjában, kiélvezve a gyerekvállalás minden örömét.

Rémisztő lehet, ha azt mondják, hogy lehetetlen számunkra a gyerekvállalás. Nem szabad azonban elfeledni, hogy mindig van remény. Fotó: Shutterstock

Sikeres gyerekvállalás: így cáfolt rá az orvosokra Ágnes

Ágnes 28 éves volt, amikor kiderül, hogy az orvosok szerint nem lehet gyereke. Ebben az időben a férjével nem is próbálkoztak aktívan, hiszen még csak egy évvel jártak az esküvőjük után. A diagnózis egy rutinvizsgálat során született.

„Rendszertelenné vált a ciklusom, azért mentem el vizsgálatra. Akkor derült ki, hogy az FSH-értékem nagyon magas, és az orvosom gyakorlatilag azonnal azt mondta, hogy ha gyereket szeretnénk, menjünk lombikklinikára. Már önmagában ezt is borzasztó nehéz volt feldolgozni” – mondta Ágnes. A neheze azonban csak ezután következett: a pár több meddőségi központot is felkeresett, de mindenhol ugyanabba a falba ütköztek.

„Sajnos teljes elutasítást kaptunk. Az volt a legnehezebb, hogy még a reményt sem kaptuk meg. Senki sem mondta azt, hogy próbáljuk meg, induljunk el egy kezeléssel. Inkább azt éreztük, hogy nincs is értelme. A negyedik vagy ötödik klinikán hívtak fel telefonon, hogy az AMH-értékem 0,01. Azt mondták, a petefészkem gyakorlatilag stimulálhatatlan, gondolkodjunk örökbefogadáson vagy petesejtdonáción. Sokkoló volt.”

Nem akarták feladni

A pár Amerikából költözött haza, ezért nem okozott gondot számukra az sem, hogy külföldi kezelések után nézzenek. Krétára is elutaztak egy speciális PRP-kezelésre, amelyet a petefészek működésének javítására alkalmaznak, de áttörést az sem hozott. A hosszú évek alatt végül nemcsak a testük, hanem a kapcsolatuk is elfáradt.

„Én végig hittem abban, hogy egyszer lesz gyerekem. Elképzeltem magam előtt, hogy anya leszek. A volt férjem viszont egy ponton kimondta, hogy elfogyott a hite. Ez volt az a pillanat, amikor igazán összetört bennem valami. Akkor kezdtem el pszichológushoz járni, hogy ezt a traumát fel tudjam dolgozni.”