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egészség

Ezt a teát idd, ha természetes úton számolnál le a gyulladásokkal a szervezetedben

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Igyunk bátran gyulladáscsökkentő teákat, ha szervezetünkben gyulladás lépne fel.
Fotó: Shutterstock
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Ne hagyd, hogy a krónikus panaszok és a láthatatlan fertőzések megnehezítsék a mindennapjaidat! Válassz egy hatékony gyógynövényes főzetet, a megfelelően kiválasztott gyulladáscsökkentő tea ugyanis természetes úton támogatja a szervezeted védekezőképességét.
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egészséggyulladáscsökkentőgyógytea
  • A gyulladáscsökkentő tea természetes úton támogatja a szervezet védekezőképességét és segít az öngyógyításban.
  • A zöld tea, a gyömbér, a kamilla és a csalán hatóanyagai sejtszinten enyhítik a szervezetben jelen lévő panaszokat.
  • A gyógynövényfőzetek fogyasztása kíméletes kiegészítője a tudatos, egészségtámogató életmódnak.

Amikor a szervezetünk immunválaszt ad egy fertőzésre vagy sérülésre, a gyulladás védekező mechanizmusként jelenik meg a szervezetben. Ugyanakkor a mindennapi étkezéseink, a finomított szénhidrátok vagy a telített zsírok túlzott fogyasztása szintén kedvezhet a krónikus panaszok kialakulásának. Szerencsére az étrend átalakítása mellett a növényi hatóanyagok is képesek visszaszorítani ezeket a nemkívánatos folyamatokat. A különféle növényi levelekből, gyökerekből vagy kéregből készült főzetek évezredek óta a természetes patika alapkövei. Ha panaszaid enyhítésére keresel kíméletes megoldást, a célzottan alkalmazott gyulladáscsökkentő tea rendkívül sokat segíthet a testi egyensúly helyreállításában.

A hársfatea is gyulladáscsökkentő tea.
A gyulladáscsökkentő tea - legyen szó hársfateáról, zöld teáról, gyömbérről, kamilláról, csalánról - gyengéd támogatást ad a szervezetnek
Fotó: Shutterstock /  

Melyik a legmegfelelőbb gyulladáscsökkentő tea a panaszainkra?

A gyógynövények forrázása során értékes illóolajok, flavonoidok és antioxidánsok oldódnak ki, amelyek közvetlenül avatkoznak be a védekező folyamatok szabályozásába. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a gyógynövényfőzeteket, amelyeket a leginkább érdemes beépítened a mindennapjaidba.

Zöld tea és gyömbér tea: a sejtszintű védelem támogatása

A zöld tea az egyik legismertebb és legszélesebb körben kutatott ital. Fő hatóanyaga, az EGCG nevű antioxidáns hatékonyan csökkenti a gyulladásos enzimek szintjét, miközben óvja a keringési rendszert és segít a koleszterinszint normalizálásában. Napi egy-két csésze elfogyasztásával már érezhetően hozzájárulhatsz a sejtvédelemhez.

Egy nő gógynövényekből teát készít.
Számos gyógynövényből készíthetünk gyulladáscsökkentő főzeteket
Fotó: Shutterstock

A gyömbér tea szintén kimagasló gyulladásgátló tulajdonságokkal bír. A benne található gingerolok gátolják a szervezetben a fájdalmat és irritációt kiváltó vegyületek termelődését, így ízületi kopás vagy térdfájdalom esetén kifejezetten ajánlott. Egy friss gyömbérszeletből készített forrázat átmelegíti a testet és megnyugtatja a gyomrot, ám vérhígítók szedése mellett érdemes elkerülni a használatát.

Kamilla tea, csalán tea és cickafark tea: célzott segítség a mindennapokban

Az emésztőrendszeri és bőrproblémák egyik legjobb ellenszere a kamilla tea. Hatóanyagai lelassítják azon génkapcsolók működését, amelyek a krónikus gócok fenntartásáért felelősek, emellett görcsoldó és nyugtató hatása miatt este, elalvás előtt is kiváló.

Az ízületi merevség és a húgyúti fertőzések megelőzésére a csalán tea nyújt tisztító, méregtelenítő támogatást. Mivel erős vízhajtó tulajdonságú, kúraszerűen érdemes fogyasztani: hat hét használat után tarts néhány hét szünetet! Női panaszok és alhasi irritációk fennállásakor a cickafark tea jelenthet természetes alternatívát. Kesernyés anyagai és illóolajai segítik a szövetek megnyugvását és a görcsök oldását.

Átlátszó üvegkancsó és pohár gyógyteával, mellette tálkában gyógynövény.
A gyulladáscsökkentő teákat megelőzésképpen is fogyaszthatjuk, ne várjuk meg a panaszokat!
Fotó: Shutterstock /  

Ha a mindennapokban szeretnél tenni az egészségedért, egy jól megválasztott általános gyulladáscsökkentő tea fogyasztása remekül kiegészíti a tudatos életmódot. Bár a növényi főzetek nem helyettesítik a szakszerű orvosi kezelést, rendszeres használatukkal kíméletesen támogatod a szervezet öngyógyító folyamatait.

Nézd meg a videót is a témában: 

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