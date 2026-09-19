Gyümölcs 50 felett: a neurológus szerint ezt semmi esetre se hagyd ki az étrendedből

A „Parade” weboldal által idézett szakértő kiemelt figyelmet fordít a gránátalmára: dr. Mill Etienne, neurológus és a New York-i Orvosi Egyetem neurológia professzora hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az 50 év felettiek gyakrabban fogyasszák ezt a gyümölcsöt, amely polifenolokban és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező növényi vegyületekben gazdag. Ezek segíthetnek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, ami idővel befolyásolhatja az idegrendszer működését, és lelassíthatja az idegsejtek öregedését.

Gránátalma: a gyümölcs, amely 50 felett semmi esetre maradjon ki az étrendből / Fotó: Shutterstock/New Africa

A gránátalmában található antioxidánsok segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, mielőtt azok sejtkárosodást okoznának. Emiatt ezt a gyümölcsöt gyakran emlegetik az emlékezetet és más kognitív funkciókat támogató ételek között.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a gránátalma és annak leve kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel. A tartósan gyógyszert szedőknek emiatt mindenképp konzultálniuk kell az orvosukkal vagy a gyógyszerészükkel, mielőtt túl gyakran fogyasztanának az ilyen termékekből.

Milyen más gyümölcsök fontosak még az agy számára?

A szakértők hangsúlyozzák, egyetlen élelmiszer sem képes önmagában „megvédeni” az agyat: a hangsúlyt ehelyett a változatos, zöldségekben, gyümölcsökben és egészséges zsírokban gazdag étrendre kell helyezni. Dr. Shae Datta, a NYU Langone Hospital–Long Island neurológusa többek közt a sötét, bogyós gyümölcsökben található flavonoidokra hívta fel a figyelmet: ezek a vegyületek átjuthatnak a vér-agy gáton, és támogathatják az idegrendszer működésével kapcsolatos folyamatokat.

Dr. Etienne emellett azt javasolja, az agy egészségét támogató étrendnek tartalmaznia kell sötét szőlőt, citrusféléket és avokádót is. Ezek, többek közt, az antocianinok, a resveratrol és a jótékony zsírok forrásai.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

(VIA)