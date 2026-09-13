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házi praktika

Ezt tedd a mosógépbe, és búcsút inthetsz a gyűrött ruháknak: egyszerű, de zseniális trükk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem kell rögtön gőzölőhöz vagy hajvasalóhoz nyúlni, egy egyszerű háztartási trükk ugyanis segíthet kisimítani az anyagot. Hidd el, tényleg működik, és a gyűrött ruha nem lesz többé probléma. Mutatjuk, mit kell a mosógépbe tenned, hogy megúszd a vasalást.
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  • Van egy trükk, ami annyira egyszerű, hogy azt fogod kérdezni: „miért nem nekem jutott eszembe?!”
  • A legjobb, hogy teljesen ingyen van.
  • Eláruljuk, mit kell tenned!

A frissen mosott ruhák csúnya kis gyűrődéseitől az életkedve is elmegy a háziasszonyoknak (a férfiaknak is, csak nem panaszkodnak miatta). Pedig létezik egy meglepően egyszerű mosási trükk, aminek segítségével a gyűrött ruha nem lesz többé probléma. Csak olvass tovább!

gyűrött ruha egy fiatal nőn
A gyűrött ruha a múlté.
Fotó: Victoria 1 / Shutterstock

Ezt tedd a mosógépbe, és a gyűrött ruha nem lesz többé a te problémád

Megszoktad már, hogy a mosás okozta ruharáncoktól csak vasalással lehet megszabadulni? Ezt most verd ki a fejedből. Semmi egyébre nem lesz szükséged ezentúl, mint egy tiszta konyharuhára/pamutkendőre vagy egy tiszta pólóra. Na, meg egy kevés vízre. A bevizezett ruhadarabot kissé csavard ki és tedd szépen a mosógép dobjába

Rövid, meleg programot használj, nagyjából 10–15 percig. 

Vedd ki a ruhákat és...láss csodát! A legszebb az egészben talán nem is a gyűrődésmentes ing vagy szoknya, hanem az, hogy nincs szükség semmilyen különleges vagy drága termékre, így tehát spórolhatsz is. 

Mitől működik ez a házi praktika?

A meleg és a nedvesség hatására gőz képződik, amitől fellazulnak a textilszálak, ráadásul a dob mozgása folyamatosan átmozgatja a ruhákat, ami segíthet abban, hogy a makacs ráncok kevésbé látszódjanak. A módszer különösen akkor lehet hasznos, ha este érsz haza, de másnapra szükséged lenne a kedvenc darabjaidra. A fenti praktikával gyorsan felfrissítheted őket. Természetesen a precíz vasalást nem helyettesíti teljes mértékben, inkább kisebb ráncolódások esetén vesd be. Amennyiben inget vagy blúzt szeretnél gyűrődésmentessé varázsolni, maradj a jól bevált vasalásnál.

Ha egy otthoni trükk nem elég, van itt egy másik. Megéri megnézni!

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