Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hajmosás

Szalonminőségű haj az otthonod kényelmében: vesd be a kínai nők trükkjét!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Így változhat egy egyszerű hajmosás igazi otthoni rituálévá! A kínai hajmosási módszer jelenleg hatalmas népszerűségnek örvend az interneten, és nem véletlenül. Mutatjuk a lépéseket, melyeket alkalmazva a te hajad is úgy festhet, mintha csak a fodrásztól sétáltál volna ki!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajmosástrükkmódszer

Bizonyára sokan megtapasztalták már azt, hogy hiába vetnek be mindent a hajmosás során, mégsem igazán elégedettek a végeredménnyel. Amennyiben te is kerültél már ebbe a helyzetbe, az alábbi néhány egyszerű lépés neked is sokat segíthet. Mutatjuk a kínai hajmosási módszert, amelynek az eredménye garantáltan önmagáért beszél majd!

Hajmosás a kádban
Hajmosás: erre a módszerre esküsznek a kínai nők / Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Első és második lépés

Minden jó hajápolási rutin egy száraz hajmosással kezdődik. A kínai rituálé első lépése a haj alapos kifésülése: ideális esetben egy fakefével vagy széles fogú fésűvel, amivel eltávolítjuk a felhalmozódott szennyeződéseket, a kozmetikai maradványokat és a kihullott hajszálakat is. Miután a tincsek ki lettek bontva, jöhet a második lépés: nedvesítsd be a hajad langyos vízzel. Ügyelj arra, hogy a víz ne legyen túl forró, máskülönben irritálhatja a fejbőrt. A langyos víz gyengéden megnyitja a haj kutikuláját, vagyis a külső, pikkelyes védőréteget, és felkészíti a következő termékek tápanyagainak felszívására.

 

Harmadik és negyedik lépés

A tiszta fejbőr titka a kétszeri samponozásban rejlik. Az első még csak az előkészítő, és a célja az, hogy lebontsa a felesleges faggyút és a nap folyamán felhalmozódott szennyeződéseket. Ezután jöhet a második mosás. Ilyenkor a legjobb, ha az ujjbegyeiddel - ne a körmöddel! -, néhány percig alaposan átmasszírozod a fejbőrödet. A lassú, körkörös mozdulatok nemcsak a hajhagymákat serkentik növekedésre és tisztítják meg, hanem észrevehetően meghosszabbítják a frizura frissességét is.

 

Ötödik lépés

A hidratálás a kínai hajápolás egyik kulcsfontosságú része. Miután alaposan kiöblítettük a sampont, és egy törölközővel gyengéden kinyomkodtuk a hajunkból a felesleges vizet, itt az ideje a balzsamnak vagy hajmaszknak. A kínai módszer szerint a balzsamot a fülektől lefelé kell felvinni, elsősorban a száraz hajvégekre koncentrálva. Ahhoz, hogy a termék mélyen behatoljon a hajba, az ujjaiddal vagy egy vastag fogú fésűvel gyengéden fésüld át, és hagyd hatni néhány percig. Fontos, hogy ügyelj a pontosságra, a balzsam célja ugyanis a haj táplálása, nem pedig a fejbőr elnehezítése.

 

Az utolsó lépés: a hideg zuhany

Az utolsó lépés kulcsfontosságú ahhoz, hogy elérjük a kívánt fényességet: egy hűvös öblítés, ami lezárja a korábban megnyílt kutikulákat. Ennek eredményeként a tincsek tökéletesen simák lesznek, csodásan visszaverik a fényt és nem gubancolódnak. Ez az egyszerű befejezés olyan hatást kelt majd, mintha csak most léptünk volna ki egy profi fodrásszalonból.

(Via)

 

Hajmosás a kádban? Inkább ne!

Sokan mosnak hajat a kádfürdők alkalmával, aminek egyik előnye, hogy nem kell félni attól, hogy vizesek lesznek a tincseink, óvatoskodás nélkül alámerülhetünk a haboknak, ez azonban sem egészségesnek, sem a szépségünk szempontjából előnyös szokásnak nem mondható. Mi több, a szakértők szerint nemhogy nem ajánlott, de egyenesen ártalmas a kádban való hajmosás. Hogy miért? IDE KATTINTVA megtudhatod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!