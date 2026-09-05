Halloween dekor mániás vagy? Akkor ezt az új trendet látnod kell

Egyre többen készülnek Halloweenre Magyarországon

Már most megkezdődött a halloweeni dekorációk vásárlása

Új trend hódít: jönnek a rózsaszín Halloween-tökök

Masnik, pasztellszínek és cuki szellemek lephetik el az otthonokat

Halloween-rajongók figyelem! A klasszikus narancssárga-fekete kombináció idén új kihívót kapott: lássuk a meghökkentő új lakásdekor irányzatot.

Új Halloween dekorációs trend hódít: a rózsaszín és pasztell árnyalatok

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Már most elindult a halloweeni készülődés

Bár Halloween csak október végén lesz, a szezonális hangulat sokaknál már szeptember elején beköltözik az otthonokba. Nem véletlen: a hazai üzletek kínálatában is egyre több Halloweenhez kapcsolódó termék jelenik meg, a dekorációktól kezdve a bögréken át egészen a világító díszekig.

A Halloween ráadásul már nem feltétlenül a rémisztgetésről szól. Sokan inkább játékos, hangulatos őszi dekorációként tekintenek rá, és néhány apró kiegészítővel varázsolják ünnepivé a lakást. Jöhetnek a tökök az előszobába, a fényfüzérek az ablakba, a mécsesek az asztalra, a szellemes párnák pedig a kanapéra.

És most itt a legújabb lakásdekor őrület: rózsaszín Halloween

Aki unja a megszokott narancssárga tököket, annak jó hírünk van: a Halloween idén rózsaszínbe borulhat.

A pasztell és élénk rózsaszín árnyalatok egyre gyakrabban jelennek meg a halloweeni dekorációkban. Külföldön már külön kollekciók is épülnek a romantikusabb, úgynevezett „coquette” hangulatra, amelyben a rózsaszín, a masnik, a cuki szellemek és a játékos motívumok kapják a főszerepet.

Így született meg a pink Halloween, amely egyszerre lehet kicsit hátborzongató és nagyon cuki.

Rózsaszín tökök, masnis szellemek és pasztell dekorációk

A trend egyik leglátványosabb eleme a rózsaszínre festett vagy eleve rózsaszín dekorációs halloweeni tök. Ezek jól mutathatnak fehér, bézs vagy akár fekete kiegészítők mellett is.

Aki nem szeretné túlzásba vinni a rózsaszínt, annak elég lehet néhány kisebb részlet: egy rózsaszín tök az asztalon, egy pasztell mécsestartó vagy egy masnival díszített szellemfigura. A külföldi lakásdekor trendek alapján a rózsaszín mellett a pasztell árnyalatok, a romantikus részletek és a játékos Halloween-motívumok is egyre népszerűbbek.