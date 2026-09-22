Kitüsszented a ház oldalát? Ez az oka a hangos prüszkölésnek

Hatalmas levegővételek, irritált orr, majd egy gigászi tüsszentés, ami jóformán a ház oldalát is kiviszi: jó páran tudják, milyen az, ha az apjuk tüsszent, ami jóformán felér egy harci kiáltással. Sokan magunk is eltanultuk a gyakorlatot, így ha levegőért kezdünk kapkodni, a körülöttünk lévők egyből menedéket keresnek. Habár ezt néhányan felesleges színpadiasságnak vélik, valójában több oka is lehet a hangos tüsszentésnek.

A hangos tüsszentésnek több oka is lehet.

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Mi a hangos tüsszentés oka?

Habár a tüsszentés mechanizmusa mindenkinél ugyanaz, a decibelértékét, vagyis a hangjának erősségét számos tényező befolyásolja. Ilyen többek között a tüdő térfogata, a légzőizmok ereje, az orr, a száj és a torok anatómiája. Ezenkívül az is számít, hogy a tüsszentő személy mennyire szűkíti vagy nyitja meg a légútjait tüsszentés közben. Végül az emberi akarattól is függ a tüsszentés hangereje.

„Az emberek tudatosan vagy tudat alatt bizonyos mértékben módosíthatják a tüsszentésüket azzal, hogy változtatnak a szájnyitás mértékén, vagy azon, mennyire próbálják visszatartani a folyamatot. Az például nem feltétlenül indokolt biológiai szempontból, ha valaki drámai módon tüsszent az asztalnál. Meglehet, hogy számára csak kielégítőbb egy hangos tüsszentés” – magyarázta a The New York Postnak dr. Zachary Rubin gyermekorvos, allergológus, immunológus.

A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy vannak valószínűsíthető biológiai okok, amelyek miatt hangosabban tüsszenthetnek a férfiak. „A férfiaknak általában nagyobb a tüdejük és a légútjaik, ezenkívül nagyobb légzési nyomást tudnak kifejteni, ami elképzelhető, hogy erőteljesebb tüsszentésben nyilvánul meg” – mondta Rubin. Rod Mitchell pszichológus hozzátette: társadalmi és tanult viselkedésminták is szerepet játszhatnak a drámaibb tüsszentésekben.

„A lányoknak már korán és gyakrabban mondják, hogy ne csináljanak jelenetet, halkabban beszéljenek és üljenek rendesen. Ezek a viselkedési szabályok automatikussá válnak, és a tüsszentésre is alkalmazódnak. A fiúk viselkedését is kijavítják, de az kevésbé szól arról, hogy ne csináljanak jelenetet; inkább arról, hogy mit és hogyan mondanak. Ezenfelül a férfiakat nem a hangerejük alapján ítélik meg, hanem aszerint, hogy tudják-e türtőztetni magukat.”

Miért tüsszentünk? A tüsszentés egy védelmi reflex, amelynek célja, hogy eltávolítsa az irritáló anyagokat az orrból és a felső légutakból. Ezek az irritáló anyagok stimulálják az orrnyálkahártyában található érzőidegeket, amelyek jelzést küldenek az agytörzsbe, elindítva egy meglehetősen gyors folyamatot, amely egy mély levegővétellel kezdődik. Ezt a hangszálak összezárása, a mellkas- és hasizmok összehúzódása, majd a levegő erőteljes kiengedése követi az orron és a szájon keresztül. A levegő ekkor 50-100 km/órás sebességgel távozik.

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