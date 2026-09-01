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olcsó utazás

Mesés őszi tájak fillérekért – 5 hazai helyszín, ahol olcsón pihenhetsz

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Amikor az idő kezd lehűlni és a fák levelei aranyszínre váltanak, egy-egy jól megválasztott belföldi pihenés újra a figyelem középpontjába kerülhet. Nézzük meg közelebbről, melyik az a top 5 pénztárcabarát hazai őszi úti cél, ahol spórolás mellett is felejthetetlen élményeket gyűjthetünk és már most érdemes lefoglalnunk a szállásunkat.
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  • A nyári szezon után a belföldi szállások és programok árai jelentősen lecsökkennek.
  • A természetjárás, a tanösvények és a tóparti séták ingyenes élményt nyújtanak.
  • A Gemenc, a Cserhát, a Körösök, Tata és a Zemplén kiváló pénztárcabarát célpontok.

Egy jól megválasztott hazai őszi úti cél kiváló lehetőséget ad arra, hogy pénztárcabarát módon fedezzük fel a környékbeli természeti és kulturális értékeket.

hazai őszi úti cél, gemenc
A hazai őszi úti célok között a Gemenci erdő is szerepel. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Melyik az 5 legolcsóbb hazai őszi úti cél a természet szerelmeseinek?

A nyári főszezon lecsengésével a belföldi turizmus teljesen új arcát mutatja.A hűvösebb hónapokban sem kell csillagászati összegeket költenünk ahhoz, hogy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból és feltöltődjünk a természetben. Magyarország számtalan olyan kincset rejt, amelyek ősszel nemcsak csendesebbek, hanem lényegesen olcsóbbak is a népszerűbb utazási célpontoknál. Az alábbiakban összeállítottunk egy listát az igazán pénztárcakímélő opciókról.

  • Gemenci erdő és Szekszárd környéke

A Gemenci erdő az év ezen időszakában is teljesen díjmentesen látogatható túraútvonalakkal és elbűvölő őszi hangulattal várja a természetjárókat. A szarvasbőgés és a levélhullás időszaka anélkül nyújt egyedülálló élményt, hogy mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk. A közeli Szekszárdon a főszezonon kívül rendkívül kedvező áron találhatunk magánszállásokat, a környék pedig tökéletes terepet nyújt a gyalogos felfedezéshez. 

  • A Cserhát falvai (Hollókő és Felsőtold környéke)

Bár maga Hollókő ófaluja a belépők miatt talán nem a legolcsóbb, a Cserhát környező falvaiban meglepően kedvező árú vendégházakat foglalhatunk. A dombok közötti ingyenes túraútvonalak, mint például a kéktúra helyi szakaszai, csodálatos panorámát kínálnak a sárguló lombkoronákra. A helyi kisboltokban és családi kifőzdékben pedig a fővárosi árak töredékéért kóstolhatjuk meg a palóc konyha egyszerű, mégis laktató ételeit.

  • Szarvas és a Körös-torok

A Körösök vidéke ősszel kifejezetten nyugodt, a nyári víziturizmus lecsengésével pedig a szállásárak a töredékükre esnek vissza. Bár Szarvason az arborétum látogatása pénzbe kerül, de a mellette futó vízparti ösvényeken tett séták nem kerülnek semmibe, és a környékbeli tanösvényeket is bejárhatjuk. A Holt-Körös partja tökéletes helyszín egy csendes, lassabb tempójú hétvégéhez, ahol elsősorban a belépőmentes látnivalók dominálnak.

  • Tata és az Öreg-tó környéke

Tata kiváló elhelyezkedése miatt akár egynapos, utazási költségeket kímélő kirándulásként is megállja a helyét. Az Öreg-tó körüli sétaút használata nem kerül semmibe, ősszel pedig itt zajlik a vadludak híres vonulása, ami ingyenes természeti látványosságként szolgál. A városon kívüli szállások árai jelentősen kedvezőbbek a megszokott tóparti díjaknál, így itt is olcsón tölthetünk el egy hétvégét.

  • Zempléni-hegység és Füzérradvány

A Zemplén az egyik legkedvezőbb ár-érték arányú vidéke az országnak, ha szállásról és étkezésről van szó. A hegyvidéki falvakban aprópénzért bérelhetünk takaros vendégházakat, ahonnan közvetlenül indulhatunk a túrákra. A füzérradványi kastélypark vagy a zempléni várak környéke szabadon bejárható, miközben a táj ősszel nyújtja a legszebb arcát.

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