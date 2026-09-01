Mesés őszi tájak fillérekért – 5 hazai helyszín, ahol olcsón pihenhetsz

- A nyári szezon után a belföldi szállások és programok árai jelentősen lecsökkennek.
- A természetjárás, a tanösvények és a tóparti séták ingyenes élményt nyújtanak.
- A Gemenc, a Cserhát, a Körösök, Tata és a Zemplén kiváló pénztárcabarát célpontok.
Egy jól megválasztott hazai őszi úti cél kiváló lehetőséget ad arra, hogy pénztárcabarát módon fedezzük fel a környékbeli természeti és kulturális értékeket.
Melyik az 5 legolcsóbb hazai őszi úti cél a természet szerelmeseinek?
A nyári főszezon lecsengésével a belföldi turizmus teljesen új arcát mutatja.A hűvösebb hónapokban sem kell csillagászati összegeket költenünk ahhoz, hogy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból és feltöltődjünk a természetben. Magyarország számtalan olyan kincset rejt, amelyek ősszel nemcsak csendesebbek, hanem lényegesen olcsóbbak is a népszerűbb utazási célpontoknál. Az alábbiakban összeállítottunk egy listát az igazán pénztárcakímélő opciókról.
- Gemenci erdő és Szekszárd környéke
A Gemenci erdő az év ezen időszakában is teljesen díjmentesen látogatható túraútvonalakkal és elbűvölő őszi hangulattal várja a természetjárókat. A szarvasbőgés és a levélhullás időszaka anélkül nyújt egyedülálló élményt, hogy mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk. A közeli Szekszárdon a főszezonon kívül rendkívül kedvező áron találhatunk magánszállásokat, a környék pedig tökéletes terepet nyújt a gyalogos felfedezéshez.
- A Cserhát falvai (Hollókő és Felsőtold környéke)
Bár maga Hollókő ófaluja a belépők miatt talán nem a legolcsóbb, a Cserhát környező falvaiban meglepően kedvező árú vendégházakat foglalhatunk. A dombok közötti ingyenes túraútvonalak, mint például a kéktúra helyi szakaszai, csodálatos panorámát kínálnak a sárguló lombkoronákra. A helyi kisboltokban és családi kifőzdékben pedig a fővárosi árak töredékéért kóstolhatjuk meg a palóc konyha egyszerű, mégis laktató ételeit.
- Szarvas és a Körös-torok
A Körösök vidéke ősszel kifejezetten nyugodt, a nyári víziturizmus lecsengésével pedig a szállásárak a töredékükre esnek vissza. Bár Szarvason az arborétum látogatása pénzbe kerül, de a mellette futó vízparti ösvényeken tett séták nem kerülnek semmibe, és a környékbeli tanösvényeket is bejárhatjuk. A Holt-Körös partja tökéletes helyszín egy csendes, lassabb tempójú hétvégéhez, ahol elsősorban a belépőmentes látnivalók dominálnak.
- Tata és az Öreg-tó környéke
Tata kiváló elhelyezkedése miatt akár egynapos, utazási költségeket kímélő kirándulásként is megállja a helyét. Az Öreg-tó körüli sétaút használata nem kerül semmibe, ősszel pedig itt zajlik a vadludak híres vonulása, ami ingyenes természeti látványosságként szolgál. A városon kívüli szállások árai jelentősen kedvezőbbek a megszokott tóparti díjaknál, így itt is olcsón tölthetünk el egy hétvégét.
- Zempléni-hegység és Füzérradvány
A Zemplén az egyik legkedvezőbb ár-érték arányú vidéke az országnak, ha szállásról és étkezésről van szó. A hegyvidéki falvakban aprópénzért bérelhetünk takaros vendégházakat, ahonnan közvetlenül indulhatunk a túrákra. A füzérradványi kastélypark vagy a zempléni várak környéke szabadon bejárható, miközben a táj ősszel nyújtja a legszebb arcát.
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