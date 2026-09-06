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tanulás

Iskolakezdés: ezért rossz ötlet, ha a gyerek a ChatGPT-vel íratja meg a házi feladatát

42 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A mesterséges intelligencia elképesztő fejlődésen ment át az elmúlt néhány évben. Mára oda jutottunk, hogy szinte minden diák használ valamilyen programot a tanuláshoz, vagy éppen a házi feladat megírásához. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a ChatGPT-nek és társainak a használata könnyen visszaüthet. Mutatjuk, miért!
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tanuláséletmódmesterséges intelligenciaiskolakezdésházi feladat
  • Cikkünkben sorra vesszük, hogyan és mire használják a legtöbben a mesterséges intelligenciát a tanulás terén.
  • Bemutatjuk, mi az egészséges módja az MI használatának és milyen témákban segíthet leginkább.
  • Emellett felhívjuk a figyelmet a veszélyeire, és arra, hogy miért nem ajánlott csalni velük és hagyni, hogy a ChatGPT készítse el helyettünk a házi feladatot.

Az iskolakezdés sok családban egyet jelent a délutáni tanulással és a házi feladatok visszatérésével. Miközben néhány évvel ezelőtt a diákok még tankönyvekből, lexikonokból vagy internetes keresők segítségével próbáltak választ találni a kérdéseikre, ma már sokan elsőként a ChatGPT-hez fordulnak. A baj akkor van, ha ezután nem is foglalkoznak a feladattal, csak hagyják, hogy egy program írja meg helyettük a választ. Mutatjuk, miért jelent ez hatalmas problémát!

A házi feladatát AI-val megírató gyerek
Sok gyerek már a ChatGPT-től tudja meg a házi feladat megoldásait. Fotó: Ann in the uk / Shutterstock

A házi feladat lényegét veszi el a mesterséges intelligencia

A technológia fejlődése és lehetőségei kétségkívül lenyűgözők. Néhány másodperc alatt képesek fogalmazást írni, megoldani egy matek házi feladatot vagy összefoglalni egy hosszabb tananyagot. A gyorsaság azonban könnyen megtévesztő lehet. Az oktatási szakemberek szerint a tanulás során nemcsak a végeredmény számít, hanem az az út is, amely elvezet a megoldáshoz. Leginkább ugyanis ez fejleszti a problémamegoldó képességeket és a tudást.

A házi feladat lényege nem a megoldás

Sok diák számára a házi feladat egy kötelező feladat, amelyet minél gyorsabban szeretnének letudni. A pedagógusok szerint azonban a feladatok valódi célja nem a kész válasz, hanem a tanulási folyamat.

Egy matek házi esetében például a számolás közben fejlődik a logikai gondolkodás, a szabályok megtanulásának és alkalmazásának képessége és a problémamegoldás. A fogalmazások az önálló szövegalkotást fejlesztik, míg a nyelvi feladatok a gyakorlást szolgálják. Ha a gyerek minden alkalommal kész megoldást kap egy mesterséges intelligencia alapú programtól, ezekből a tapasztalatokból és fejlődési lehetőségekből könnyen kimaradhat.

Az UNESCO generatív AI-ról szóló útmutatója is hangsúlyozza, hogy a technológiát az oktatás támogatására, nem pedig az emberi gondolkodás helyettesítésére kell használni.

Mit veszíthet a gyerek, ha a mesterséges intelligencia dolgozik helyette?

A mesterséges intelligencia használata önmagában nem jelent problémát. A gond akkor kezdődik, amikor a diák már nem segítségként, hanem helyettesítőként tekint rá. A Common Sense Media kutatása szerint az AI-t tanuláshoz használó fiatalok jelentős része úgy érzi, hogy kevesebb saját ötletet dolgoz ki, és sokan attól tartanak, hogy bizonyos értelemben kimaradnak a valódi tanulásból. Ez pedig visszaüt a dolgozatírás vagy egy valódi probléma megoldása közben.

A mesterséges intelligencia veszélyei

A szakemberek szerint a túlzott AI-használat kedvezőtlenül hathat:

  • az önálló gondolkodásra;
  • a kritikus gondolkodásra;
  • a kreativitásra;
  • a problémamegoldó képességre;
  • a szövegértésre;
  • az érvelési készségre;
  • az önbizalomra és a kitartásra.

Vagyis éppen azokra a képességekre, amelyekre a gyerekeknek az iskolában és később a munkahelyükön is szükségük lesz.

Az AI nem mindentudó, és néha tévedni is szokott

A ChatGPT válaszai gyakran magabiztosnak és meggyőzőnek tűnnek, ezért sok fiatal automatikusan igaznak fogadja el azokat. A generatív mesterséges intelligencia azonban időnként hibás információkat, pontatlan adatokat vagy félrevezető állításokat is adhat. Az UNESCO is felhívja a figyelmet arra, hogy az AI használata során kiemelten fontos a kritikus gondolkodás és az információk ellenőrzése.

Éppen ezért nem szerencsés, ha a gyerek utánajárás nélkül mindent elhisz, amit a program válaszol. Ha a diák egyszerűen bemásolja a kapott szöveget a házi feladatba, könnyen hibás információkat adhat le, miközben arról is leszokhat, hogy ellenőrizze a forrásokat és önállóan értékelje az információkat. A szakértők szerint a digitális korban ez az egyik legfontosabb készség, amelyet meg kell tanulni.

Akkor egyáltalán ne használjuk?

A cél nem a mesterséges intelligencia teljes kizárása, hanem annak tudatos használata. Az iskolakezdés idején különösen fontos, hogy a gyerekek megtanulják: a házi feladat megoldása mesterséges intelligenciával csak akkor segíti a fejlődésüket, ha közben saját maguk is gondolkodnak, ellenőrzik a kapott válaszokat, és valóban megértik a tananyagot. Ezesetben rengeteget segíthet az AI például az ötletadásban vagy az adatgyűjtésben, de a kapott információkat ugyanúgy a gyereknek kell értelmeznie és feldolgoznia. Ezzel viszont könnyen lekörözheti a diáktársai tudását, akik helytelenül használják a különböző programokat és ellustálkodják a gondolkodást.

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan használhatod biztonságosan és hasznosan az AI-t, akkor nézd meg ezt a videót:

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