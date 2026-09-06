Iskolakezdés: ezért rossz ötlet, ha a gyerek a ChatGPT-vel íratja meg a házi feladatát

Cikkünkben sorra vesszük, hogyan és mire használják a legtöbben a mesterséges intelligenciát a tanulás terén.

Bemutatjuk, mi az egészséges módja az MI használatának és milyen témákban segíthet leginkább.

Emellett felhívjuk a figyelmet a veszélyeire, és arra, hogy miért nem ajánlott csalni velük és hagyni, hogy a ChatGPT készítse el helyettünk a házi feladatot.

Az iskolakezdés sok családban egyet jelent a délutáni tanulással és a házi feladatok visszatérésével. Miközben néhány évvel ezelőtt a diákok még tankönyvekből, lexikonokból vagy internetes keresők segítségével próbáltak választ találni a kérdéseikre, ma már sokan elsőként a ChatGPT-hez fordulnak. A baj akkor van, ha ezután nem is foglalkoznak a feladattal, csak hagyják, hogy egy program írja meg helyettük a választ. Mutatjuk, miért jelent ez hatalmas problémát!

Sok gyerek már a ChatGPT-től tudja meg a házi feladat megoldásait. Fotó: Ann in the uk / Shutterstock

A házi feladat lényegét veszi el a mesterséges intelligencia

A technológia fejlődése és lehetőségei kétségkívül lenyűgözők. Néhány másodperc alatt képesek fogalmazást írni, megoldani egy matek házi feladatot vagy összefoglalni egy hosszabb tananyagot. A gyorsaság azonban könnyen megtévesztő lehet. Az oktatási szakemberek szerint a tanulás során nemcsak a végeredmény számít, hanem az az út is, amely elvezet a megoldáshoz. Leginkább ugyanis ez fejleszti a problémamegoldó képességeket és a tudást.

A házi feladat lényege nem a megoldás

Sok diák számára a házi feladat egy kötelező feladat, amelyet minél gyorsabban szeretnének letudni. A pedagógusok szerint azonban a feladatok valódi célja nem a kész válasz, hanem a tanulási folyamat.

Egy matek házi esetében például a számolás közben fejlődik a logikai gondolkodás, a szabályok megtanulásának és alkalmazásának képessége és a problémamegoldás. A fogalmazások az önálló szövegalkotást fejlesztik, míg a nyelvi feladatok a gyakorlást szolgálják. Ha a gyerek minden alkalommal kész megoldást kap egy mesterséges intelligencia alapú programtól, ezekből a tapasztalatokból és fejlődési lehetőségekből könnyen kimaradhat.

Az UNESCO generatív AI-ról szóló útmutatója is hangsúlyozza, hogy a technológiát az oktatás támogatására, nem pedig az emberi gondolkodás helyettesítésére kell használni.

Mit veszíthet a gyerek, ha a mesterséges intelligencia dolgozik helyette?

A mesterséges intelligencia használata önmagában nem jelent problémát. A gond akkor kezdődik, amikor a diák már nem segítségként, hanem helyettesítőként tekint rá. A Common Sense Media kutatása szerint az AI-t tanuláshoz használó fiatalok jelentős része úgy érzi, hogy kevesebb saját ötletet dolgoz ki, és sokan attól tartanak, hogy bizonyos értelemben kimaradnak a valódi tanulásból. Ez pedig visszaüt a dolgozatírás vagy egy valódi probléma megoldása közben.

A mesterséges intelligencia veszélyei A szakemberek szerint a túlzott AI-használat kedvezőtlenül hathat: az önálló gondolkodásra;

a kritikus gondolkodásra;

a kreativitásra;

a problémamegoldó képességre;

a szövegértésre;

az érvelési készségre;

az önbizalomra és a kitartásra. Vagyis éppen azokra a képességekre, amelyekre a gyerekeknek az iskolában és később a munkahelyükön is szükségük lesz.

Az AI nem mindentudó, és néha tévedni is szokott

A ChatGPT válaszai gyakran magabiztosnak és meggyőzőnek tűnnek, ezért sok fiatal automatikusan igaznak fogadja el azokat. A generatív mesterséges intelligencia azonban időnként hibás információkat, pontatlan adatokat vagy félrevezető állításokat is adhat. Az UNESCO is felhívja a figyelmet arra, hogy az AI használata során kiemelten fontos a kritikus gondolkodás és az információk ellenőrzése.