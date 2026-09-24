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magyar nyelv

Ez a kőkemény helyesírási kvíz még a magyartanárokat is megizzasztja – neked sikerül hibátlanul kitölteni?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Úgy gondolod, jó a helyesírásod? Kiváló voltál a suliban nyelvtanból? Lássuk, ugyanennyire jó vagy még, vagy megkopott a tudásod? Hoztunk egy kőkemény helyesírási kvízt, ami garantáltan meg fog izzasztani!
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magyar nyelvhelyesírási teszthelyesírás kvíz

A magyar a világ egyik legnehezebb nyelve, amiben a nyelvészek is egyetértenek. A legtöbb nyelvhez képest bonyolult a ragozása, és arra sem hagyatkozhatunk, hogyan ejtünk ki egy szót, mert attól még lehet, hogy másképp kell leírni. Ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amivel felmérheted a nyelvtani tudásod.

helyesírási kvízen gondolkodó férfi
Teszteld tudásod helyesírási kvízünkkel. 
Fotó: Shutterstock

Helyesírási kvíz a legjobbaknak

A magyar helyesírás még a sok könyvet olvasók számára is számos csapdát rejthet. J vagy ly? Kötőjellel vagy kötőjel nélkül? Rövid vagy hosszú mássalhangzó? Kis vagy nagybetű? A földrajzi és tulajdonnevek végképp tele vannak buktatókkal, így ember legyen a talpán, aki kiigazodik a magyar helyesírás szabályain. Ennek ellenére mégis ciki, ha valaki nem tud helyesen írni. Gondoljunk csak az internetes kommentszekciókra, micsoda negatív karaktercunamit kapunk, ha elírunk valamit! Nyugalom, ennél a tesztnél nem állnak lesben a legapróbb helyesírási hibát is kiszúró kommentelők vagy az általános iskolai magyartanárod. Lazulj el, és töltsd ki a kvízt, de vigyázz, ne a megérzéseidre, hanem a biztos tudásodra hagyatkozz. Fogd fel egy játéknak ezt a helyesírási tesztet. 

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogy írják helyesen?

Íme, pár gyakori helyesírási hiba:

Tedd próbára magad ezekkel a helyesírási kvízekkel is:

 

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