Ez a kőkemény helyesírási kvíz még a magyartanárokat is megizzasztja – neked sikerül hibátlanul kitölteni?

A magyar a világ egyik legnehezebb nyelve, amiben a nyelvészek is egyetértenek. A legtöbb nyelvhez képest bonyolult a ragozása, és arra sem hagyatkozhatunk, hogyan ejtünk ki egy szót, mert attól még lehet, hogy másképp kell leírni. Ezért hoztunk egy helyesírási kvízt, amivel felmérheted a nyelvtani tudásod.

Teszteld tudásod helyesírási kvízünkkel.

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Helyesírási kvíz a legjobbaknak

A magyar helyesírás még a sok könyvet olvasók számára is számos csapdát rejthet. J vagy ly? Kötőjellel vagy kötőjel nélkül? Rövid vagy hosszú mássalhangzó? Kis vagy nagybetű? A földrajzi és tulajdonnevek végképp tele vannak buktatókkal, így ember legyen a talpán, aki kiigazodik a magyar helyesírás szabályain. Ennek ellenére mégis ciki, ha valaki nem tud helyesen írni. Gondoljunk csak az internetes kommentszekciókra, micsoda negatív karaktercunamit kapunk, ha elírunk valamit! Nyugalom, ennél a tesztnél nem állnak lesben a legapróbb helyesírási hibát is kiszúró kommentelők vagy az általános iskolai magyartanárod. Lazulj el, és töltsd ki a kvízt, de vigyázz, ne a megérzéseidre, hanem a biztos tudásodra hagyatkozz. Fogd fel egy játéknak ezt a helyesírási tesztet.

Készen állsz, jöhet a kvíz?