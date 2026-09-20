Viktória királynő titkos öröksége: a betegség, amely végigsöpört a királyi udvarokon

- A hemofilia egy örökletes véralvadási zavar, amely főként a férfiakat érinti, miközben a nők hordozzák a génmutációt.
- Viktória brit királynő révén a betegség végigsöpört Európa uralkodóházain, formálva a brit, orosz, német és spanyol dinasztiák sorsát.
- Öt herceg és trónörökös tragikus élete mutatja be, miként vezetett a legkisebb sérülés vagy baleset végzetes belső vérzéshez.
A korai orvosi leírások és ókori feljegyzések – mint a babilóniai Talmud vagy Abú l-Kászim az-Zahráví X. századi munkái – már évszázadokkal ezelőtt említést tettek arról a különös jelenségről, amikor bizonyos családokban a férfiak apró vágásokba vagy beavatkozásokba is belehaltak. A betegség, a hemofilia modern definícióját John Conrad Otto adta meg 1803-ban, aki pontosan leírta: a kórkép a férfiakat sújtja, és az egészséges anyák örökítik tovább fiaikra.
Mi az a hemofilia?
A nemhez kötött, recesszív öröklődésmenet miatt az X-kromoszómán hordozott hibás gén a nőknél legtöbbször tünetmentes marad, mivel a másik, ép X-kromoszóma biztosítja a megfelelő alvadási faktorok termelését. A férfiaknál (XY) viszont nincs másik X-kromoszóma, így a VIII-as (A típus) vagy a IX-es (B típus) alvadási faktor hiánya miatt a szervezetük képtelen hatékonyan elállítani a vérzést.
A XIX. században Viktória brit királynő révén ez a genetikai mutáció belépett a legfelsőbb uralkodói körökbe, örökre összefonódva a dinasztikus politikával. Emiatt vált világszerte ismertté a hemofilia mint a kor uralkodóházainak rettegett, királyi betegsége.
Hogyan vált a hemofilia az európai uralkodóházak végzetévé?
A kór terjedése Viktória királynővel kezdődött, akinél a mutáció feltehetően spontán módon alakult ki. Utódai és a dinasztikus házasságok révén a vérzékenység hamarosan elérte a brit, a német, a spanyol és az orosz udvart is.
A XIX. és XX. század fordulóján az orvostudomány még nem állt készen a megfelelő faktorpótlásra – egészen a XX. század közepéig a jegelés és a szigorú fektetés jelentette az egyetlen kezelést –, így a legkisebb ütődés vagy sérülés is életveszélyes belső vérzéseket váltott ki.
Öt híres történelmi személyiség, akinek életét megváltoztatta a kór
Lipót brit királyi herceg (1853–1884)
Viktória királynő legkisebb fia volt az első ismert beteg a brit királyi családban. Édesanyja folyamatosan óvta a fizikai megerőltetéstől, ám Lipót önálló életre törekedett. Mindössze 30 évesen hunyt el Cannes-ban, amikor elcsúszott, és beütötte a fejét, majd az ennek következtében fellépő agyvérzést az orvosok nem tudták elállítani.
Frigyes hessen-darmstadti herceg (1870–1873)
Frigyes hessen-darmstadti herceg alig három hónapos korában kapta meg a diagnózist, miután egy apró vágás miatti vérzést napokig nem tudtak elállítani az orvosok. Édesanyja, Aliz hercegnő a legkisebb sérülésektől is próbálta óvni, ám 1870-ben a kisfiú játék közben kiesett a szobája ablakán. Bár a zuhanást önmagában túlélete volna, a becsapódás miatt fellépő koponyán belüli vérzést az akkori orvostudomány képtelen volt megállítani, így a herceg még aznap este életét vesztette.
Alexej Nyikolajevics Romanov trónörökös (1904–1918)
Az utolsó orosz cár, II. Miklós fia, Alexej Nyikolajevics Romanov trónörökös a történelem legismertebb vérzékeny betege. Édesanyja, Alexandra cárné révén örökölte a kórt. A trónörökös állandó fájdalmai és a belső vérzések miatti kétségbeesés vezette a cári párt Raszputyinhoz, aki hipnózissal és a gyermek megnyugtatásával képes volt enyhíteni a tüneteket, ezzel óriási politikai befolyást szerezve a birodalom összeomlása előtt.
Alfonz spanyol trónörökös (1907–1938)
XIII. Alfonz legidősebb fia Battenbergi Viktória Eugénia királyné révén örökölte a betegséget, ami miatt gyerekkorában speciálisan kibélelt ruhákat adtak rá, és felügyelők kísérték minden lépését. A trónról a rangon alul kötött házassága miatt lemondott herceg élete során végig súlyos ízületi fájdalmaktól szenvedett, így a fizikai megpróbáltatások elől gyakran kerekesszékbe kényszerült. Végül Miamiban érte a halál, amikor egy enyhe koccanásos autóbalesetet követően a szervezetében fellépő belső vérzést az orvosok már nem tudták elállítani.
Gonzalo spanyol infáns (1914–1934)
Alfonz legfiatalabb öccseként szintén Viktória királynő dédunokája volt, és a családban ő szenvedett a legnehezebben kezelhető vérzékenységben. Betegsége ellenére igyekezett aktív életet élni és sportolni, a családja pedig igyekezett megóvni a nyilvánosság figyelmétől a mindennapi küzdelmeit. Ausztriában egy jelentéktelennek tűnő autóbalesetet szenvedett, ahonnan még látszólag sértetlenül sétált haza, de a biztonsági öv rántása miatt keletkezett belső hasi vérzés két napon belül végzett vele.
A modern orvostudomány válasza
A XX. század második felétől kezdve a rekombináns alvadási faktorok megjelenése teljesen átformálta a betegek kilátásait. Míg a múltban a súlyos ízületi deformitások és a korai halálozás elkerülhetetlen volt, a mai megelőző terápiáknak köszönhetően a vérzékenységgel élő emberek teljes és aktív életet élhetnek.
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