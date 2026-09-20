Viktória királynő titkos öröksége: a betegség, amely végigsöpört a királyi udvarokon

A hemofilia egy örökletes véralvadási zavar, amely főként a férfiakat érinti, miközben a nők hordozzák a génmutációt.

Viktória brit királynő révén a betegség végigsöpört Európa uralkodóházain, formálva a brit, orosz, német és spanyol dinasztiák sorsát.

Öt herceg és trónörökös tragikus élete mutatja be, miként vezetett a legkisebb sérülés vagy baleset végzetes belső vérzéshez.

A korai orvosi leírások és ókori feljegyzések – mint a babilóniai Talmud vagy Abú l-Kászim az-Zahráví X. századi munkái – már évszázadokkal ezelőtt említést tettek arról a különös jelenségről, amikor bizonyos családokban a férfiak apró vágásokba vagy beavatkozásokba is belehaltak. A betegség, a hemofilia modern definícióját John Conrad Otto adta meg 1803-ban, aki pontosan leírta: a kórkép a férfiakat sújtja, és az egészséges anyák örökítik tovább fiaikra.

Alexej Nyikolajevics Romanov orosz trónörökös, aki a történelem leghíresebb hemofilia sújtotta betege volt. Lánytestvérei nem hordozták a hibás gént.

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Mi az a hemofilia?

A nemhez kötött, recesszív öröklődésmenet miatt az X-kromoszómán hordozott hibás gén a nőknél legtöbbször tünetmentes marad, mivel a másik, ép X-kromoszóma biztosítja a megfelelő alvadási faktorok termelését. A férfiaknál (XY) viszont nincs másik X-kromoszóma, így a VIII-as (A típus) vagy a IX-es (B típus) alvadási faktor hiánya miatt a szervezetük képtelen hatékonyan elállítani a vérzést.

A XIX. században Viktória brit királynő révén ez a genetikai mutáció belépett a legfelsőbb uralkodói körökbe, örökre összefonódva a dinasztikus politikával. Emiatt vált világszerte ismertté a hemofilia mint a kor uralkodóházainak rettegett, királyi betegsége.

Viktória brit királynő, aki a hemofilia betegséget okozó hibás gén első hordozója volt az európai uralkodócsaládok között.

Fotó: Wikipedia

Hogyan vált a hemofilia az európai uralkodóházak végzetévé?

A kór terjedése Viktória királynővel kezdődött, akinél a mutáció feltehetően spontán módon alakult ki. Utódai és a dinasztikus házasságok révén a vérzékenység hamarosan elérte a brit, a német, a spanyol és az orosz udvart is.

A vérzékenység, vagyis a hemofilia leszármazási ága Viktória királynőtől. Innen ered a betegség közkeletű elnevezése, a királyi betegség.

Fotó: Wikipedia

A XIX. és XX. század fordulóján az orvostudomány még nem állt készen a megfelelő faktorpótlásra – egészen a XX. század közepéig a jegelés és a szigorú fektetés jelentette az egyetlen kezelést –, így a legkisebb ütődés vagy sérülés is életveszélyes belső vérzéseket váltott ki.