Hidegzuhany: csodaszer vagy trauma? Kiderült az igazság!

A már-már vacogtatóan hűvös tusolás az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, hiszen több energiát, erősebb immunitást és jobb közérzetet társítunk hozzá. De vajon tényleg jót teszünk vele, vagy csupán feleslegesen sokkoljuk a szervezetünket a hideg vizes zuhany alkalmazásával? Utánajártunk a hidegterápia minden összefüggésének!

A hideg vizes zuhany stimulálhatja az immunrendszer működését / Fotó: Pixabay

A hideg vizes zuhany és fürdő nem új találmány, különböző terápiás célokra már Hippokratész, az orvostudomány atyja is használta.

Az évszázadok óta ismert eljárás mára megjelent a fürdőszobáinkban, az egyszerű wellnessrutinra pedig egyesek esküsznek, míg másoknak a gondolatától is összeugrik a gyomruk.

Nézzük meg, mi történik velünk valójában, amikor a kellemes meleg helyett hirtelen hűvös vízsugár éri a bőrünket!

Mi történik a szervezettel a hideg vizes zuhany hatására?

A tusolás optimális vízhőmérséklete 36–42, míg a hidegzuhanyé mindössze 15–20 Celsius-fok. Ez a jelentős különbség drasztikus környezeti változást jelent a testünk számára, amely erre fokozott készenléti állapottal reagál. A hirtelen hideg hatására az erek összehúzódnak, a vér pedig a test belseje, vagyis a létfontosságú szervek felé áramlik. Ennek következtében megváltozik a légzés, gyorsulhat az anyagcsere, valamint emelkedhet a pulzus és a vérnyomás is. Ez a hirtelen „riasztás” magyarázza, hogy utána miért érezzük magunkat frissebbnek és éberebbnek: a test ilyenkor nem ellazul, hanem aktivizálódik. Ahogy a szervezet újra felmelegszik, az erek kitágulnak, és az oxigénben, valamint tápanyagokban gazdag vér ismét eljut a szövetekhez. Ez az érösszehúzódással, majd értágulattal járó folyamat a módszer egyik jellegzetes élettani hatása. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a hideg egyszerre lehet inger és megterhelés – számít, milyen hűvös a víz, mennyi ideig tesszük ki neki a testünket, és hogyan reagálunk rá.

Mik lehetnek a hidegzuhany előnyei?

Az élénkítő érzés mellett a hidegzuhanynak más lehetséges előnyöket is tulajdonítanak. Egy több mint 3000 felnőtt bevonásával készült holland vizsgálatban azok, akik 30 napon át a zuhanyzást egy 30, 60 vagy 90 másodperces hideg vizes felfrissüléssel zárták, 29 százalékkal kevesebb napot töltöttek betegszabadságon, mint a kontrollcsoport tagjai. A kutatók szerint ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a hideg inger stimulálhatja az immunrendszer működését, bár az összefüggés pontos mechanizmusa még nem tisztázott. Persze a hideg vizes zuhanyzáson kívül rengeteg egyéb módszer van még az immunrendszer támogatására.