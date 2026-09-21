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fogfehérítés

Ne dőlj be a legújabb fogfehérítő őrületeknek – otthoni trükkök, amikre garantáltan ráfizetsz

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A ragyogó, fehér mosoly sokak álma, ezért nem is meglepő, hogy rengeteg otthoni fogfehérítő módszer terjed. A hidrogén-peroxid ezek közül az egyik legismertebb hatóanyag, amely professzionális fogfehérítő kezelésekben is szerepet kap. De vajon otthon is érdemes vele kísérletezni? Na és a lila samponnal, gélekkel?
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fogfehérítésDwayne Johnshonhidrogén peroxidfogápolás
  • A hidrogén-peroxid oxidáló hatása miatt képes a fogak elszíneződéseit halványítani.
  • A túl tömény vagy helytelenül használt oldat irritálhatja az ínyt és károsíthatja a szájnyálkahártyát.
  • Az otthoni fogfehérítés előtt érdemes fogorvossal egyeztetni, különösen érzékeny fogak vagy meglévő fogászati problémák esetén.

Az anyag valóban rendelkezik fogfehérítő hatással, ám a koncentráció, az alkalmazás módja és az egyéni szájüregi állapot is sokat számít. Ami ellenőrzött körülmények között hatékony lehet, az helytelenül használva kellemetlen irritációt vagy akár károsodást is okozhat – így van ez a hidrogén-peroxid esetében is.

Fogminta nő előtt , hidrogén-peroxid alapú fogfehérítést megelőzően
A hidrogén-peroxid az aktív oxigén felszabadítása (oxidáció) révén bontja le a fogzománc pórusaiba ivódott elszíneződéseket.
Fotó: Vladimka production / Shutterstock

Hidrogén-peroxid és fogfehérítés: tényleg olyan lesz a fogunk, mint a sztároknak?

Röviden: nem. Vagy csupán egy ideig, 1-2 évig, de de nem lesz olyan, mint a hollywoodi sztároké. A vakítóan fehér és szabályos fogsoruk azért is ilyen tökéletes, mert porcelán héjat tetetnek fel. Olyan extrém fehér árnyalat is elérhető vele, amit a természetes fogfehérítés nem tud biztosítani.

Dwayne Johnson fehér fogai
Dwayne Johnson fogai bár csodaszépek, de a porcelán héjak felhelyezéséhez le kellett csiszolni a fogai saját zománcrétegét. Invazív beavatkozásról van tehát szó.
Fotó: DFree / Shutterstock

Így hat a fogfelszínre a hidrogén-peroxid 

Lényege, hogy oxidálja a fog felszínén, illetve a fog kemény szöveteiben található elszíneződést okozó vegyületeket. 

Egyszerűbben fogalmazva: bizonyos pigmenteket kisebb, kevésbé színezett vegyületekké bont, így a fogak világosabbnak tűnhetnek. 

A professzionális kezeléseknél azonban nem pusztán maga a hatóanyag számít: a megfelelő koncentráció, a behatási idő és a kontrollált alkalmazás egyaránt fontos.

Férfi fogfehérítő kezelésen, hidrogén-peroxiddal.
A fogfehérítés biztonságos, de csak akkor, ha fogorvos végzi vagy ellenőrzi a folyamatot.
Fotó: Svitlana Hulko / Shutterstock

A hidrogén-peroxidos fogfehérítés veszélyei

A leggyakoribb kellemetlenség a fogérzékenység. A kezelés után egyesek hideg vagy meleg ételek, italok fogyasztásakor, illetve édes ételeknél tapasztalhatnak átmeneti érzékenységet.

Az íny és a szájnyálkahártya is érzékenyen reagálhat a fehérítőanyagra. Ha az oldat túl tömény, égő érzés és nyálkahártya-irritáció alakulhat ki.

Fogfehérítés otthon hidrogén-peroxiddal – jó ötlet?

A házilag elkészített keverékeknél rendkívül könnyű hibázni az adagolással vagy az alkalmazás időtartamával. Ráadásul azt sem egyszerű megállapítani otthon, hogy a fogak elszíneződése egyáltalán olyan típusú-e, amelyre a fehérítés hatékony lehet. 

A tömések, koronák, héjak és egyéb fogpótlások például nem feltétlenül világosodnak ugyanúgy, mint a természetes fogzománc. 

Ha pedig szuvas fog, ínybetegség, repedt fog vagy jelentős fogérzékenység áll fenn, a fehérítés nem az elsőként választandó megoldás.

Miért nem mindegy a koncentráció?

A magasabb koncentráció erősebb fehérítőhatást jelenthet, ugyanakkor az irritáció kockázata is növekedhet. A fogfehérítés során ezért nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy mennyi hatóanyag kerül a fogakra, hanem azt is, hogy mennyi ideig érintkezik velük, illetve hozzáér-e az ínyhez és a szájnyálkahártyához.

A professzionális rendelői fogfehérítés egyik előnye éppen az, hogy a folyamat ellenőrzött körülmények között, maximális óvatossággal (ínyvédő zselé, szájpecek, UV-szűrő szemüveg) történik, és a fogorvos az esetleges problémákat is figyelembe tudja venni a kezelés előtt.

Hatásos lehet, de óvatosan

A hidrogén-peroxid valóban rendelkezik fogfehérítő hatással, és megfelelően alkalmazva a professzionális fogfehérítés egyik ismert hatóanyaga. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a töményebb oldat vagy a gyakoribb használat automatikusan jobb eredményt ad.

Fogfehérítés lila hajsamponnal?

Az emberi hiúság nem ismer határokat, legalábbis ezt támasztja alá egy 2026-os TikTok trend: egyesek úgy vélik, ha lila hajsamponnal mosnak fogat, a fogaik fehérebbek lesznek. A dentálhigiénikusok felháborodtak, és közölték: 

  • a lila sampon nem fogja fehéríteni a fogakat (ahogy a szóda, az eper, a kókuszos fogrém és a lila gélek sem), de nagyon rossz hatással lehet az egészségre. 
  • A lila pigmentek nem tapadnak meg egyenletesen a fog felszínén, ellenben rendszeres fogmosás után foltossá vagy szürkés árnyalatúvá változtathatják a fogakat, arról nem beszélve, hogy a szulfátok és a tartósítószerek irritálhatják a fogínyt. 
@sweastyle Purple shampoo for wither teeth? 😱 Testing the @hismile V34 Colour Corrector 🦷 #smilecare #whiterteethhack #oralhygienetips ♬ Western music, trap soul, R&B beat ♫(866926) - Daisuke"D.I"Imai

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