Így hathat ránk és a növényeinkre a hónap végén hazánkra telepedő hőkupola

Alighogy kezdtük megszokni a reggelente magunkra öltött őszi kabátot, az előrejelzések szerint vehetjük is le, hétvégétől ugyanis ismét hőkupola alá kerül Magyarország. Az előrejelzések szerint Közép-Európában 27-30 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, ami szakértők szerint teljesen felboríthatja a biológiai óránkat, valamint a növények is megszenvedhetik az extrém időjárás-változást. Alább részletesen kifejtjük a hőkupola hatásait mind a szervezetünkre, mind az állat- és növényvilágra nézve.
Hőkupola hatásai szeptemberben
A hőkupola hatásai az emberi szervezetre
Szeptember végére az emberek biológiai órája kezd hozzászokni a rövidebb nappalokhoz, a csípősebb reggelekhez és a hűvösebb estékhez. Ha egy nagymértékű felmelegedés közbeszól, a szervezetünk teljesen megzavarodhat, aminek hatására ingerlékenyebbek lehetünk és gyengébbnek érezhetjük magunkat.
„Az emberek az öltözködésükben általában nehezebben alkalmazkodnak a változásokhoz, így ha hirtelen jön a meleg, a kabát az első napokban még rajtuk maradhat, ami kimelegedéshez, az pedig izzadáshoz vezethet. A kabát levételekor a test alapvetően is magas hőmérsékletnek lesz kitéve, az ehhez való alkalmazkodás pedig megterhelő a szervezetnek. A terhelés következtében nyűgösebbek leszünk, a tűrőképességünk csökken” – kezdte lapunknak dr. Bense Tamás általános orvos. Kiemelte továbbá a krónikus betegséggel élőkre leselkedő veszélyeket. „A légzőszervi betegséggel élők, illetve a cukor- és szívbetegek állapota labilisabbá válhat, hamarabb jelentkezhet vérnyomáskiugrás vagy a vérnyomás leesése, a szívinfarktusok száma is megemelkedhet!”
Mindezen kívül a vírusok számára is ideálisabb közeg teremtődik, így könnyebben terjedhetnek a különféle fertőzések. Dr. Bense szerint a legtöbb, amit tehetünk, hogy rétegesen öltözünk, így azonnal fel vagy le tudjuk venni a plusz ruhadarabokat a körülményektől függően. Ezenkívül fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy türelmesek maradjunk a többi emberrel, az ingerlékenyebb állapot következtében ugyanis balesetek is könnyebben történnek.
Hasonlóképp hat az állatokra
Az állatok szintén megzavarodhatnak a szokatlan időjárási körülmények miatt. Miután az ő szervezetük kizárólag a biológiai órájuk alapján működik mindennemű mesterséges beavatkozás nélkül, így a gyors változáshoz nehezen alkalmazkodnak, aminek következtében nyugtalanabbak lehetnek, a nagyobb hőterhelés miatt ismét hullatni kezdhetik a szőrüket, valamint ideiglenesen változhat az étvágyuk és a folyadékfogyasztásuk.
A hőkupola hatásai a növényvilágra
A lehűlések után hirtelen jelentkező hőség a növényvilágot is megterheli, ám sokkal kevésbé, mint az állatokat és az embereket. Nagy László agrármérnök szerint egy 1-2 hetes extrém időszak a jelenlévő kultúráknak már nem árt, baj akkor lehet, ha a szeptember végén Európára telepedő hőkupola hatásai hosszú távon fennállnak, és a decemberi-januári időszakban is magasabb hőmérsékletekkel kellene számolni.
„Amire az elkövetkezendő pár hét igazán hatással lehet, azok a gyümölcsfák. A levelek sárgulása és így maga a levélhullás eltolódhat, bizonyos fák, például a cseresznyefák, pedig hajtani kezdhetnek, a virágzás újra beindulhat. A hőhatásokat követő hirtelen lehűlés azonban megakasztja ezt a folyamatot, mindez pedig terméscsökkenést okozhat jövő tavasszal” – mutatott rá a szakember, egyúttal arra is felhívva a figyelmet, hogy az idei száraz nyár miatt eleve rengeteg negatívum érte az agráriumot. „Ha a meleg idő, és azzal együtt a szárazság folytatódik, az a cserjék és fák pusztulásához is vezethet. Előbbiek már több helyen elkezdtek kipusztulni, ahol nem volt öntözés. Ugyanez igaz a zöldségfélékre, virágokra is. Egyelőre reménykedünk benne, hogy csak átmenetileg lesz magasabb a hőmérséklet. Nagy baj akkor lenne, ha az extrém időjárás hosszú távon fennállna, de az 1900-as évek elején is volt hasonló helyzet, ám akkor végül minden visszaállt a normális kerékvágásba” – magyarázta az Origónak Nagy László.
Mi az a hőkupola?
Hőkupolának nevezzük, amikor egy nagy kiterjedésű, tartósan fennmaradó, magasnyomású légköri képződmény egy térség fölé telepszik, alatta a levegő lefelé áramlik, összenyomódik és tovább melegszik. A hőkupola alatt felhők is kevésbé képződnek, így a napsütés tovább fokozza a nappali felmelegedést.
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