Így hathat ránk és a növényeinkre a hónap végén hazánkra telepedő hőkupola

Alighogy kezdtük megszokni a reggelente magunkra öltött őszi kabátot, az előrejelzések szerint vehetjük is le, hétvégétől ugyanis ismét hőkupola alá kerül Magyarország. Az előrejelzések szerint Közép-Európában 27-30 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, ami szakértők szerint teljesen felboríthatja a biológiai óránkat, valamint a növények is megszenvedhetik az extrém időjárás-változást. Alább részletesen kifejtjük a hőkupola hatásait mind a szervezetünkre, mind az állat- és növényvilágra nézve.

Sokak számára felüdülést jelenthet egy csöppnyi nyár az őszi lehűlésben, a hőkupola hatásai ugyanakkor megterhelők a szervezetnek és a növényvilágnak. Fotó: 123RF

Hőkupola hatásai szeptemberben

A hőkupola hatásai az emberi szervezetre

Szeptember végére az emberek biológiai órája kezd hozzászokni a rövidebb nappalokhoz, a csípősebb reggelekhez és a hűvösebb estékhez. Ha egy nagymértékű felmelegedés közbeszól, a szervezetünk teljesen megzavarodhat, aminek hatására ingerlékenyebbek lehetünk és gyengébbnek érezhetjük magunkat.

„Az emberek az öltözködésükben általában nehezebben alkalmazkodnak a változásokhoz, így ha hirtelen jön a meleg, a kabát az első napokban még rajtuk maradhat, ami kimelegedéshez, az pedig izzadáshoz vezethet. A kabát levételekor a test alapvetően is magas hőmérsékletnek lesz kitéve, az ehhez való alkalmazkodás pedig megterhelő a szervezetnek. A terhelés következtében nyűgösebbek leszünk, a tűrőképességünk csökken” – kezdte lapunknak dr. Bense Tamás általános orvos. Kiemelte továbbá a krónikus betegséggel élőkre leselkedő veszélyeket. „A légzőszervi betegséggel élők, illetve a cukor- és szívbetegek állapota labilisabbá válhat, hamarabb jelentkezhet vérnyomáskiugrás vagy a vérnyomás leesése, a szívinfarktusok száma is megemelkedhet!”

Mindezen kívül a vírusok számára is ideálisabb közeg teremtődik, így könnyebben terjedhetnek a különféle fertőzések. Dr. Bense szerint a legtöbb, amit tehetünk, hogy rétegesen öltözünk, így azonnal fel vagy le tudjuk venni a plusz ruhadarabokat a körülményektől függően. Ezenkívül fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy türelmesek maradjunk a többi emberrel, az ingerlékenyebb állapot következtében ugyanis balesetek is könnyebben történnek.

Hasonlóképp hat az állatokra Az állatok szintén megzavarodhatnak a szokatlan időjárási körülmények miatt. Miután az ő szervezetük kizárólag a biológiai órájuk alapján működik mindennemű mesterséges beavatkozás nélkül, így a gyors változáshoz nehezen alkalmazkodnak, aminek következtében nyugtalanabbak lehetnek, a nagyobb hőterhelés miatt ismét hullatni kezdhetik a szőrüket, valamint ideiglenesen változhat az étvágyuk és a folyadékfogyasztásuk.

A hőkupola hatásai a növényvilágra

A lehűlések után hirtelen jelentkező hőség a növényvilágot is megterheli, ám sokkal kevésbé, mint az állatokat és az embereket. Nagy László agrármérnök szerint egy 1-2 hetes extrém időszak a jelenlévő kultúráknak már nem árt, baj akkor lehet, ha a szeptember végén Európára telepedő hőkupola hatásai hosszú távon fennállnak, és a decemberi-januári időszakban is magasabb hőmérsékletekkel kellene számolni.