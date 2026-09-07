Tovább élsz, ha kevesebbet eszel a népszerű ételből

Legyél testépítő, a kardió gyakorlatok királya, vagy egyszerűen csak élj egészséges életmódot, az egyik lényegi tápanyagból könnyen lehet, hogy túl sokat fogyasztasz. A fogyókúrázók körében is egyre jobban elterjedt, hogy fehérjedús fogásokra építik az étrendjüket, miközben az üzletek polcain folyamatosan megjelennek újabb és újabb termékek, amelyek különböző formákban kínálnak fehérjét, legyen szó italokról, dúsított gabonapelyhekről, joghurtokról. Habár a fehérje valóban elengedhetetlen része a táplálkozásnak, az arra épülő új trendek és árucikkek túlfogyasztást eredményezhetnek, ami hosszú távon csökkentheti az élettartamot. Ha tehát hosszú életre vágysz, érdemes figyelembe venned az alább taglaltakat.

A fehérje összefüggésbe hozható a fogyással és az időskori izomvesztés elleni védelemmel. Sokaknál azonban a mérsékelt fehérjefogyasztás a hosszú élet titka. Fotó: Shutterstock

Mérsékelt fehérjefogyasztás a hosszú élet titka

A fehérje köztudottan szükséges az izomépítéshez, a szövetek helyreállításához, valamint azokhoz a kémiai reakciókhoz, amelyek biztosítják a testünk működését. Ezenkívül összefüggésbe hozható a fogyással és az időskori izomvesztés elleni védelemmel, amennyiben a bevitt kalóriákat csökkentjük, valamint tartjuk magunkat a szakértői ajánlásokhoz, vagyis a testsúly-kilogrammonként napi 0,75 g fehérje fogyasztásához. A manapság népszerű diétás és testedzéssel kapcsolatos étkezésbeli trendek ugyanakkor könnyen oda vezethetnek, hogy egyesek a nap végére túl sok fehérjét visznek be a szervezetükbe. Az ő esetükben a fehérjefogyasztás csökkentése az, ami javíthatja az egészségüket, sőt meg is hosszabbíthatja az élettartamukat egy, a Cell Press Blue című folyóiratban megjelent tanulmány szerint.

„A fehérje előnyös hatással van az izomnövekedésre és az aktív emberek edzésre adott reakciójára, de mivel a legtöbb ember viszonylag mozgásszegény életmódot folytat, sokan valószínűleg több fehérjét fogyasztanak, mint amennyire ténylegesen szükségük van, ami negatív egészségügyi következményekkel jár” – figyelmeztetett Dudley Lamming, a tanulmány vezető szerzője, a Wisconsin-Madison Egyetem kutatója.

A szakemberek arra is rámutattak, hogy ha a magas kalóriatartalmú nassolnivalókat csupán helyettesítjük a fehérjetartalmú szeletekkel, a mozgási szokásainkon azonban nem változtatunk, az semmilyen javuláshoz sem vezet, sőt káros is lehet. Dudley Lamming szerint a jövőben célszerű, ha az egészségügyi szakértők nem az életkor alapján javasolják az embereknek bizonyos mennyiségű fehérje fogyasztását, hanem inkább a testmozgás mértéke alapján.