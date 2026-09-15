"Egy hotelben élek a férjemmel és a kutyáinkkal: imádom, annyi előnye van!"

Egy fiatal nő, aki férjével és két kutyájával életvitelszerűen szállodákban él, elárulta, milyen előnyei vannak ennek a szokatlan életmódnak. A 22 éves Lilli Holland több mint egy éve hotelekben, panziókban lakik férjével, mivel a férfi munkája miatt ideiglenesen különböző helyszíneken kell dolgoznia, a szállás költségeit pedig a munkáltatója állja. A pár akár hónapokig is ugyanabban a hotelben marad, jelenlegi floridai szállásuk pedig május óta az otthonuk.

Hotelszobákban élik az életüket Fotó: Pexels

A Virginia államból származó, távmunkában dolgozó Lilli férjével és két kutyájukkal, Selinával és Dianával utazik, így az Egyesült Államok több részét is megismerhetik. Közben a szállodai élet több váratlan előnyét is megtapasztalták.

Lilli magántanárként dolgozik, és szerinte az egyik legnagyobb előny az ingyenes reggeli. De az étkezés mellett a rendszeres takarítást is nagy előnynek tartja, bár ennek gyakorisága szállodánként eltérhet. A hosszabb tartózkodások során általában hetente legalább egyszer be kell engedniük a takarítókat a szobába. Ilyenkor ágyneműt cserélnek, porszívóznak, kitakarítják a fürdőszobát, és alkalmanként a konyhát is.

Mivel azonban két kutyával élnek, Lilli igyekszik megkönnyíteni a takarítók dolgát. Mielőtt megérkeznek, összepakolja személyes tárgyaikat, hiszen, mint fogalmazott, a takarítók feladata a szoba kitakarítása, nem pedig a holmijaik rendezgetése. De ott vannak szállodák további előnyei is: az edzőterem, medence és ingyenes Wi-Fi. Arról nem is beszélve, hogy a szokatlan életmód több ezer dollár megtakarítást is jelent számukra, mivel a szállásukat a férj munkáltatója fizeti. Lilli szerint Virginiában egy egyszobás lakás bérleti díja körülbelül havi 1300 dollár, kb. 410 ezer forint, amihez még hozzájön a rezsi.

Vannak hátrányai is a hoteléletnek

Lilli szerint a legnagyobb probléma egyszerűen az, hogy „nem ez az otthonuk”. Sok személyes és emléktárgyuk raktárban van, amelyeket nem tudnak használni vagy kiállítani, és a családi látogatásokat is nehezebb megszervezni. A korlátozott tárolóhely, a kis konyha, és az is problémát jelent, hogy egyetlen helyiségben kell aludniuk, dolgozniuk, enniük és pihenniük. Ha például vendéget fogadnak, az sem egyszerű, különösen akkor, ha a férjnek másnap hajnali 4-kor munkába kell indulnia.