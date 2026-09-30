Egy grófkisasszony, aki átírta a 19. század szabályait – Így lett Hugonnai Vilma az első magyar orvosnő

- 1847-ben született Nagytétényben, grófi családban.
- Magyarországon nőként nem tanulhatott orvosnak, ezért 1872-ben Zürichbe ment, ahol a nők előtt már nyitva állt az egyetem.
- 1879-ben orvosi diplomát szerzett, itthon azonban nem ismerték el végzettségét.
- Hogy dolgozhasson, szülésznői képesítést szerzett, miközben újra és újra küzdött diplomája honosításáért.
- Miután Magyarországon megnyílt bizonyos egyetemi képzések lehetősége a nők előtt, vizsgákat tett, és 1897-ben végre magyar orvosdoktorrá avatták.
- Orvosként, oktatóként és szerzőként is dolgozott, különösen fontosnak tartotta a nők és gyermekek egészségvédelmét, valamint a nők oktatását.
- Az első világháború idején, már közel hetvenévesen is részt vett az egészségügyi munkában és annak szervezésében.
Ismerd meg Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő lenyűgöző élettörténetét.
Hugonnai Vilma: egy grófkisasszony, akinek más életet szánt a kora
Hugonnai Vilma 1847-ben született Nagytétényben, gróf Hugonnai Kálmán földbirtokos gyermekeként. Olyan társadalmi közegben nőtt fel, ahol egy előkelő családból származó fiatal nő számára a műveltség kívánatos volt – az önálló értelmiségi karrier azonban már egészen más kérdésnek számított.
Tanulmányait a pesti Prebstel Mária leánynevelő intézetben folytatta. Innen azonban nem vezetett tovább út az egyetemre: a magyar felsőoktatás ekkor még nem fogadott női hallgatókat. Fiatalon férjhez ment Szilassy György földbirtokoshoz, de a hagyományos női szerep azonban nem elégítette ki szellemi érdeklődését. Természettudományos könyveket olvasott, érdekelte többek között a kémia, a fizika és az emberi test működése. A családi hagyatékból fennmaradt információk szerint a környezetében élő beteg gyerekekkel kapcsolatban is igyekezett segítséget, tanácsot adni.
Az orvosi pálya felé azonban Magyarországon egyszerűen nem indulhatott el. Nem azért, mert nem felelt meg a felvételin. Hanem azért, mert nő volt.
Zürichben nyílt ki előtte az egyetem kapuja
A fordulatot az jelentette, amikor értesült arról, hogy a Zürichi Egyetem nőket is fogad orvosi képzésére. 1872-ben, 25 évesen elindult Svájcba. Ehhez férje beleegyezését megkapta, anyagi támogatását azonban nem. Tanulmányai ezért komoly anyagi áldozatokkal jártak: saját ékszereit is eladta, hogy finanszírozni tudja az egyetemet.
A döntés önmagában is rendkívüli volt. Egy férjezett magyar arisztokrata nő otthagyta megszokott életét, hogy külföldön olyan szakmát tanuljon, amelyet hazájában nőként hivatalosan nem is gyakorolhatott.
Férjével megromlott a kapcsolatuk, majd felbomlott a házasságuk, amelyből 3 gyermek született, de a felnőttkort csak egyikük, György élte meg a felnőttkort.
Zürichben viszont valódi orvosi képzésben részesült. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság életrajza szerint 1876 és 1879 között az egyetem Élettani Intézetében, illetve klinikai környezetben is dolgozott. 1879-ben megszerezte orvosdoktori oklevelét. Svájcban tehát már doktornő volt. Magyarországon viszont hamar kiderült, hogy a diploma önmagában kevés.
Hazajött orvosként – de nem engedték orvosként dolgozni
Hugonnai Vilma nem külföldön akart karriert építeni. Hazatért Magyarországra, és kérte svájci diplomájának elismerését, vagyis honosítását. A problémát az jelentette, hogy a magyar szabályozás nem tette lehetővé a nők számára azt az egyetemi utat, amelynek végén orvosi oklevelet szerezhettek volna.
Hugonnai ezért előbb olyan akadályokat próbált eltávolítani, amelyekre hivatkozni lehetett vele szemben. Magyarországon érettségi vizsgát tett, majd kérte külföldi oklevelének honosítását. A pesti egyetem orvostanári kara támogatta a kérelmét, Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter azonban az akkori jogi helyzetre hivatkozva elutasította azt.
A nő, aki Svájcban elvégezte az orvosi egyetemet, Magyarországon így nem dolgozhatott hivatalosan orvosként. Ezért más lehetőséget kellett keresnie.
Orvos helyett szülésznő lehetett
Hugonnai Vilmának azt javasolták, szerezzen szülésznői képesítést. Ez természetesen nem volt akadály számára. A következő években bábaként, illetve szülésznőként dolgozott, miközben továbbra sem mondott le arról, hogy egyszer orvosként is elismerjék.
Ez a helyzet jól mutatja, milyen akadályokkal találkozott egy értelmiségi pályára készülő nő a 19. század végén. Hugonnai problémája nem az volt, hogy hiányzott volna a szakmai végzettsége: már rendelkezett orvosi diplomával, csak a magyar rendszer nem adott számára lehetőséget arra, hogy azt teljes értékűen használja.
Közben nem vonult vissza a közélettől sem. Bekapcsolódott a nőnevelésbe és az egészségügyi ismeretterjesztésbe, előadásokat tartott, és a nők oktatási lehetőségeinek bővítése mellett érvelt. Az Országos Nőképző Egyesületben többek között betegápolást, gyermekgondozást és a fertőző betegségekkel kapcsolatos ismereteket oktatott – írja a Semmelweis Egyetem.
A saját problémájából így fokozatosan egy nagyobb ügy lett. Nem csupán azt akarta elérni, hogy ő orvos lehessen. Azt is, hogy az utána következő nőknek már ne kelljen ugyanezt a harcot végigvívniuk.
Közben legalább a magánélete rendeződött, 1887-ben Wartha Vince neves vegyész, műegyetemi tanár lett a második férje, 1888-ban pedig megszületett közös lányuk, Vilma.
1895-ben végre megváltozott valami
Az áttörést az 1890-es évek közepének oktatáspolitikai változásai hozták meg. Ferenc József 1895-ös királyi rendelkezése, majd Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedése nyomán a nők számára megnyíltak az orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti egyetemi tanulmányok. Nemzeti Archívum
Hugonnai Vilma előtt ezzel megnyílt az út ahhoz is, hogy ismét megpróbálja elismertetni a Zürichben megszerzett diplomáját. De még ekkor sem egyszerűen kapott egy pecsétet az oklevelére. Szigorlati vizsgákat kellett teljesítenie, majd 1897. május 14-én, csaknem két évtizeddel svájci doktorrá avatása után Budapesten is orvosdoktorrá avatták. Ekkor ötvenéves volt.
Az értelmiségi feminista
Hugonnai Vilma ezután hivatalosan is folytathatott orvosi magángyakorlatot. Munkájában kiemelt figyelmet fordított a nőkre és a szegényebb betegekre, miközben az egészségnevelést sem hagyta abba.
Érdeklődése messze túlmutatott a rendelő falain. Foglalkozott a nők és gyermekek egészségvédelmével, a gyermekneveléssel, a női munkavállalással, a higiénével és a nők képzésének kérdésével. Írt és fordított, előadásokat tartott, és nyilvános vitákban is fellépett a nők szellemi pályákhoz való joga mellett. 1899-ben például sajtóvitába keveredett Pap Samu országgyűlési képviselővel, aki ellenezte a nők térnyerését az értelmiségi pályákon. Később Kmetty Károly egyetemi tanárral is vitázott a nők jogegyenlőségéről.
Hugonnai számára tehát az orvosi diploma megszerzése nem jelentette a küzdelem végét, hanem inkább eszközt adott hozzá a feminizmus úttörőjének.
Katonaorvos az első világháborúban
Amikor kitört az első világháború, Hugonnai Vilma már olyan életkorban volt, amikor joggal vonulhatott volna vissza. De nem tette.
1914-ben elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot, majd bekapcsolódott a háborús egészségügyi ellátás szervezésébe. Több vidéki városban segített olyan betegmegfigyelő állomások megszervezésében, ahol női orvosok és ápolók is szolgálatot teljesítettek. Munkájáért 1915-ben hadiékítményes kitüntetésben részesült.
Ennek különös szimbolikája volt. Az a nő, akit évtizedekkel korábban a magyar rendszer még nem engedett orvosként dolgozni, idős korára már más orvosnők munkájának szervezésében vett részt.
Az első magyar orvosnő példája
Amikor 1897-ben magyar orvosdoktorrá avatták, már női orvostanhallgatók is ültek az egyetemi padsorokban. Talán ez volt életének legfontosabb eredménye. Hugonnai Vilma tehát nem egyszerűen „az első” volt. Hosszú küzdelme egy olyan korszakban tette láthatóvá a problémát, amikor még azt is vitatták, alkalmasak-e a nők egyáltalán az egyetemi tanulmányokra és a tudományos pályára.
Utána már sorra jelentek meg a magyar orvosnők. A Semmelweis Egyetem többek között Steinberger Saroltát, Genersich Margitot, Barát Irént és Gozony Margitot említi azok között, akik tovább vitték azt az utat, amelynek egyik legfontosabb úttörője Hugonnai volt.
Hugonnai Vilma jelentőségét könnyű egyetlen mondatra szűkíteni: ő volt az első magyar orvosnő. Pedig az élete ennél jóval többről szólt. Olyan korban szerzett orvosi diplomát, amikor hazájában nőként még egyetemre sem járhatott. Külföldön megszerezte azt a tudást, amelyet Magyarországon hosszú ideig nem engedtek neki hivatalosan használni. Leérettségizett, újabb képesítést szerzett, kérvényeket írt, vizsgázott, tanított, publikált és nyilvánosan vitázott – miközben éveken keresztül várta, hogy ugyanazt a szakmai elismerést megkapja, amely egy férfi számára természetes lett volna.
Végül megkapta. De addigra már valami fontosabb is megváltozott: az egyetemek kapuja más magyar nők előtt is kinyílt.
Hugonnai Vilma 1922-ben halt meg Budapesten. Emlékét ma a Fiumei úti sírkertben található sírja, a róla elnevezett közterület és a Semmelweis Egyetem Hugonnai Vilma-emlékérme is őrzi.
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