Egy grófkisasszony, aki átírta a 19. század szabályait – Így lett Hugonnai Vilma az első magyar orvosnő

1847-ben született Nagytétényben, grófi családban.

Magyarországon nőként nem tanulhatott orvosnak, ezért 1872-ben Zürichbe ment, ahol a nők előtt már nyitva állt az egyetem.

1879-ben orvosi diplomát szerzett, itthon azonban nem ismerték el végzettségét.

Hogy dolgozhasson, szülésznői képesítést szerzett, miközben újra és újra küzdött diplomája honosításáért.

Miután Magyarországon megnyílt bizonyos egyetemi képzések lehetősége a nők előtt, vizsgákat tett, és 1897-ben végre magyar orvosdoktorrá avatták.

Orvosként, oktatóként és szerzőként is dolgozott, különösen fontosnak tartotta a nők és gyermekek egészségvédelmét, valamint a nők oktatását.

Az első világháború idején, már közel hetvenévesen is részt vett az egészségügyi munkában és annak szervezésében.

Ismerd meg Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő lenyűgöző élettörténetét.

Hugonnai Vilma portréja

Fotó: Wikipédia

Hugonnai Vilma: egy grófkisasszony, akinek más életet szánt a kora

Hugonnai Vilma 1847-ben született Nagytétényben, gróf Hugonnai Kálmán földbirtokos gyermekeként. Olyan társadalmi közegben nőtt fel, ahol egy előkelő családból származó fiatal nő számára a műveltség kívánatos volt – az önálló értelmiségi karrier azonban már egészen más kérdésnek számított.

Tanulmányait a pesti Prebstel Mária leánynevelő intézetben folytatta. Innen azonban nem vezetett tovább út az egyetemre: a magyar felsőoktatás ekkor még nem fogadott női hallgatókat. Fiatalon férjhez ment Szilassy György földbirtokoshoz, de a hagyományos női szerep azonban nem elégítette ki szellemi érdeklődését. Természettudományos könyveket olvasott, érdekelte többek között a kémia, a fizika és az emberi test működése. A családi hagyatékból fennmaradt információk szerint a környezetében élő beteg gyerekekkel kapcsolatban is igyekezett segítséget, tanácsot adni.

Az orvosi pálya felé azonban Magyarországon egyszerűen nem indulhatott el. Nem azért, mert nem felelt meg a felvételin. Hanem azért, mert nő volt.

Zürichben nyílt ki előtte az egyetem kapuja

A fordulatot az jelentette, amikor értesült arról, hogy a Zürichi Egyetem nőket is fogad orvosi képzésére. 1872-ben, 25 évesen elindult Svájcba. Ehhez férje beleegyezését megkapta, anyagi támogatását azonban nem. Tanulmányai ezért komoly anyagi áldozatokkal jártak: saját ékszereit is eladta, hogy finanszírozni tudja az egyetemet.