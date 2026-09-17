Legyen tiéd az álomállás − így befolyásold az illatoddal az állásinterjú kimenetelét

Az illatok hatalma abban rejlik, hogy képesek észrevétlenül irányítani a hangulatunkat, a döntéseinket, a teljesítményünket, sőt a vásárlási szokásainkat is.

Zólyomi Zsolt parfümőr elárulja, hogyan tudod az állásinterjú kimenetelét a javadra fordítani, pusztán illatokkal.

Hogy az ókor óta dollármilliárdokban mérhető pénzt áldozunk illatosításra, arra az emberiségnek nyomós oka kell legyen. Az illatok az egyik legősibb érzékszervünkre, az orrunkra hatnak, pontosabban a szaglóidegeinkre, amelyek a legősibb agyterületünkkel, az agytörzzsel állnak összeköttetésben. Alább megtudhatod, hogy Zólyomi Zsolt parfümőr szerint milyen intenzív lehet az illatok hatása a döntéseinkre nézve, illetve a rólunk alkotott kép befolyásolását tekintve.

Illatok hatása: az illatjelek egyenesen az amygdalához (érzelmek) és a hippokampuszhoz (memória) futnak. Fotó: AnnaStills / Shutterstock

Illatok hatása − döntéseinket irányító rejtett erő

A különböző illatanyagokat, azaz a szagi ingereket az agyunk feldolgozza, ezzel párhuzamosan érzelmek generálódnak bennünk. Lehet ez félelem, szerelem, szexuális vonzalom vagy épp harag. Ezekre az illatokra és a hozzájuk kapcsolt érzésekre kiválóan emlékszünk akár évtizedek múltával is, vagyis az illatok az emlékek által segíthetnek bennünket abban, hogy eligazodjunk a világban.

„Ha egy lakásban olyan illat van, mint a nagymamánkéban, tudattalanul is szimpatikusnak érezzük azt, aki ott él. Ha egy férfi illata arra a tanárra emlékeztet, akitől sokszor rossz jegyet kaptunk, hajlamosak leszünk távolságot tartani az illetővel” − avatta be az Origót Zólyomi Zsolt, „Magyarország orra”, aki többek között cégek brandépítésével, illatmarketinggel, enteriőr illatosítással foglalkozik, valamint rendszeresen közreműködik sajtótájékoztatókon, rendezvényeken, kiállításokon, ráadásul mindezt a világ különböző pontjain.

Állásinterjúra visszafogott, tiszta és professzionális illatot érdemes választani. Fotó: New Africa / Shutterstock

Nagyban befolyásolhatja az első benyomást az illatod egy állásinterjún

Na persze, ami egy randin beválik, az már lehet − sőt biztos −, hogy egy állásinterjún nem hozza meg a várt sikert, és nem lesz miénk az álomállás. Egy randira vagy a hálószobába tökéletes lehet a krémes vanília, a mogyoró, a rum és a pézsma. A legtöbb férfi Európában erotikusnak érzékeli a nektáros, nehézkes, fűszeresen meleg és orientális jellegű illatokat.