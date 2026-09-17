Legyen tiéd az álomállás − így befolyásold az illatoddal az állásinterjú kimenetelét

- Az illatok hatalma abban rejlik, hogy képesek észrevétlenül irányítani a hangulatunkat, a döntéseinket, a teljesítményünket, sőt a vásárlási szokásainkat is.
- Zólyomi Zsolt parfümőr elárulja, hogyan tudod az állásinterjú kimenetelét a javadra fordítani, pusztán illatokkal.
Hogy az ókor óta dollármilliárdokban mérhető pénzt áldozunk illatosításra, arra az emberiségnek nyomós oka kell legyen. Az illatok az egyik legősibb érzékszervünkre, az orrunkra hatnak, pontosabban a szaglóidegeinkre, amelyek a legősibb agyterületünkkel, az agytörzzsel állnak összeköttetésben. Alább megtudhatod, hogy Zólyomi Zsolt parfümőr szerint milyen intenzív lehet az illatok hatása a döntéseinkre nézve, illetve a rólunk alkotott kép befolyásolását tekintve.
Illatok hatása − döntéseinket irányító rejtett erő
A különböző illatanyagokat, azaz a szagi ingereket az agyunk feldolgozza, ezzel párhuzamosan érzelmek generálódnak bennünk. Lehet ez félelem, szerelem, szexuális vonzalom vagy épp harag. Ezekre az illatokra és a hozzájuk kapcsolt érzésekre kiválóan emlékszünk akár évtizedek múltával is, vagyis az illatok az emlékek által segíthetnek bennünket abban, hogy eligazodjunk a világban.
„Ha egy lakásban olyan illat van, mint a nagymamánkéban, tudattalanul is szimpatikusnak érezzük azt, aki ott él. Ha egy férfi illata arra a tanárra emlékeztet, akitől sokszor rossz jegyet kaptunk, hajlamosak leszünk távolságot tartani az illetővel” − avatta be az Origót Zólyomi Zsolt, „Magyarország orra”, aki többek között cégek brandépítésével, illatmarketinggel, enteriőr illatosítással foglalkozik, valamint rendszeresen közreműködik sajtótájékoztatókon, rendezvényeken, kiállításokon, ráadásul mindezt a világ különböző pontjain.
Nagyban befolyásolhatja az első benyomást az illatod egy állásinterjún
Na persze, ami egy randin beválik, az már lehet − sőt biztos −, hogy egy állásinterjún nem hozza meg a várt sikert, és nem lesz miénk az álomállás. Egy randira vagy a hálószobába tökéletes lehet a krémes vanília, a mogyoró, a rum és a pézsma. A legtöbb férfi Európában erotikusnak érzékeli a nektáros, nehézkes, fűszeresen meleg és orientális jellegű illatokat.
„Amikor valaki ellátogat hozzám a parfümériába, az első kérdésem az szokott lenni, hogy mire akarja használni a parfümöt, amit majd választunk vagy készítünk neki.
Ha állásinterjúra megy az illető, akkor a célja az, hogy önmagát eladja, vagyis önmarketingre szeretné használni a parfümöt. Egy jól megválasztott illattal ugyanolyan erősen tudunk hatni a főnökre vagy a HR-esre, mint a randipartnerünkre. Szoktam is mondogatni: a jó parfüm veszélyes fegyver.
Nincs egyetlen olyan parfüm, amely mindenkinek tökéletes lenne állásinterjúra
Nincs bizony! Mert ugyanaz az illat valakin elegánsan friss, másvalakin túl édes vagy tolakodó lehet. Ennek oka, hogy minden ember bőre egyedi.
A bőrünk biometrikus azonosításra éppúgy alkalmas, mint az ujjlenyomat. Egyedi biokémiai rendszerről van szó, éppen ezért, amikor valaki arra kér, hogy keressek neki olyan illatot, amely segíti a vágyott állás megszerzésében, akkor nekem mindenek előtt az illető bőrét kell megismernem, azt kell alapként használnom.
Ha egy cég célja az, hogy megnyerjen egy tárgyalást...
Ez esetben egy parfümőr első dolga, hogy felkeresse az adott céget és megismerje annak arculatát, üzleti filozófiáját. Megszagolja a liftet, a kocsit, amit érte küldenek, a folyosót, de még a hoszteszt is, aki felvezeti őt a vezetők irodájába vagy a tárgyalóterembe.
Hónapokkal, évekkel meggyorsíthatja az üzletkötést az illatválasztás. Én természetesen mást használok egy svájci adatközpont enteriőrjében, mint egy lezserebb hangulatú kreatív, open office ügynökségnél.
Amikor egy svájci privát bankot átköltöztettek egy modern üvegépületbe, Zsolt azt a feladatot kapta, hogy a modern közeg ellenére a bank ugyanazt a klasszikus, régi bőrfoteles, konyakozós hangulatot árassza, mint a régebbi épületben. Az ügyfelek ugyanis azt az illatot szokták meg, ahhoz társították a megbízhatóság érzését, és ennek hatására hoztak meg komoly pénzügyi döntéseket.
„Régi, konyakos, bőrfoteles, fa intarziás bútorokkal berendezett tér illatát alkottuk meg a csapatommal. Ezzel tovább erősítettük a márkahűséget” – árulta el Zólyomi Zsolt.
Így befolyásolható az alkalmazottak munkakedve és koncentrációja az illatok által
Mint megtudtuk, tőzsdei elemzőknél és szellemi munkát végzőknél is lehetséges olyan illatot komponálni, amely maximálisan ébren tartja a munkakedvet és felélénkíti a megfáradt elmét. Ha egy irodaház egyik szárnyát beillatosítják, a másik szárnyát nem, meg lehet nézni, hol lesz a dolgozók teljesítménye jobb. Nyilván ott, ahol a tér specifikusan, illatosítva van az oda kitalált, koncentrációt segítő illattal.
Citrusos illatokkal, például szicíliai citrom, lime vagy japán zöld mandarin héjának hidegen sajtolt illóolajaival és zöld tea illatával is fokozhatjuk a szellemi összpontosítást az iroda egyes helyiségeiben, tárgyalások alkalmával, vagy a vizsgára készülés előtti napokon is.
Az illatok, akárcsak a vizuális ingerek és a hangok, nap mint nap körülvesznek, mondhatni elkerülhetetlen ingerek. Miért is ne próbálnánk meg ügyesen a hasznunkra fordítani azokat?
Láttad már A parfüm című filmet? Ha nem, adunk belőle egy kis ízelítőt:
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