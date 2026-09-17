Immunerősítés házilag: ezekkel az őszi gyümölcsökkel vértezheted fel a szervezeted

- A Magyarországon termő őszi gyümölcsök között több olyan is akad, amelyek természetes módon támogatják az immunrendszert.
- Szakértőink szerint a szilva, az alma, a körte, a birs, a naspolya és a húsos som is finom és egészséges választás lehet.
- A nyers gyümölcsök rendszeres fogyasztása segítheti a vitaminpótlást, és felvértezheti a szervezetünket a vírusok és baktériumok ellen.
Az ősz beköszöntével nemcsak a hűvösebb idő, hanem a megfázások és a különféle fertőzések időszaka is megérkezik. Ilyenkor sokan azonnal a különféle vitaminokhoz és étrend-kiegészítőkhöz nyúlnak, pedig a szakértők szerint a természetes immunerősítők a legjobbak, ha kihasználjuk a szezon adta lehetőségeket. Cikkünkben utánajártunk, hogy mely friss, őszi gyümölcsök kerüljenek az asztalunkra, ha nem csak az ízük, hanem a vitamintartalmuk is fontos szempont.
Az immunerősítő őszi gyümölcsökért nem kell külföldre utaznunk
Az őszi gyümölcsök vitamintartalma rendkívül magas lehet, ráadásul számos olyan fajta akad, amely Magyarországon is könnyen termeszthető, vagy akár helyi termelőktől is beszerezhető. Ezeket mutatjuk be dr. Mangó Gabriella háziorvos és Kosztka Ernő kertészmérnök hathatós közreműködésével. A szakértők segítenek bemutatni, mely szezonális gyümölcsök számítanak igazi magyar szupergyümölcsnek, és miért érdemes újra felfedezni a szilvalekvárt, a húsos somot vagy a naspolyát. Cikkünkben szó lesz arról is, mely gyümölcsöket termeszthetjük a saját kertünkben is.
Igazi magyar szupergyümölcsöt keresel? A szilvával kezdd!
Kosztka Ernő szerint ha az egészséges életmód fortélyait kutatjuk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a régi gyümölcsökről, amelyek évszázadokon át fontos szerepet töltöttek be a magyar emberek életében.
Az elmúlt évszázadokban szilvalekvár nélkül el sem lehetett képzelni az életet, főleg vidéken
– fogalmazott a szakember. A szilva nem véletlenül számított alapélelmiszernek a magyar háztartásokban. Dr. Mangó Gabriella háziorvos például kiemelte, hogy miért ajánlja mindenki számára ezt a gyümölcsöt.
„A szilvának nagyon magas a nyomelemtartalma, nagyon jó a rosttartalma is. Emellett támogatja az emésztést, miközben természetes forrásból biztosítja az értékes tápanyagokat. Nem véletlen, hogy a szilvát az egyik legjobb immunerősítő gyümölcsnek tartják" – emelte ki.
Nem mindig a legkorábban érő gyümölcs a legértékesebb
Kosztka Ernőtől megtudtuk, hogy sok, alapvetően őszi gyümölcsfajtánk szüretelési időszaka előrébb tolódott a mai fogyasztói szokások miatt. Egyre korábban kerülnek piacra a portékák, pedig a később érő fajták sokszor értékesebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a korán leszedett társaik.
„A piaci igények azt diktálják, hogy minél korábbi legyen a gyümölcs, hiszen így magasabb árat lehet érte kérni. Emiatt sokan már el is felejtették, hogy az őszibarack eredetileg valóban az ősz gyümölcse volt. Mostanra pedig eljutottunk oda, hogy már nyáron a boltok polcaira kerül” – árulta el a kertészmérnök. A szakember szerint a hosszabb tenyészidejű gyümölcsök egyik legnagyobb előnye, hogy több idő áll rendelkezésükre a tápanyagok felhalmozására és az ízek kialakítására.
„Ezek a gyümölcsök magasabb beltartalmi értékekkel bírnak, hiszen hosszú tenyészidejűek. Az ízük és az aromájuk is gazdagabb lehet. Minden gyümölcsre igaz, hogy minél hosszabb a tenyészideje, annál inkább fel tudja venni a környezetére jellemző ízvilágot" – fogalmazott.
Kosztka Ernő szerint ezért nem szabad megfeledkeznünk a késői érésű fajtákról sem. Az őszibarack, a szilva, az alma vagy a körte később érő változatai nemcsak különlegesebb ízélményt nyújthatnak, hanem értékes tápanyagforrások is lehetnek az őszi időszakban.
A nyers gyümölcs többet ér, mint a gyümölcslé
Ha már sikerült összeszednünk a kedvenc gyümölcseinket, és megfogalmazódott bennünk a vágy, hogy rendszeresen fogyasszunk belőlük, akkor sem mindegy, hogyan tesszük! Dr. Mangó Gabriella szerint sokan ott követnek el hibát, hogy a teljes gyümölcs helyett gyümölcslevekkel próbálják fedezni a vitaminigényüket.
A 100 százalékos gyümölcslé sem fogja helyettesíteni a gyümölcs fogyasztását
– hangsúlyozta. A szakember szerint sokkal előnyösebb a gyümölcsöt eredeti formájában elfogyasztani, mert így a rostok is megmaradnak, amelyek ráadásul lassíthatják a természetes gyümölcscukor felszívódását. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyers gyümölcsök rendszeres fogyasztásával csökkenthető a szervezetünk különféle C-vitamin-készítmények iránti igénye.
„A vitaminpótlást lehetőleg gyümölcsök formájában oldjuk meg, és ne készítményekkel! Gyümölcslevek fogyasztásával például a gyümölcsök vitamingazdag részeitől – a héjától, magjától – foszthatjuk meg magunkat, ráadásul ezek az italok sokszor magasabb cukortartalommal is rendelkeznek” – fogalmazott.
Régi kedvencek, amelyek újra reneszánszukat élhetik
Kosztka Ernő szerint több olyan gyümölcs is létezik, amelyet ma már kevesebben fogyasztanak, pedig kiváló választás lehet az immunrendszer megerősítése szempontjából. Ilyen a birs, amelyből generációk készítettek birsalmasajtot, vagy a naspolya, amely a dér csípése után válik igazán élvezetessé. A szakember külön kiemelte a húsos somot is.
„A húsos som magas C-vitamin-tartalommal és magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, mégis kevés szó esik róla" – mondta. A som ráadásul vadon is előfordul Magyarországon.
A túl keveset emlegetett csonthéjasok
Habár sokan elsőre nem gondolnak rájuk gyümölcsként, a héjas termések szintén fontos helyet foglalnak el az egészséges táplálkozásban. „A csonthéjasakat sem szabad kihagyni. Pár szem mandula vagy dió nagyon sokat segíthet a kalciumpótlásban is" – tette hozzá dr. Mangó Gabriella. Kosztka Ernő ugyancsak hangsúlyozta, hogy a dió, a mogyoró és a mandula hosszú ideig eltartható, ezért kiváló kiegészítői lehetnek az őszi és téli étrendnek.
Vásároljunk helyit, amikor csak lehet
A kertészmérnök szerint érdemes a szezonális gyümölcsök mellett dönteni, és lehetőség szerint helyi termelőktől vásárolni. „Ha a környezetében, 20-50 kilométeres körzeten belül talál termelőt, akkor biztosan jobban jár, mintha egy nagy áruház polcáról levenne egy uniós terméket" – fogalmazott Kosztka Ernő.
A szezonális, helyben termett magyar gyümölcsök nemcsak frissebbek és tápanyagban gazdagabbak lehetnek, hanem ezzel a hazai gazdákat is támogatják a vásárlók.
Ezeket érdemes fogyasztani ősszel
A két szakértő szerint az alábbi egészséges őszi gyümölcsök különösen értékesek lehetnek a betegségek megelőzése és a természetes vitaminbevitel szempontjából:
- szilva,
- alma,
- körte,
- szőlő,
- birs,
- húsos som,
- naspolya,
- dió,
- mandula,
- mogyoró.
A szakértők egyetértenek abban is, hogy a szezonális gyümölcsök rendszeres fogyasztása egyszerű és természetes módja lehet annak, hogy felkészítsük szervezetünket az előttünk álló őszi és téli hónapokra. Nem biztos, hogy minden vitamint kapszulából kell pótolnunk, amikor a természet is bőségesen kínál egészséges alternatívákat.
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