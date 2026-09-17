Immunerősítés házilag: ezekkel az őszi gyümölcsökkel vértezheted fel a szervezeted

A Magyarországon termő őszi gyümölcsök között több olyan is akad, amelyek természetes módon támogatják az immunrendszert.

Szakértőink szerint a szilva, az alma, a körte, a birs, a naspolya és a húsos som is finom és egészséges választás lehet.

A nyers gyümölcsök rendszeres fogyasztása segítheti a vitaminpótlást, és felvértezheti a szervezetünket a vírusok és baktériumok ellen.

Az ősz beköszöntével nemcsak a hűvösebb idő, hanem a megfázások és a különféle fertőzések időszaka is megérkezik. Ilyenkor sokan azonnal a különféle vitaminokhoz és étrend-kiegészítőkhöz nyúlnak, pedig a szakértők szerint a természetes immunerősítők a legjobbak, ha kihasználjuk a szezon adta lehetőségeket. Cikkünkben utánajártunk, hogy mely friss, őszi gyümölcsök kerüljenek az asztalunkra, ha nem csak az ízük, hanem a vitamintartalmuk is fontos szempont.

Természetes immunerősítők: a szakértők szerint az őszi gyümölcsök egyik legegészségesebb és legfinomabb tagja nem más, mint a szilva. Fotó: Shutterstock

Az immunerősítő őszi gyümölcsökért nem kell külföldre utaznunk

Az őszi gyümölcsök vitamintartalma rendkívül magas lehet, ráadásul számos olyan fajta akad, amely Magyarországon is könnyen termeszthető, vagy akár helyi termelőktől is beszerezhető. Ezeket mutatjuk be dr. Mangó Gabriella háziorvos és Kosztka Ernő kertészmérnök hathatós közreműködésével. A szakértők segítenek bemutatni, mely szezonális gyümölcsök számítanak igazi magyar szupergyümölcsnek, és miért érdemes újra felfedezni a szilvalekvárt, a húsos somot vagy a naspolyát. Cikkünkben szó lesz arról is, mely gyümölcsöket termeszthetjük a saját kertünkben is.

Igazi magyar szupergyümölcsöt keresel? A szilvával kezdd!

Kosztka Ernő szerint ha az egészséges életmód fortélyait kutatjuk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a régi gyümölcsökről, amelyek évszázadokon át fontos szerepet töltöttek be a magyar emberek életében.

Az elmúlt évszázadokban szilvalekvár nélkül el sem lehetett képzelni az életet, főleg vidéken

– fogalmazott a szakember. A szilva nem véletlenül számított alapélelmiszernek a magyar háztartásokban. Dr. Mangó Gabriella háziorvos például kiemelte, hogy miért ajánlja mindenki számára ezt a gyümölcsöt.