Így tüntetheted el az integetőhájat különösebb erőfeszítés nélkül

Csökkenő izomtömeg, megereszkedő bőr, kevesebb kollagén: 40 éves kor felett tüzetesebben oda kell figyelni a fizikumra, hiszen a kor előrehaladtával sokkal fontosabbá válik a testedzés, hogy formában maradjunk. A legelső szembetűnő jele a változásoknak általában az integetőháj megjelenése, vagyis a felkar alsó részén csökkenő izomtömeg és megereszkedő bőr. Az izomtónus megőrzése és az integetőháj eltüntetése érdekében azonban nincs szükség különösebb erőfeszítésre, elég ha rendszeresen elvégzünk egyetlen egyszerű gyakorlatot.

Az integetőháj eltüntetése napi néhány fekvőtámasszal is sikeres lehet. Fotó: eanstudio / Shutterstock

Integetőháj eltüntetése egyszerűen

Az integetőháj megjelenése több tényezőtől függ. A fentebb már említett izomtömeg csökkenésen és a bőr megereszkedésén túl a genetikai adottságok, a testsúly jelentős vagy gyors változása, valamint a napfény okozta bőrkárosodás is hozzájárulhat a változáshoz. Habár az erősítő edzések nem képesek megszüntetni a megereszkedő bőrt, az izmok fejlesztése révén formásabbá és erősebbé válhatnak a karok. Ehhez nincs szükség edzőteremben töltött órákra és drága eszközökre; egyetlen, otthon végezhető gyakorlattal orvosolhatjuk a problémát, ez a gyakorlat pedig nem más, mint

a fekvőtámasz.

Fekvőtámasz során a mellkas, a tricepsz, a váll, valamint a törzs stabilizáló izmai is dolgoznak, ehhez azonban fontos a gyakorlat helyes elvégzése.

A törzsünket és a lábunkat tartsuk egyenesen, stabilan. A lábainkat zárjuk össze. Lassan engedjük le a mellkasunkat a talaj felé, majd kontrolláltan toljuk vissza magunkat.

A könyökünket mindeközben tartsuk a törzsünkhöz közel.

A mozgás során ne homorítsunk, illetve ne emeljük túl magasra a csípőnket.

Kezdőként három sorozatban 8-10 ismétléssel érdemes próbálkozni, az ismétlésszámot pedig később a saját erőnlétünkhöz igazítani. Nem szükséges minden alkalommal teljesen kifárasztanunk magunkat: hosszabb távon a rendszeres edzés többet ér, mint az időnként elvégzett nagy mennyiségű ismétlés. Ha a hagyományos fekvőtámasz eleinte nehezen megy, könnyítésképp széjjelebb tárhatjuk a lábainkat, vagy végezhetjük a gyakorlatot térdállásból előre hajolva.