Így győzheti le a gyerek az iskolai szorongást bolygóideg-stimulációval – Íme a szakember tanácsai

A bolygóideg a kulcs a gyermekkori dührohamok és a szorongás természetes lecsillapításához.

Nincs szükség drága eszközökre; az olyan egyszerű, mindennapi tevékenységek megnyugtatják az idegpályát.

Mutatjuk a bolygóideg-stimuláló gyakorlatokat!

Gondoltad volna, hogy egy egyszerű dúdolás, vagy egy speciális ölelés szó szerint átprogramozhatja gyermeked idegrendszerét? Ismerd meg a bolygóideget, a test beépített „nyugtató gombját”, amelynek segítségéve az iskolai szorongás is csökkenthető. Olvass tovább a szuperkönnyű otthoni trükkökért.

A bolygóideg segít lecsillapítani a gyermeket stressz vagy iskolai szorongás után.

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Iskolai szorongás és bolygóideg kapcsolata

A bolygóideg, orvosi szakkifejezéssel nervus vagus, a testünk legszerteágazóbb agyidege, amely a legfontosabb összekötő kapocs az agy és a belső szervek között. Nevét onnan kapta, hogy bolyong a szervezetben:

az agytörzsből indul ki, majd a nyakon keresztül lefut a mellkasba és a hasüregbe, behálózva szinte minden létfontosságú szervet.

Lassítja a szívverést és képes olyan anyagokat felszabadítani a szervezetben, amelyek csillapítják a gyulladásos folyamatokat. Mivel folyamatosan jelenti az agynak a belső szervek állapotát, kulcsszerepe van a stressz, a szorongás és a depresszió kezelésében, továbbá irányítja a torok és a hangszalagok bizonyos izmait.

Iskolai szorongás, avagy a bolygóideg sérülésének tünetei

Amennyiben a bolygóidegben zavar lép fel, azaz alacsony energiával működik, szorongás, koncentrációs zavar vagy emésztési panaszok léphetnek fel.

Gyerekeknél a hangszalagok bénulása a legelső tünet a bolgyóideg nem megfelelő működésére, amit iskolai szorongás is előidézhet. Ilyenkor hangjuk reketté, légzésük nehezítetté válik.

A gége és a nyelőcső izmaiban is zavar keletkezhet: félrenyel vagy evés közben köhög. A beszéde jellegzetesen orrhangúvá válik, és folyadék fogyasztásakor az étel vagy ital visszafolyhat az orrán keresztül. Szapora szívverés is jelentkezhet, valamint súlyos emésztési zavarok, krónikus puffadás, hányinger és székrekedés léphetnek fel.

Ha a bolygóideget rendszeresen stimuláljuk, a dührohamok és a hiperaktivitás is enyhülhet.

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Gyakorlatok bolygóideg-stimulálásra gyerekeknek, iskolai szorongás ellen

Mivel a bolygóideg áthalad a gégén és a torok környékén, kiváló módszer lehet a közös éneklés, nevetés, vagy a hosszú MMM hang befogott füllel, ami a torok izmainak aktiválásán keresztül gyengéd rezgést közvetít az idegrendszer felé, csökkentve a stresszhormonok szintjét.

A mai gyerekek ingergazdag, felgyorsult világban élnek, a sok képernyőidő és a feszített tempó pedig folyamatos „harcolj vagy menekülj" állapotban tartja a szervezetüket. A természetes ritmus visszaállításához eég a bolygóideget stimulálálni, ami nem igényel bonyolult terápiát: a hideg-meleg vizes váltózuhany a lábakon, a mezítláb járás a fűben, vagy a vacsora utáni közös, hangos dúdolás mind-mind ősi, természetes módszerek, amelyekkel finoman hangolhatjuk a gyermek vagus tónusát. Ha az idegrendszer megkapja a szükséges pihenést, a hisztik száma csökken, az alvás pedig magától helyreáll" − mondja Ferencz Tibor rehabilitációs terapeuta, gyógymasszőr, majd további otthon végezhető gyakorlatokat sorol: