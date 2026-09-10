Néma sikolyok törnek fel bennük, a szenvedésük láthatatlan, a végzetük baljós: az iskolai zaklatásoknak áldozatul eső gyerekek gyakran nem mutatják ki és nem beszélnek arról, ha a társaik szekálják, netán bántalmazzák őket, márpedig a tanév megkezdésével több olyan fiatalkorú is remegő térdekkel ment az iskolába, aki rendszeres bullying-nak van kitéve. Sok esetben a tanárok sem tudnak a zaklatásokról, hiszen az a hátuk mögött, többnyire a szünetekben történik. Szülőként feladatunk, hogy fokozottan odafigyeljünk serdülő gyermekeinkre, és észrevegyük azokat a sokszor szinte észrevétlen változásokat, amelyek bajt sejtethetnek. Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus segítségével feltárjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha segítségre van szükség.

Az állandó iskolai zaklatások tragédiába is fulladhatnak. Fotó: 123RF

Szeptember 10. az öngyilkosság-megelőzés világnapja

A világon évente több mint 720 ezer ember veszti életét öngyilkosság következtében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb globális adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a Földön megközelítőleg minden 40. másodpercben történik egy halállal végződő öngyilkossági eset. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 1400-1600 befejezett öngyilkosság történik egy évben, ebből 30 eset a 14 és 18 év közötti fiatalok körében fordul elő. Ez az elmúlt évekhez képest számottevő növekedés, olyannyira, hogy a fiatalkorúak körében az öngyilkosság vált a vezető halálokká, megelőzve a daganatos betegségeket és a baleseteket. Elszórtan ugyan, de kiskorúak esetében is előfordul öngyilkosság, a legfrissebb adatok szerint évi 1-2 alkalommal. Mindebből jól látszik, hogy a gyerekek egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve, ami nagyban köszönhető a közösségekben elszenvedett traumáknak, az iskolai zaklatásoknak. Szeptember 10-én, az öngyilkosság-megelőzés világnapján a felnőtt emberek kitettsége mellett erre a veszélyre is fel kell hívni a figyelmet.

Tragédiához vezethetnek az iskolai zaklatások

A számokból jól látszik, hogy maguk a gyerekek is mekkora kárt tudnak okozni egymásban. A naphosszat tartó szekálások, csúfolások, testi-lelki, verbális és fizikai bántalmazások szépen lassan teljesen aláássák a kiszemeltek önértékelését és önbecsülését. Sok esetben némán tűrik a zaklatásokat, mert önmagukat gyengének érezve szégyellnek beszélni róla. Idővel aztán egyre mélyebbre süllyednek, a sérelmük önhibáztatásba fordulhat, amit a kilátástalanság követ, onnan pedig már rövid az út a teljes reményvesztettség következtében elkövetett végzetes tettig.