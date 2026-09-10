Néma sikolyok törnek fel bennük, a szenvedésük láthatatlan, a végzetük baljós: az iskolai zaklatásoknak áldozatul eső gyerekek gyakran nem mutatják ki és nem beszélnek arról, ha a társaik szekálják, netán bántalmazzák őket, márpedig a tanév megkezdésével több olyan fiatalkorú is remegő térdekkel ment az iskolába, aki rendszeres bullying-nak van kitéve. Sok esetben a tanárok sem tudnak a zaklatásokról, hiszen az a hátuk mögött, többnyire a szünetekben történik. Szülőként feladatunk, hogy fokozottan odafigyeljünk serdülő gyermekeinkre, és észrevegyük azokat a sokszor szinte észrevétlen változásokat, amelyek bajt sejtethetnek. Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus segítségével feltárjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha segítségre van szükség.
Szeptember 10. az öngyilkosság-megelőzés világnapja
A világon évente több mint 720 ezer ember veszti életét öngyilkosság következtében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb globális adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a Földön megközelítőleg minden 40. másodpercben történik egy halállal végződő öngyilkossági eset. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 1400-1600 befejezett öngyilkosság történik egy évben, ebből 30 eset a 14 és 18 év közötti fiatalok körében fordul elő. Ez az elmúlt évekhez képest számottevő növekedés, olyannyira, hogy a fiatalkorúak körében az öngyilkosság vált a vezető halálokká, megelőzve a daganatos betegségeket és a baleseteket. Elszórtan ugyan, de kiskorúak esetében is előfordul öngyilkosság, a legfrissebb adatok szerint évi 1-2 alkalommal. Mindebből jól látszik, hogy a gyerekek egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve, ami nagyban köszönhető a közösségekben elszenvedett traumáknak, az iskolai zaklatásoknak. Szeptember 10-én, az öngyilkosság-megelőzés világnapján a felnőtt emberek kitettsége mellett erre a veszélyre is fel kell hívni a figyelmet.
Tragédiához vezethetnek az iskolai zaklatások
A számokból jól látszik, hogy maguk a gyerekek is mekkora kárt tudnak okozni egymásban. A naphosszat tartó szekálások, csúfolások, testi-lelki, verbális és fizikai bántalmazások szépen lassan teljesen aláássák a kiszemeltek önértékelését és önbecsülését. Sok esetben némán tűrik a zaklatásokat, mert önmagukat gyengének érezve szégyellnek beszélni róla. Idővel aztán egyre mélyebbre süllyednek, a sérelmük önhibáztatásba fordulhat, amit a kilátástalanság követ, onnan pedig már rövid az út a teljes reményvesztettség következtében elkövetett végzetes tettig.
„Az iskolakezdés, esetleges iskolaváltás önmagában hozhat viselkedésbeli változásokat egy gyereknél, nem is beszélve a serdülőkorról, éppen ezért a szülőknek különösen résen kell lenniük” – kezdte az Origónak Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus. „Ha bezárkózik, visszahúzódó lesz, a hangulata rossz irányba változik, magatartásbeli problémák jelentkeznek nála, esetleg az egyébként békés gyereknek agresszív megnyilvánulásai lesznek, romlani kezdenek a tanulmányi jegyei, feltűnően nem akar iskolába menni, szorong és beszélni sem hajlandó az ott történtekről, mindez pedig tartósan fennáll, akkor utána kell járni az okoknak, és a gyereket is finoman noszogatni kell, hogy beszéljen arról, mi történik közte és a kortársai között” – hívta fel a figyelmet a szakértő, kiemelve, hogy sok esetben a legárulkodóbb jel, ha tartósan evésproblémái alakulnak ki a gyereknek.
Az iskolai abúzus középpontja gyakran a testszégyenítés, aminek következtében testkép-, és ennél fogva evészavar alakulhat ki. Ennek árulkodó jele lehet, ha a gyerek nem akar együtt enni a szülőkkel, inkább elvonul, evés közben válogat és csak keveset fogyaszt, nem ritkán elrejti az ételt. Már a 10-11 éves korosztály is sérülékeny ebből a szempontból.
Skultéti-Szabó Katalin szerint tinédzserkorban alapvetően nem jelentenek problémát a szélsőségek, hiszen ebben az időszakban a hormonváltozások miatt szokványos lehet az érzelmi labilitás, ám ha ezek a szélsőségek legalább két hete fennállnak, emellett ingerlékenység és fizikai problémák, testi panaszok jelentkeznek, akkor segítséget kell kérni.
„Az iskolai gondok gyakran pszichoszomatikus tünetekben nyilvánulnak meg, így felléphetnek olyan panaszok, mint a folyamatos hasfájás, az iskolakezdés előtti belázasodás és az örömkedv tartós elvesztése, vagyis a gyerek többé már nem leli örömét azokban a dolgokban, amelyekben korábban” – magyarázta.
Amennyiben odahaza bizalmi a légkör, arra is van esély, hogy a gyerekek maguktól megnyílnak, tinédzserek esetén ugyanakkor készen kell állni arra, hogy amikor ők beszélni akarnak, akkor ott és akkor tudjunk rájuk időt szánni, valamint legyünk kellően empatikusak és megértők velük.
„Ha egy tinédzsert mi akarunk asztalhoz ültetni, az nem fog működni. Ők akkor nyílnak meg, amikor ők akarnak, így készen kell állnunk arra a pillanatra. Ha ez megtörténik, és ő negatív gondolatokról, alacsony önértékelésről számol be, azt komolyan kell venni. Ugyanígy fontos azt is tudatosítani, hogy ha valaki öngyilkossággal fenyegetőzik, az nem hiszti, hiszen egy váratlan, intenzív impulzus hatására akár valóban megteheti akkor is, ha egyáltalán nem tervezte. A pszichológiában ezt nevezzük acting out-nak. Ilyenkor a realitásérzék hirtelen eltűnhet. Ha tehát megnyílik nekünk a gyerekünk, tűnjön az akár hisztinek, szülőkként határozottan kell fellépnünk, szükség esetén el kell beszélgetnünk az osztályfőnökkel és utána kell járnunk a problémának. Nagyon fontos ilyenkor az állandó szülői kontroll és lehetőség szerint szakember bevonása” – figyelmeztetett Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológus.
Van segítség!
Ha úgy érzed, segítségre van szükséged, tárcsázd a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány által működtetett segélyhívó telefonszáma: 116-111.
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