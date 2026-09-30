Halált hozott mindenkire? James Dean összetört Porschéját évtizedek óta kísérti egy sötét legenda

- James Dean 1955. szeptember 30-án, 24 éves korában halt meg egy kaliforniai közúti balesetben.
- Autója egy ezüstszínű Porsche 550 Spyder volt, amely a Little Bastard becenevet kapta.
- Dean éppen egy salinasi autóversenyre tartott, amikor egy balra kanyarodó Forddal ütközött.
- A roncsot később szétszerelték, több alkatrésze más versenyautókba került.
- Egy, Dean Porschéjából származó futóműalkatrészeket használó versenyző később halálos balesetet szenvedett.
- Az összetört karosszériát közlekedésbiztonsági bemutatókon is kiállították.
- A roncs később eltűnt, és pontos holléte máig nem tisztázott.
- Az autó „átkáról” szóló történetek jelentős része utólag terjedt el, és több részletük nem igazolható megbízhatóan.
Kevés hollywoodi sztárnak adatott olyan rövid karrier, amely akkora nyomot hagyott maga után, mint James Deané. James Byron Dean 1931. február 8-án született az indianai Marionban. Filmes pályafutása szinte felfoghatatlanul rövid volt: mindössze három nagy mozifilm kötődik szorosan a nevéhez, az Édentől keletre, a Haragban a világgal és az Óriás. Utóbbi kettő bemutatóját már nem érhette meg. Az Amerikai Filmakadémia szerint az Édentől keletre és az Óriás alakításáért is posztumusz Oscar-jelölést kapott.
Három film elég volt ahhoz, hogy James Dean legenda legyen
A vásznon sérülékeny, dacos és nehezen kezelhető fiatalokat alakított, így hamar az ötvenes évek lázadó ifjúságának jelképévé vált. Azonban nem a film volt az egyetlen szenvedélye. Dean imádta az autóversenyzést. 1955 tavaszán egy Porsche 356 Speedsterrel versenyzett, majd szeptemberben egy jóval komolyabb gépre cserélte: megszerezte azt az autót, amely néhány nappal később örökre összeforrt a nevével.
A Little Bastard mindössze kilenc napig volt James Deané
Az autó egy 1955-ös Porsche 550 Spyder volt. Nem egyszerű utcai sportkocsiról beszélünk. A Porsche 550-et versenyzésre tervezték, ugyanakkor közúton is használható volt. Rendkívül könnyű konstrukció volt: a Porsche mai ismertetése szerint körülbelül 550 kilogrammot nyomott, négyhengeres boxermotorja pedig nagyjából 110 lóerőt teljesített.
Dean példánya a 550-0055 alvázszámot viselte. Az autót 1955. szeptember 21-én kapta meg, vagyis mindössze kilenc nappal a halála előtt került hozzá. A karosszérián a 130-as rajtszám szerepelt, az autó pedig a Little Bastard, azaz nagyjából „Kis gazfickó” becenevet kapta. Kilenc nappal később már csak egy összeroncsolódott karosszéria maradt belőle.
James Dean halála
Szeptember 30-án Dean Los Angelesből Salinas felé indult, ahol autóversenyen akart rajthoz állni. Nem volt egyedül. Mellette ült a Porsche német szerelője, Rolf Wütherich, a csapat többi tagja pedig egy másik járművel követte őket.
A tragédia késő délután, a kaliforniai Cholame közelében történt. Egy Ford vezetője, Donald Turnupseed balra akart kanyarodni a 41-es út felé, és Dean Porschéja elé került. Az ütközést már nem sikerült elkerülni.
A könnyű Porsche rettenetesen összeroncsolódott. Wütherich súlyosan megsérült, de túlélte a balesetet. Turnupseed könnyebb sérüléseket szenvedett. James Dean azonban nem élte túl. A mindössze 24 éves színészt a Paso Robles-i kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. Egy olyan filmsztár halt meg, akinek igazán nagy hollywoodi karrierje tulajdonképpen még csak elkezdődött. De ekkor megszületett egy másik legenda is.
Mi történt a filmsztár összetört Porschéjával?
A baleset után a Porsche gazdasági totálkárosnak számított. A roncs végül egy bontó közvetítésével William F. Eschrich orvos és amatőr autóversenyző tulajdonába került. Eschrichnek azonban nem a karosszéria kellett.
Szétszerelte az autót, és a használható mechanikai alkatrészek egy részét versenyzésre használta fel. A Porsche motorját például egy Lotus IX versenyautóba építette. Egyes alkatrészeket pedig versenyzőtársának, Troy McHenrynek adott.
És itt kezd igazán hátborzongatóvá válni a történet.
Egy évvel Dean halála után újabb tragédia történt – az elátkozott autó
1956 októberében Eschrich és McHenry is versenyzett Pomonában. Eschrich balesetet szenvedett, de túlélte. McHenry viszont lesodródott a pályáról, fának ütközött és meghalt. Innen már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy megszülessen a „Little Bastard átka”.
A történetet azonban az évtizedek során alaposan kiszínezték. A dokumentált adatok szerint McHenry valóban használt Dean Porschéjából származó hátsó futóműalkatrészeket, ám nincs bizonyíték arra, hogy ezek okozták volna a halálos balesetét. Eschrich pedig Dean motorját több versenyen is használta; nem igaz az a legendává vált egyszerűsítés, hogy a motor rögtön újabb halálos szerencsétlenséget okozott. A legenda azonban ekkorra már életre kelt.
A roncsból közlekedésbiztonsági látványosság lett
Az összetört karosszéria később George Barrishoz, a hollywoodi egyedi autók világának híres alakjához került. Barris hamar felismerte, milyen erős hatást gyakorol az emberekre Dean halálra zúzott Porschéjának látványa. A roncsot közlekedésbiztonsági rendezvényeken kezdték bemutatni. Az üzenet egyszerű volt: az összetört sportautóval a veszélyes vezetés következményeire akarták figyelmeztetni, elsősorban a fiatal autósokat.
Az ötvenes évek végén a Little Bastard maradványait különböző autós rendezvényeken, moziknál és közlekedésbiztonsági bemutatókon állították ki.
Csakhogy Barris idővel egyre különösebb történeteket mesélt az autóról.
Tűz, sérülések és halál – tényleg mindenkit üldözött az autó?
A Little Bastard, az elátkozott Porche legendájának legismertebb változata szerint az autó roncsa valóságos pusztítást végzett maga körül.
Barris azt állította többek között, hogy a Porsche egyszer lezuhant egy szállítójárműről és eltörte egy ember lábát. Egy épület, ahol kiállították, kigyulladt. Más történetek szerint a roncsot szállító teherautó balesetet szenvedett, és sofőrje meghalt.
Ezek a történetek aztán újra és újra megjelentek a sajtóban és a James Deanről szóló könyvekben. Csakhogy van egy komoly probléma. Számos ilyen eseményre nincs megbízható, kortárs bizonyíték. Az „átok” történetének egyik legfontosabb terjesztője maga George Barris volt. Egy 1989-es interjúban például részletesen beszélt azokról a különös eseményekről, amelyeket az összetört Porsche számlájára írt.
Ezért a Little Bastard átka sokkal inkább hollywoodi legenda, mint bizonyított események megszakítás nélküli láncolata. Egy valós tragédiából idővel tökéletes rémtörténet született.
A legnagyobb rejtély azonban csak ezután következett: eltűnt az autó
A Little Bastard roncsának végső sorsa máig homályos. Barris későbbi elmondása szerint a kiállításokon használt karosszériát egy bemutató után visszaszállították volna Kaliforniába, de amikor a szállítmány megérkezett, a Porsche már nem volt benne. Egyszerűen eltűnt.
A történet különböző változataiban az eltűnés időpontja és körülményei sem mindig egyeznek. Korabeli és későbbi beszámolók 1958–1960 környékére teszik azt az időszakot, amikor a roncsnak végleg nyoma veszett. Azóta szinte mindent állítottak róla. Hogy egy gyűjtő rejtegeti, darabokra vágták, valahol elásták vagy egy raktárban porosodik.
Bizonyíték egyik történetre sincs. Az viszont különösen érdekessé teszi a rejtélyt, hogy a Porsche nem minden alkatrésze tűnt el. A dokumentált kutatások szerint az eredeti, P90059 számú motor az Eschrich család birtokában maradt, míg a sebességváltó-transaxle egység később szintén azonosítható volt egy magángyűjteményben.
Még a baleset előtt megjósolták volna James Dean halálát?
A történetnek van egy még hátborzongatóbb fejezete. A brit színész, Alec Guinness évtizedekkel később megjelent önéletrajzában azt írta, hogy 1955. szeptember 23-án találkozott Deannel, aki megmutatta neki vadonatúj Porschéját.
Guinness visszaemlékezése szerint különös, rossz érzése támadt az autótól, és figyelmeztette Deant, hogy ne üljön bele. A történet szerint még azt is megjósolta: ha megteszi, egy héten belül meghal.
Pontosan egy héttel később, szeptember 30-án Dean halott volt. A történet rendkívül hatásos – de fontos hozzátenni, hogy Guinness évtizedekkel később vetette papírra az emléket, így nem kezelhető úgy, mintha a baleset előtt dokumentált jóslat lenne. A Little Bastard legendájához azonban tökéletesen illett.
Az autó eltűnt, James Dean, a hollywoodi filmsztár viszont halhatatlanná vált
James Dean mindössze három nagy film után halt meg. Nem érhette meg a Haragban a világgal premierjét, és az Óriás bemutatását sem. A Filmakadémia később két alkalommal jelölte Oscar-díjra, mindkétszer már a halála után.
Talán éppen ezért olyan nehéz szétválasztani James Deant a legendától. Fiatal volt, gyönyörű, lázadó, rajongott a sebességért, majd pályája csúcsának küszöbén meghalt egy apró, ezüstszínű versenyautóban. A Porsche roncsából alkatrészek kerültek más versenyautókba, az egyik ilyen versenyző valóban meghalt, a szétroncsolt karosszériát pedig később látványosságként hurcolták keresztül Amerikán, mielőtt nyoma veszett.
Ehhez már csak néhány tűzeset, titokzatos baleset és baljós történet kellett. Így lett egy összetört Porsche 550 Spyderből Hollywood egyik leghíresebb „elátkozott” autója. A bizonyítható történet azonban talán még érdekesebb, mint az átok: James Dean alig kilenc napig birtokolta a Little Bastardot, mégis több mint hetven évvel később is az ő neve jut róla eszünkbe.
Nézd meg a színész egyik híres filmjelenetét:
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