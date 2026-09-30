Halált hozott mindenkire? James Dean összetört Porschéját évtizedek óta kísérti egy sötét legenda

James Dean első versenyautójában.

Dean példánya a 550-0055 alvázszámot viselte. Az autót 1955. szeptember 21-én kapta meg, vagyis mindössze kilenc nappal a halála előtt került hozzá. A karosszérián a 130-as rajtszám szerepelt, az autó pedig a Little Bastard, azaz nagyjából „Kis gazfickó” becenevet kapta. Kilenc nappal később már csak egy összeroncsolódott karosszéria maradt belőle.

James Dean halála

Szeptember 30-án Dean Los Angelesből Salinas felé indult, ahol autóversenyen akart rajthoz állni. Nem volt egyedül. Mellette ült a Porsche német szerelője, Rolf Wütherich, a csapat többi tagja pedig egy másik járművel követte őket.

A tragédia késő délután, a kaliforniai Cholame közelében történt. Egy Ford vezetője, Donald Turnupseed balra akart kanyarodni a 41-es út felé, és Dean Porschéja elé került. Az ütközést már nem sikerült elkerülni.

A könnyű Porsche rettenetesen összeroncsolódott. Wütherich súlyosan megsérült, de túlélte a balesetet. Turnupseed könnyebb sérüléseket szenvedett. James Dean azonban nem élte túl. A mindössze 24 éves színészt a Paso Robles-i kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. Egy olyan filmsztár halt meg, akinek igazán nagy hollywoodi karrierje tulajdonképpen még csak elkezdődött. De ekkor megszületett egy másik legenda is.

Mi történt a filmsztár összetört Porschéjával?

A baleset után a Porsche gazdasági totálkárosnak számított. A roncs végül egy bontó közvetítésével William F. Eschrich orvos és amatőr autóversenyző tulajdonába került. Eschrichnek azonban nem a karosszéria kellett.

Szétszerelte az autót, és a használható mechanikai alkatrészek egy részét versenyzésre használta fel. A Porsche motorját például egy Lotus IX versenyautóba építette. Egyes alkatrészeket pedig versenyzőtársának, Troy McHenrynek adott.

És itt kezd igazán hátborzongatóvá válni a történet.

Egy évvel Dean halála után újabb tragédia történt – az elátkozott autó

1956 októberében Eschrich és McHenry is versenyzett Pomonában. Eschrich balesetet szenvedett, de túlélte. McHenry viszont lesodródott a pályáról, fának ütközött és meghalt. Innen már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy megszülessen a „Little Bastard átka”.