Megfejtették a hosszú élet titkát? Ha így eszel, tovább élsz

Tudósok, spirituális vezetők és hétköznapi emberek is szüntelenül kutatják a hosszú élet titkát, ám a gyakorlatban számos interneten található praktika csütörtököt mond. Létezik azonban egy módszer, amelyben a japánok is bíznak, nekik pedig könnyen lehet hinni, hiszen a legtovább élő emberek általában közülük kerülnek ki. A titok nem másban, mint a japán étkezési szokásokban rejlik.

Hosszabb élethez vezetnek a japán étkezési szokások. Fotó: pain au chocolat / Shutterstock

A japán étkezési szokásokban rejlik a hosszú élet titka

A japán étkezési szokásokat már több kutatás összefüggésbe hozta a hosszabb és egészségesebb élettel. Nem egyetlen csodaételről van szó, hanem sok apró szokás együtteséről. Ezek a

változatos és mértékletes étkezés,

a rendszeres zöldségfogyasztás,

és a gyakoribb halfogyasztás.

Többször keveset

Közelebbről vizsgálva a fentebb említett szempontokat, az egyik legfontosabb, hogy többször együnk keveset többféle ételből, mint egyszer sokat egyféléből. Ezenkívül fogyasszunk több növényi alapanyagot, és hal is gyakrabban kerüljön a tányérunkra. Mindezen felül ügyeljünk, hogy ne együk tele magunkat. Ha azelőtt hagyjuk abba az étkezést, hogy telítődve éreznénk magunkat, az emésztőrendszerünket nem terheljük túl, így az egészségünk fenntartására több energiája marad a testünknek.

Az élettartamot természetesen a genetika, a fizikai aktivitás, az egészségügyi ellátás színvonala és más életmódbeli tényezők is befolyásolják, de már a japán szokások betartásával is sokat tehetünk azért, hogy hosszabb és egészségesebb életünk legyen.

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