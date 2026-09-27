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hosszú élet titka

Megfejtették a hosszú élet titkát? Ha így eszel, tovább élsz

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Kíváncsi vagy a hosszú élet titkára? A válasz a japán étkezési szokásokban rejlik, hiszen a világ legidősebb emberei is rendre a japánok közül kerülnek ki.
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hosszú élet titkaegészségéletmódJapánhosszú életétkezés

Tudósok, spirituális vezetők és hétköznapi emberek is szüntelenül kutatják a hosszú élet titkát, ám a gyakorlatban számos interneten található praktika csütörtököt mond. Létezik azonban egy módszer, amelyben a japánok is bíznak, nekik pedig könnyen lehet hinni, hiszen a legtovább élő emberek általában közülük kerülnek ki. A titok nem másban, mint a japán étkezési szokásokban rejlik.

Japán étkezés egy férfi otthonában
Hosszabb élethez vezetnek a japán étkezési szokások. Fotó: pain au chocolat / Shutterstock

A japán étkezési szokásokban rejlik a hosszú élet titka

A japán étkezési szokásokat már több kutatás összefüggésbe hozta a hosszabb és egészségesebb élettel. Nem egyetlen csodaételről van szó, hanem sok apró szokás együtteséről. Ezek a

  • változatos és mértékletes étkezés,
  • a rendszeres zöldségfogyasztás,
  • és a gyakoribb halfogyasztás.

Többször keveset

Közelebbről vizsgálva a fentebb említett szempontokat, az egyik legfontosabb, hogy többször együnk keveset többféle ételből, mint egyszer sokat egyféléből. Ezenkívül fogyasszunk több növényi alapanyagot, és hal is gyakrabban kerüljön a tányérunkra. Mindezen felül ügyeljünk, hogy ne együk tele magunkat. Ha azelőtt hagyjuk abba az étkezést, hogy telítődve éreznénk magunkat, az emésztőrendszerünket nem terheljük túl, így az egészségünk fenntartására több energiája marad a testünknek.

Az élettartamot természetesen a genetika, a fizikai aktivitás, az egészségügyi ellátás színvonala és más életmódbeli tényezők is befolyásolják, de már a japán szokások betartásával is sokat tehetünk azért, hogy hosszabb és egészségesebb életünk legyen.

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