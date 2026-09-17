Több mint százezer százéves él Japánban – elárulták a hosszú élet titkát

A japán egészségügyi minisztérium adatai szerint sehol máshol nem él ennyi százéves ember. Az ország legidősebb nője a kiotói Fuyo Kishimoto, aki 114 éves, míg a legidősebb férfi a kumamotói Hikaru Kato, aki 112 esztendős.

Tovább élnek, mint bárhol máshol, de súlyos ára van a japán rekordnak.

Fotó: TAKANOBU SAWANO / Yomiuri

Rekordot döntött Japán: soha nem élt még ennyi százéves az országban

A szakértők több tényezővel magyarázzák a japánok hosszú életét.

Hagyományos étrendjükben sok a hal, a zöldség és a rizs, miközben kevesebb telített zsírt fogyasztanak, mint a nyugati országok lakói.

Az idősek közül sokan rendszeresen sétálnak, kerékpároznak, tömegközlekedést használnak és nyújtógyakorlatokat végeznek. Az egészségügyi miniszter az orvostudomány és a technológia fejlődését is fontos tényezőnek nevezte.

A látványos rekord ugyanakkor komoly társadalmi problémát jelez. Japán lakosságának csaknem 30 százaléka már most legalább 65 éves, arányuk 2070-re megközelítheti a 40 százalékot. Eközben a termékenységi ráta történelmi mélypontra, 1,14-re esett.

Az előrejelzések szerint az ország népessége 2070-re 87 millióra csökkenhet, ami 30 százalékos visszaesést jelentene a 2008-as csúcshoz képest. A kormány a folyamatot „csendes vészhelyzetnek” és az ország létét fenyegető válságnak nevezte.

A százévesek száma évtizedek alatt emelkedett ilyen magasra: 1963-ban még csak 153 embert tartottak nyilván, 1981-ben már ezret, 1998-ban pedig tízezret.

A nyilvántartások pontosságával kapcsolatban korábban kétségek is felmerültek. Egy 2010-es ellenőrzés több mint 230 ezer olyan százévesnél idősebb személyt talált a családi jegyzékekben, akinek hollétéről nem tudtak, és közülük többen évtizedekkel korábban meghalhattak.