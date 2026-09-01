Így védekezz a közelgő jégeső ellen

Legyen szó a kertünk, a házunk, az autónk vagy a házi kedvenceink védelméről, minden lehetséges praktikát érdemes számításba vennünk a közelgő jégeső ellen. A szakemberek hat vármegyére adtak ki riasztást az esti órákban nyugat felől érkező heves zivatarok miatt. Ezek Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék, amely területeken érdemes lesz megfogadni az alábbi tippeket.

A gyümölcsfákat és növényeket érdemes jéghálóval védeni a jégeső ellen. Fotó: 123RF

5 hasznos tipp jégeső ellen

Hirtelen jön és hatalmas károkat képes okozni: a jégeső hazánkban jellemzően a melegebb hónapokban fordul elő erős zivatarok idején. Ilyenkor nemcsak az önmagunk, hanem a házi állataink, az otthonunk, a kertünk és a járműveink védelme is kiemelten fontos.

Jégháló a növények védelméért

Ha virágokat nevelünk, esetleg konyhakertünk és gyümölcsfánk van, a legjobb védelmi praktika, amelyet alkalmazhatunk, hogy a növények fölé kifeszítünk egy jéghálót megfelelően erős tartószerkezettel. A kisebb hajtásokat, palántákat átmenetileg ládával, vödörrel vagy más stabil takarással is védhetjük, ám azokat is stabilan rögzíteni kell. A cserepes növényeket érdemes fedett helyre vinni.

Ponyva az autóra

Ha rendelkezünk garázzsal, a járműveinket értelemszerűen úgy tudjuk a legjobban megvédeni a károktól, ha időben beállunk velük. Amennyiben azonban az utcán vagy felhajtón parkolunk, érdemes beszereznünk egy jégvédő autóponyvát. Az ütődéseket vészmegoldásként vastag takarók is tompíthatják, ám azokat nagyon stabilan kell rögzíteni. Fa alá nem érdemes állni, mert a zivatarban letörő ágak nagyobb kárt okozhatnak, mint maga a jég. Útközben sem biztonságos híd vagy felüljáró alatt, a forgalmi sávban megállni, helyette mihamarabb keresni kell egy biztonságos, fedett helyet.

El az ablakoktól

Az otthonunkat is célszerű felkészítenünk a jégesőre. Elsősorban csukjuk be az ablakokat, ajtókat és tetőablakokat, illetve húzzuk le a redőnyt, feltéve, ha annak gyártója engedi azt vihar esetén. A teraszról és az erkélyről vigyük be vagy rögzítsük a könnyen mozduló tárgyakat. Érdemes kitisztítani az ereszeket és vízelvezetőket is, mert a jég és a heves eső gyorsan elzárhatja azokat. Nagy jégveszélynél ne álljunk közvetlenül ablak vagy üvegajtó mellett.