Így védekezz a közelgő jégeső ellen

Legyen szó a kertünk, a házunk, az autónk vagy a házi kedvenceink védelméről, minden lehetséges praktikát érdemes számításba vennünk a közelgő jégeső ellen. A szakemberek hat vármegyére adtak ki riasztást az esti órákban nyugat felől érkező heves zivatarok miatt. Ezek Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék, amely területeken érdemes lesz megfogadni az alábbi tippeket.
5 hasznos tipp jégeső ellen
Hirtelen jön és hatalmas károkat képes okozni: a jégeső hazánkban jellemzően a melegebb hónapokban fordul elő erős zivatarok idején. Ilyenkor nemcsak az önmagunk, hanem a házi állataink, az otthonunk, a kertünk és a járműveink védelme is kiemelten fontos.
Jégháló a növények védelméért
Ha virágokat nevelünk, esetleg konyhakertünk és gyümölcsfánk van, a legjobb védelmi praktika, amelyet alkalmazhatunk, hogy a növények fölé kifeszítünk egy jéghálót megfelelően erős tartószerkezettel. A kisebb hajtásokat, palántákat átmenetileg ládával, vödörrel vagy más stabil takarással is védhetjük, ám azokat is stabilan rögzíteni kell. A cserepes növényeket érdemes fedett helyre vinni.
Ponyva az autóra
Ha rendelkezünk garázzsal, a járműveinket értelemszerűen úgy tudjuk a legjobban megvédeni a károktól, ha időben beállunk velük. Amennyiben azonban az utcán vagy felhajtón parkolunk, érdemes beszereznünk egy jégvédő autóponyvát. Az ütődéseket vészmegoldásként vastag takarók is tompíthatják, ám azokat nagyon stabilan kell rögzíteni. Fa alá nem érdemes állni, mert a zivatarban letörő ágak nagyobb kárt okozhatnak, mint maga a jég. Útközben sem biztonságos híd vagy felüljáró alatt, a forgalmi sávban megállni, helyette mihamarabb keresni kell egy biztonságos, fedett helyet.
El az ablakoktól
Az otthonunkat is célszerű felkészítenünk a jégesőre. Elsősorban csukjuk be az ablakokat, ajtókat és tetőablakokat, illetve húzzuk le a redőnyt, feltéve, ha annak gyártója engedi azt vihar esetén. A teraszról és az erkélyről vigyük be vagy rögzítsük a könnyen mozduló tárgyakat. Érdemes kitisztítani az ereszeket és vízelvezetőket is, mert a jég és a heves eső gyorsan elzárhatja azokat. Nagy jégveszélynél ne álljunk közvetlenül ablak vagy üvegajtó mellett.
Be az állatokkal
Az állataink épségének megőrzése kiemelten fontos jégeső esetén. Ha kutyát, macskát vagy más kisebb állatot tartunk, azt még a vihar előtt vigyük zárt, biztonságos helyre, lehetőleg a lakásba, hogy biztonságban érezzék magukat mellettünk. A kertben lévő kennelek önmagukban nem megfelelők, ha a tetejük nem véd a jégtől és széltől. Haszonállatok esetén stabil istálló vagy más fedett beálló szükséges. A megijedt állatok könnyen elszökhetnek, ezért a kapukat, ajtókat is ellenőrizni kell. Ha egy állat valahogyan kijut a szabadba a viharban, mihamarabb ellenőrizni kell, hogy nem szenvedett-e el valamilyen sérülést.
Ha hirtelen ér minket a vihar
Ha hirtelen, az utcán járva ér minket a zivatar, igyekezzünk a fejünket és a tarkónkat védeni például táskával vagy kabáttal, valamint mihamarabb fedett helyre menni. Ez lehet egy kapualj, de akár az autónk is, ha az a közelben van. Ilyenkor az elsődleges az önmagunk, nem pedig a járművünk védelme. Fa alá semmiképpen se szaladjunk!
Halálos is lehet
A körülbelül 4-5 centiméter átmérőjű jégdarabok már komoly sérülésveszélyt jelenthetnek, míg a 8-10 centiméteresek vagy annál nagyobbak életveszélyes sérüléseket okozhatnak.
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