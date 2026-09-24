Mammuttól a csikóhalig: fél óra alatt lélegzetelállító jégszobrokat farag Zsolt

Kézügyességét már kisgyerekkora óta csodálták, végül fiatal felnőttként a homok- és jégszobrászatban teljesedett ki: M. Tóth Zsolt kerámiakészítőként végzett, ám mindvégig a szobrászat felé kacsintgatott. Hobbiként először agyaggal, majd színházi díszlettervezőként hungarocellel, fával, ezek után kővel, vaj- és csokoládészobrászattal foglalkozott, mígnem felfedezte a jég világát. Ekkor körül-belül 1998-at írtunk, azóta is szerelmese a a jégszobrászatnak.

M. Tóth Zsolt a jégszobrászatban bontakozott ki igazán Fotó: olvasói

M. Tóth Zsolt, a magyar jégszobrászat mestere

Zsolt családapa, eredeti mestersége kerámiakészítő, a szobrászatot autodidakta módon tanulta ki. A legelső kisplasztikáját a '90-es évek közepén készítette egy lengyel grafikus műve alapján, amelyen egy sellőpár volt látható a tenger mélyéről a vízfelszín felé úszva. A jelenetet egy ismerőse kérésére Zsolt is megformálta agyagból, a munka pedig olyan jól sikerült, hogy ezt követően kezdett fotók alapján kisebb szobrokat készíteni. Az idő előrehaladtával többféle anyagot is megmunkált, míg végül a homok- és jégszobrászat nyerte el a szívét.

„Minden anyag megmunkálható, csak meg kell találni hozzá a megfelelő szerszámot” – kezdte az Origónak Zsolt, akinek a legtöbb felkérése a jégszobrászathoz kapcsolódik a világszerte népszerű jégfesztiválok miatt. „Ezekre a jégfesztiválokra általában minden évben ugyanaz a nemzetközi szobrász csapat utazik ki. Egy-két hetet töltünk a helyszínen, szobrokat, jeleneteket alkotunk meg, majd az alkotások a fesztivált követően múzeumi látogatások keretében tekinthetők meg. A létesítmények többnyire 2-3 hónapig vannak nyitva, ez idő alatt rendszeresen visszautazik valamelyikőnk, hogy felfrissítse a szobrokat, azok ugyanis mínusz fokon is párolognak” – magyarázta a szobrász.

A jégszobrászok általában egy 100 méterszer 50-szer 25 centiméteres jégtömbből formáznak alakzatokat láncfűrésszel, vésővel és marófejekkel, a nagyobb formákat azonban 200x100x75 centiméteres giga tömbből alkotják meg.

„A nagyobb szobrokat igyekszünk a nagyobb tömbből kifaragni, ha ugyanis kisebb tömbökből formált részeket illesztünk össze, az összeillesztéseknél fénytörés alakul ki, ami rontja az összképet. A nagyobb méretű tömbnek ugyanakkor elég borsos az ára, a kisebb, alap méretű tömbök darabja nagyjából 60-80 euró, vagyis 20-30 ezer forint” – árulta el Zsolt. A legextrémebb forma, amit valaha jégből faragott, egy 5 méter magas mammut volt.