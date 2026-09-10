A divat császára, aki soha nem ment ki a divatból − Karl Lagerfeld ma lenne 93 éves

Évtizedeken át formálta a divatról alkotott képünket, és sosem félt új irányokba indulni.

Rengeteg híresség vette körül, mégis csak keveseket engedett valóban közel magához.

Ismerd meg a divatguru életének kulisszáit brutális munkabírásától a legismertebb kreációt

Alkotó, aki évtizedeken át képes volt alakítani és újraértelmezni azt, hogyan gondolkodunk az eleganciáról, a luxusról és a kortárs öltözködésről. Karl Lagerfeld nem csupán tervezőként, hanem kreatív vezetőként, fotográfusként és kulturális szereplőként is nyomot hagyott, miközben hidat épített a klasszikus divathagyományok és a folyamatosan változó modern világ között.

93 éve született Karl Lagerfeld, a divatvilág megkerülhetetlen legendája

Fotó: Gamma Rapho_Victor Virgile

Karl Lagerfeld berobbant a divat világába

Középiskolai tanulmányait Párizsban végezte, ahol a történelem és a rajz iránti érdeklődését is tovább mélyítette. Mindössze 22 éves volt, amikor megnyert egy rangos dizájnerversenyet, amely fontos belépőt jelentett számára a luxusdivat világába. Első művészeti igazgatói pozícióját 1958-ban, a Jean Patou divatháznál kapta meg, ezt követően pedig fokozatosan egyre magasabbra jutott a szakmában. Mindig érzékenyen reagált a változó trendekre, ezért a divaton túl más területek felé is nyitott, többek között a Diesellel is együttműködött.

Klasszikus elegancia merész elemekkel

Nevéhez több ikonikus divatdarab és kiegészítő kapcsolódik, köztük a Chanel legendás tweedkosztümjeinek modernizálása, a steppelt táskák, a gyöngyös ékszerek és a jellegzetes láncos részletek. Munkássága során a klasszikus eleganciát keverte játékos, merész elemekkel.

Nyíltan támogatta a karcsú modellek kultuszát

Lagerfeld saját megjelenésére is rendkívüli figyelmet fordított, és idős koráig igyekezett megőrizni karcsú alakját. Szinte spártai étrendet követett:

reggelire többnyire párolt almát és tejet fogyasztott, ebédre pedig csirkét vagy halat párolt zöldségekkel. Az esti étkezéseknél kerülte a nassolnivalókat és a felesleges kalóriákat.

Társasági ember volt, de nem feltétlenül társaságkedvelő

Szerette az embereket, a szellemes beszélgetéseket, a vacsorákat, a különös alakokat és az intellektuális játékot, de ugyanilyen erősen ragaszkodott a saját magányához. Keveseket engedett igazán közel magához. Ismeretségeinek köre szinte végtelen volt: hercegnők, modellek, színészek, zenészek, fotósok és szerkesztők vették körül, de ő maga különbséget tett a társasági kapcsolat és a barátság között. A Vogue egyik róla szóló nagy portréja szerint például baráti kapcsolatban állt Elton Johnnal, Mick Jaggerrel, Nicole Kidmannel és Caroline monacói hercegnővel

Nagyon fontos volt Anna Wintourhoz fűződő kapcsolata is. Wintour később kifejezetten igaz és hűséges barátnak nevezte Lagerfeldet.

Brutális munkabírással rendelkezett

2014 körül például egyszerre nagyjából 17 kollekción dolgozott, a Chanel, a Fendi és saját márkája mellett pedig fotózott, könyveket írt és számtalan egyéb kreatív projektben vett részt. Amikor a munkatempójáról kérdezték, rendszerint tiltakozott a munkamániás megjelölés ellen. Nem azért, mert keveset dolgozott, hanem mert számára a munka és az élet tulajdonképpen nem vált ketté.